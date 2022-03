"A Letter from the Front": Haus der Kunst widmet ukrainischen Künstlern Ausstellung

Vom 23. März bis zum 5. April zeigt das Haus der Kunst die Ausstellung "A Letter from the Front". Die Arbeiten sind in den letzten 15 Jahren in der Ukraine entstanden.

23. März 2022 - 12:56 Uhr | AZ/dpa

Das Haus der Kunst in München widmet Film- und Videokünstlern aus der Ukraine eine Ausstellung. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa