83-jähriger Münchner seit Freitagnachmittag vermisst

In München wird seit Freitagnachmittag ein 83-jähriger Mann vermisst. Der Rentner leidet unter beginnender Demenz und ist auf Medikamente angewiesen.

München - Seit Freitagnachmittag wird ein 83-jähriger Münchner vermisst. Wie die Polizei berichtet, befand sich der Mann gegen 14 Uhr gemeinsam mit seiner Frau im Bereich der Ismaninger Straße 109. Dort trennte sich das Paar, der Mann stieg in die Tram 37, um mit dieser zum Max-Weber-Platz zu fahren.

Vermisster leidet unter Demenz

Dort wollte der 83-Jährige in die U5 umsteigen, um zu seiner Wohnung in der Jäcklinstraße in Ramersdorf zu gelangen.

Nachdem der Mann dort bis in den Abendstunde nicht angekommen war, verständigte seine besorgte Ehefrau die Polizei. Anlaufadressen sind nicht bekannt.

Der Rentner leidet unter einer beginnenden Demenz und ist auf Medikamente angewiesen.

Am Freitagnachmittag trug der 83-Jährige eine graue Cordhose, eine graue Steppjacke, schwarze Winterstiefel und eine grünliche Schiebermütze mit Fischgrätenmuster. Möglicherweise könnte der Mann einen dunkelbraunen großer Schirm mit der Aufschrift "Frankfurter Allgemeine" bei sich führen.

Mann vermisst: Polizei bittet um Mithilfe

Ein von der Polizei veröffentlichtes Foto

Hinweise bitte an jede Polizeidienststelle, den Notruf 110 oder an das Polizeipräsidium München unter der Telefonnummer: 089/2910-0.