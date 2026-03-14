3.000 Menschen bei PRÜF-Demonstration in München

Mit Plakaten und lauten Rufen fordern 3.000 Menschen in München die Prüfung rechtsextremer Parteien. Die Versammlung verlief laut Polizei störungsfrei

München

Rund 3.000 Menschen haben an der PRÜF-Demonstration in München teilgenommen. Die Bewegung protestiert für die Prüfung rechtsextremer Parteien durch das Bundesverfassungsgericht. Die Versammlung in der Landeshauptstadt sei störungsfrei verlaufen, sagte eine Polizeisprecherin. Ursprünglich sei die Demonstration für 5.000 Teilnehmer angemeldet worden. Auch in anderen deutschen Städten gingen die Menschen auf die Straßen, wie zum Beispiel in Berlin vor dem Brandenburger Tor.