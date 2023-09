60 Jahre alter Mann bei Wohnungsbrand in München verletzt

Ein Mann musste am Freitag ins Krankenhaus gebracht werden. Im Mehrfamilienhaus in München, in welchem der 60-Jährige lebt, war ein Feuer ausgebrochen.

01. September 2023 - 22:24 Uhr | AZ/dpa

Feuerwehrleute waren am Freitag in München im Einsatz. © David Inderlied/dpa/Symbolbild