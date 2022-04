600 Liter Insulin per Miniflugzeug von München nach Lwiw

Der neue Verein "München hilft Ukraine" organisiert einen Hilfsflug für Diabetiker.

Piloten und Helfer kurz vor dem Abflug in Oberschleißheim.

München - Der Hilferuf kam über die katholische ukrainische Kirche in Lwiw (Lemberg) zur katholischen ukrainischen Kirche in Giesing: Im Kriegsgebiet wird dringend Insulin für Diabetespatienten gebraucht.

Hilfe für Diabetiker in Lwiw: Münchner Verein schickt Insulin per Flugzeug

Dann arbeiteten viele helfende Hände rund um Alla Frisin-Yakub und dem Verein "München hilft Ukraine" zusammen, der sich aus den freiwilligen Helfern rund um die Kirche gebildet hat.

Am Montag flog eine kleine Kingair C90 der "Ukraine Air Rescue" in Oberschleißheim ab, mit 600 Liter Insulin in Kühlboxen samt Injektionsnadeln, die der Arzt Dr. Martin Groos von der Katholischen Uni Eichstätt-Ingolstadt organisiert hat.

Ziel: das polnische Rzeszow, von dort bringt ein Sprinter die Fracht über die Grenze nach Lwiw. Auf dem Rückweg nehmen die Piloten Marie-Sophie Wember und Ingo Maier zwei Ukrainerinnen nach Deutschland mit.