500 Polizisten halten Corona-Protestler und Gegendemonstranten in Schach

Am Sonntagabend fanden in München zwei angemeldete Protest-Versammlungen statt, bei denen Menschen gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen demonstrierten. Insgesamt waren 500 Polizisten im Einsatz.

500 Polizeibeamte waren am Sonntag im Einsatz (Archivbild).

München - In München haben Hunderte Menschen gegen die geltenden Corona-Maßnahmen demonstriert. Am frühen Sonntagabend fuhr ein Autokorso durch mehrere Innenstadtteile, wie die Polizei mitteilte. In den 95 Wagen saßen demnach rund 200 Menschen. Der Verkehr wurde zeitweise behindert.

Proteste in München gegen Corona-Maßnahmen

Eine zweite Versammlung mit bis zu 250 Teilnehmern fand den Angaben zufolge später am Geschwister-Scholl-Platz statt. Zwölf Gegendemonstranten waren ebenfalls vor Ort. Die Polizei registrierte in Einzelfällen Verstöße gegen die Maskenpflicht. 500 Polizisten waren bei den Protesten im Einsatz.