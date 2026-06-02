A96 in München tagelang gesperrt: Das müssen Autofahrer wissen

Die Bauarbeiten für die neue Tram-Westtangente sind im vollen Gange. Ab Mittwoch muss dafür einige Tage ein Autobahnabschnitt total gesperrt werden.

Wegen Abbrucharbeiten der Brücke Fürstenrieder Straße ist die A96 für einige Tage komplett gesperrt.

Seit Frühjahr 2024 wird in der Fürstenrieder Straße für die Tram-Westtagente gebaut. Ende Februar 2026 konnte der erste 1,5 Kilometer lange Teilabschnitt der neuen Tramlinie 14 zwischen dem Pasinger Bahnhof und dem Gondrellplatz eröffnet werden.

Im Rahmen der weiteren Bauphasen findet in der kommenden Woche der erste Teil des Abbruchs der Brücke Fürstenrieder Straße über die A 96 statt. Der Abbruch und die Erneuerung der Brücke wird durch die Stadtwerke München (MVG) in Zusammenarbeit mit der Autobahn GmbH des Bundes durchgeführt.

A96 für mehrere Tage total gesperrt

Die Abbrucharbeiten sind für die Zeit von Mittwoch, 3. Juni, 22 Uhr, bis Montag, 8. Juni, 5 Uhr, vorgesehen. In diesem Zeitraum wird die A96 in Laim komplett gesperrt.

Damit die Dauer der Sperre möglichst kurz gehalten und die A96 bis zum Einsetzen des Berufsverkehrs am Montagfrüh wieder freigegeben werden kann, finden die Bauarbeiten rund um die Uhr statt, d. h. auch am Feiertag (Donnerstag, 4. Juni, Fronleichnam) und am Wochenende (6. und 7. Juni).

Wegen Dauerlärm: SWM bieten Anwohnern Hotelübernachtungen an

Um die Einschränkungen für den Pendlerverkehr und das Umfeld so gering wie möglich zu halten, finden die Baumaßnahmen in den Pfingstferien statt. Die Bauaktivitäten sind mit der Planfeststellungsbehörde und der Immissionsschutzbehörde der Landeshauptstadt München ordnungsgemäß abgestimmt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Aufgrund der Dauer und der Lärmintensität der Abbrucharbeiten haben die SWM den Betroffenen im Umfeld während der Abbrucharbeiten Hotelübernachtungen angeboten. Die Anwohnerinnen und Anwohner wurden persönlich per Wurfsendung über dieses Angebot informiert.