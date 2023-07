90 Züge von Siemens: Neue S-Bahn in München kommt in ICE-Länge

Bis zu 200 Meter lang werden die neuen XXL-Züge, die Ende der 20er durch Münchens S-Bahn-Netz rollen sollen. Davor verstärken alte S-Bahnen aus Hannover den Betrieb in München.

So, oder so ähnlich, sollen die neuen S-Bahnen aussehen. Sie sind so lange wie ein ICE.

München - Die S-Bahn München setzt auf XXL-S-Bahnen. Gebaut werden sie von Siemens Mobility. Der Auftrag umfasst 90 Züge, die bis zu 200 Meter lang sind. Das ist so lang wie ein ICE. Zwölf Prozent mehr Kapazität werden diese neuen, durchgängigen Züge bringen.

Auf Münchens S-Bahn-Schienen sind solche Züge noch nie unterwegs gewesen. "Sie bieten viel Kapazität und Komfort und werden mit moderner Fahrgastinformationstechnik ausgestattet", teilt die Deutsche Bahn auf Anfrage mit.

Die Bahn rechnet damit, dass Ende der 2020er Jahre die neuen S-Bahnen in München fahren

Bis die neuen Züge in München auf die Schiene kommen, wird es aber noch ein bisschen dauern. Die Bahn rechnet damit, dass sie ab Ende der 2020er Jahre in München fahren werden. Finanziert werden die neuen S-Bahnen vom Freistaat Bayern.

Wie teuer die Züge sind, dazu äußert sich die Bahn derzeit noch nicht. Und auch bei Siemens Mobility hält man sich zu Details noch bedeckt und verweist auf die kommende Woche. Am Mittwoch will das Unternehmen zusammen mit der Bahn vorstellen, wie die neuen Züge aussehen.

Werden die neuen S-Bahnen blau? Zumindest gab es in München so etwas schon mal

Bislang gibt es nur vorläufige Visualisierungen in blau – nicht wie sonst üblich rot. Doch ob das tatsächlich so kommt, erfährt man erst kommende Woche. Blaue S-Bahnen waren in München zumindest schon einmal unterwegs: und zwar in den 70er Jahren.

Damals hatte man die Fahrgäste über die Farbwahl abstimmen lassen. Bei den Netzen Rhein-Ruhr, Rhein-Main und München wurden die Fahrgäste an die Wahlurnen gebeten. Danach fuhren auf den Münchner S-Bahn-Linien zeitweise weiß-blaue Züge.

Die S-Bahn verspricht: Das Münchner Netz wird eines der modernsten in Europa

Die neuen Züge – in welcher Farbe sie auch immer lackiert sein werden – sind Teil der Modernisierungsinitiative, die gerade bei der S-Bahn München läuft.

Die S-Bahn verspricht, durch Investitionen in Infrastruktur und durch Digitalisierung das Münchner S-Bahn-Netz zu einem der modernsten Systeme Europas zu machen. Hunderte Millionen Euro wird sich die Bahn dieses Programm insgesamt kosten lassen.

Ende des Jahres werden 16 S-Bahnen aus Hannover in München eingesetzt

Weit vor den neuen Zügen werden die Münchner allerdings weitere neue Waggons durch die Stadt fahren sehen. Denn Ende des Jahres verstärken Züge aus Hannover die Münchner S-Bahn-Flotte.

Es handelt sich um 16 Fahrzeuge der Baureihe ET 424, die Anfang 2000 extra für den Betrieb in Hannover konzipiert wurden. Die S-Bahn war dort zur Expo 2000 in Betrieb genommen worden. 2018 hatte die Bahn aber die Ausschreibung nicht mehr für sich entscheiden können, stattdessen bekam ein privater Anbieter, die Nordwestbahn aus Osnabrück, den Zuschlag. Diese sind Teil der Transdev-Gruppe, die Münchner von der Bayerischen Regionalbahn kennen dürften. In Hannover rollen seit 2022 nur noch Transdev-Züge.

Die S-Bahnen aus Hannover werden unter anderem mit WLAN modernisiert

Deswegen waren die Bahn-Züge aus Hannover frei für einen neuen Einsatzort. Wie ein Bahn-Sprecher der AZ mitteilt, werden die Züge derzeit "komplett modernisiert und erhalten unter anderem großzügige Mehrzweckbereiche, kostenfreies WLAN und modernste Fahrgastinformationssysteme".

Parallel liefen Schulungen sowie die notwendigen Zulassungsprozesse, "damit die Fahrzeuge im Laufe des zweiten Halbjahres in den Fahrgasteinsatz gehen können".