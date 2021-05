7-Tages-Inzidenz: Wann ist München wieder unter 100?

Wann ist München wieder unter der 100er-Inzidenz und damit weg von den scharfen Lockdown-Regeln? Ein Inzidenz-Rechner gibt ein konkretes Datum vor.

München - Zwar sinken die Zahlen derzeit in der Landeshauptstadt, doch noch immer liegt München bei der Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohnern weit über der 100er-Schwelle.

Damit gelten die harten Lockdown-Regelungen der Bundes-Notbremse, wie etwa eine Ausgangssperre ab 22 Uhr und Kontaktbeschränkungen. Doch wann wird München wieder unter die 100er-Grenze fallen?

Inzidenz-Werte: Rechenmodelle zeigen Daten für Grenzwerte

Das lässt sich natürlich nicht hundertprozentig genau vorhersagen, es gibt aber gute und belastbare Rechenmodelle, mit denen eine weitere Simulation des Infektionsgeschehens möglich ist. Ein bietet etwa das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland an.

Mit Hilfe mehrerer Indikatoren und Daten (siehe unten) berechnen die Experten dort, wann Städte oder Landkreise bestimmte Grenzwerte unter- oder überschreiten. So auch für München.

Hochrechnung: München fällt Mitte Mai unter 100

Demnach wird die Stadt München am 14. Mai wieder unter die 100er-Grenze fallen (Stand: 03.05., 19 Uhr). Beim Landkreis gibt es aktuell keine Vorhersage, da sich der R-Wert knapp über 1 befindet. Ein R-Wert (Reproduktionsrate) unter 1 ist Grundvoraussetzung für die Berechnung.

Noch vor wenigen Tagen wurde für die Stadt München der 22. Mai al Stichtag für die 100er-Grenze angegeben. Der Unterschied zeigt, wie schwierig es ist, genaue Inzidenz-Vorhersagen zu treffen.

Die nächste Stufe, die 50er-Inzidenz, mit der es weitere Lockerungen geben würde, soll dann in der Stadt München laut aktuellem Stand am 20. Juni unterschritten werden.

Für ganz Bayern hingegen berechnen die Experten den 20. Mai als ersten Tag unter 100. Eine Inzidenz von unter 50 in ganz Bayern wird laut ZI-Modell bereits am 20. Juni erreicht sein.

Methodik: Das ZI verwendet die aktuelle Sieben-Tages-Inzidenz sowie den aktuellen R-Wert, um für eine gegebene Ziel-Sieben-Tages-Inzidenz das Datum zu berechnen, an dem diese Zielinzidenz erreicht wird. Zur Berechnung des Zeitpunkts, an dem die Zielinzidenz erreicht wird, verwendet ZI eine Formel der Zinseszinsrechnung: t=d*log(Nt/N0)/log(R). Der R-Wert (kleiner 1) entspricht "negativen Zinsen" für die Generationszeit d=5 Tage (die mittlere Zeit, bis eine neuinfizierte Person eine weitere Person ansteckt). Ausgehend vom “Startkapital”, der aktuellen Inzidenz N0, kann so dann die Zeit t bzw. den Zeitpunkt bis zum Erreichen des “Wunschkapitals”, also der Zielinzidenz Nt, bestimmt werden. Mehr Infos zu den Daten .