7.000 Menschen bei "Fridays for Future"-Klimastreik am Siegestor in München

Rund 7.000 Menschen haben nach Angaben der Polizei am Freitag in München bei einer Veranstaltung der Aktion "Fridays for Future" für eine bessere Klimapolitik demonstriert.

15. September 2023 - 16:19 Uhr | AZ/dpa

Zahlreiche Teilnehmer einer Demonstration der Klimaschutzbewegung Fridays for Future stehen mit ihren Schildern auf der Ludwigstraße. © Matthias Balk/dpa