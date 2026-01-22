47 Jahre alten Rekord geknackt: So viele Besucher hatte das Deutsche Museum 2025

Rekordjahr für das Deutsche Museum: Mehr als 1,6 Millionen Besucher und ein neuer Chef. Wie sind die Pläne nach dem großen Jubiläum?

Das Deutsche Museum in München kann sich über einen ganz besonderen Rekord freuen.

Pünktlich zum 100-Jahre-Jubiläum seines Hauptgebäudes auf der Münchner Museumsinsel bricht das Deutsche Museum einen Publikumsrekord: Zum ersten Mal in seiner Geschichte verzeichnete das Museum im vergangenen Jahr mehr als 1,6 Millionen Besucherinnen und Besucher. Rund 1.690.000 Menschen kamen in die verschiedenen Standorte, wie das Haus mitteilte. Der bisherige Rekord war fast 50 Jahre alt: Im Jahr 1978 wurden 1.594.000 Besucherinnen und Besucher gezählt.

100-Jahr-Jubiläum als Treiber

Er freue sich über das große Interesse, "wobei das 100-Jahre-Jubiläum des Ausstellungsgebäudes im Mai 2025 mit der riesigen Medienberichterstattung einen zusätzlichen Schub gegeben hat", sagte Generaldirektor Michael Decker, der kurz nach den Feierlichkeiten im Juni vergangene Jahres sein Amt angetreten hatte. Er erwarte nicht, dass sich dieser große Erfolg in diesem Jahr genauso wiederholen lasse. Aber: "Langfristig möchten wir natürlich unsere Besucherzahlen in den kommenden Jahren weiter steigern – und dabei sind wir auf einem richtig guten Weg."

Standorte in München, Nürnberg und Bonn

Das Deutsche Museum ist auf mehrere Standorte verteilt. Das Stammhaus in München wird seit Jahren umfassend saniert und modernisiert. Bis 2028 sollen die Arbeiten noch laufen. Hinzu kommen das Verkehrszentrum auf der Münchner Theresienhöhe, die Flugwerft Schleißheim sowie die Zweigstellen in Nürnberg und Bonn.

Mehr als 1,2 Millionen Menschen besuchten allein den Hauptstandort auf der Museumsinsel in München, ein Plus von gut 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch die Zweigmuseen verzeichneten viele Besucher: Ins Verkehrszentrum kamen 174.000 Menschen, ins Deutsche Museum Nürnberg 126.000. Die Flugwerft Schleißheim zählte 109.000 Gäste, ein Plus von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Deutsche Museum Bonn hatte 58.000 Besucher.