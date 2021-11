400 Impfgegner demonstrieren vor österreichischem Konsulat

Während sich an der Corona-Impfstation am Münchner Rathaus lange Warteschlangen bildeten, versammelten sich in der Ismaninger Straße Impfgegner zu einer Kundgebung.

20. November 2021 - 20:07 Uhr | AZ

privat 5 In der Spitze versammelten sich 400 Impfgegner vor dem österreichischen Konsulat. Felix Hörhager/dpa 5 Eine Polizeistreife fährt am Samstag an der langen Warteschlange vor der Impfstation im Münchner Rathaus vorbei.