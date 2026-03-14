AZ-Plus

3.000 Menschen bei PRÜF-Demonstration in München

Mit Plakaten und lauten Rufen fordern 3.000 Menschen in München die Prüfung rechtsextremer Parteien. Die Versammlung verlief laut Polizei störungsfrei
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Laut Polizei verlief die Versammlung störungsfrei.
Laut Polizei verlief die Versammlung störungsfrei. © Lukas Barth-Tuttas/dpa
München

Rund 3.000 Menschen haben an der PRÜF-Demonstration in München teilgenommen. Die Bewegung protestiert für die Prüfung rechtsextremer Parteien durch das Bundesverfassungsgericht. Die Versammlung in der Landeshauptstadt sei störungsfrei verlaufen, sagte eine Polizeisprecherin. Ursprünglich sei die Demonstration für 5.000 Teilnehmer angemeldet worden. Auch in anderen deutschen Städten gingen die Menschen auf die Straßen, wie zum Beispiel in Berlin vor dem Brandenburger Tor.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.