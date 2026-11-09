20 Jahre Ohel-Jakob-Synagoge: "Weil wir hier zu Hause sind"

Seit 20 Jahren ist die Synagoge am St.-Jakobs-Platz geöffnet. Ein Festakt mit viel Polit-Prominenz – und mit eindringlichen Redebeiträgen.

An diesem Montag vor 20 Jahren, also am 9. November 2006, eröffnete die Synagoge am Jakobsplatz. Mit einem Festakt wird das am Montagnachmittag groß gefeiert. Die Prominenz auf der Gästeliste ist groß: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Ministerpräsident Markus Söder (CSU), OB Dominik Krause (Grüne) und die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU), die Bundespräsidentin werden soll, nehmen an dem Festakt teil.

Mit politischer Prominenz wurde in München das 20-jährige Bestehen der Synagoge Ohel Jakob gefeiert. © Matthias Schrader/AP-Pool/dpa

Das Versprechen, für das dieses Haus steht, sei Normalität, sagt Charlotte Knobloch, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG), in ihrer Rede. Doch: "Die Einlösung dieses Versprechens dauert weiter an. Man könnte auch sagen: Sie steht noch aus. Wir warten, wir hoffen noch auf den Tag, da man in völliger Normalität jüdisch sein kann", so Knobloch.

Wie wenig normal diese Feier ist, bemerkten alle, die am Montagnachmittag rund um den Jakobsplatz unterwegs sind: Polizisten sperren den Bereich rund um die Synagoge ab. Sprengstoffhunde durchsuchen das Areal und die Taschen der Journalisten und anderer Gäste.

Nicht ohne Grund: 2003, wenige Wochen vor der Grundsteinlegung, flog ein militantes Neonazinetzwerk auf, das auf dem Festakt eine Bombe zünden wollte.

Charlotte Knobloch: "Traurige Realität"

Als "steingewordenes Vertrauen" bezeichnet Knobloch die Synagoge trotzdem. "Wo vorher lange Fremdheit war, ist heute ein Zuhause. Diese Synagoge ist eine Stätte der Begegnung geworden", sagt Knobloch.

Doch leider sei sie auch ein Schutzraum: "Denn die traurige Realität ist, dass diese Welt sich für jüdische Menschen mit jedem Tag weniger wie ein Zuhause anfühlt. Das gilt selbst hier in München – wenn auch weniger stark als anderswo."

Man brauche nur auf die vergangenen 20 Jahre zu schauen. "Übergriffe, Anschuldigungen und Vandalismus. Die Beschneidungsdebatte, Anschläge, Hass. Sie nennt die Rückkehr einer extremen Rechten, aber auch "eine moralisch verirrte Linke".

Knobloch und auch OB Dominik Krause erinnern in ihren Reden daran, wer die Synagoge mitten in München möglich machte: Alt-OB Christian Ude, der am Montag selbstverständlich auch dabei ist. Die Stadt übergab der IKG in seiner Amtszeit das Grundstück am St.-Jakobs-Platz. Dort war damals eine durch den Krieg entstandene Brachfläche.

Seit 1887 hatte es mitten in München an der Herzog-Max-Straße in der Nähe des Stachus eine prächtige Synagoge im Stil der Neuromanik gegeben. Am 9. Juni 1938 rissen die Nationalsozialisten den Bau ab. "Ein Schandfleck verschwindet", schrieb das Hetzblatt "Der Stürmer". Während der Pogrome im November verwüsteten die Nazis auch noch die kleinere Synagoge in einem Hinterhof der Reichenbachstraße. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dieser Bau notdürftig wiederhergestellt. Hier fand die jüdische Gemeinschaft jahrzehntelang eine bescheidene Heimat.

Kein zufälliges Datum

Erst 1999 war klar: München bekommt wieder eine neue Hauptsynagoge. Das Gemeindezentrum und das Jüdische Museum kosteten rund 71,5 Millionen Euro.

Am 9. November 2006 wurde die Synagoge Ohel Jakob (Zelt Jakobs) eingeweiht. Kein zufälliges Datum: Es soll bewusst an die Vernichtungsgeschichte erinnern: Am 9. November 1938 brannten die Nazis deutschlandweit Synagogen nieder, misshandelten Jüdinnen und Juden, verwüsteten ihre Wohnungen und Geschäfte.

OB Dominik Krause sagt, dass die Einweihung der Synagoge einen Neubeginn markierte. Es sei deutlich geworden, dass die Täter nicht das letzte Wort behalten haben. Und auch der OB erinnert daran, wie bedroht jüdisches Leben in München ist. "Am offensichtlichsten, am naheliegendesten und vermutlich auch am gefährlichsten durch den wiedererstarkenden Rechtsextremismus", so Krause.

OB Krause ruft dazu auf, Antisemitismus auch in den eigenen Reihen zu bekämpfen

Der OB benennt in seiner Rede jedoch auch den Antisemitismus von Linken: "Junge Menschen, die von sich selbst den Anspruch haben, für Humanität und gegen Ungleichwertigkeit zu kämpfen, verbreiten genau die Dinge, die sie an Rechtsextremen maßgeblich kritisieren", Judenhass unter dem Deckmantel der "Palästina-Solidarität." Der OB ruft dazu auf, gerade auch den Antisemitismus in den eigenen Reihen zu bekämpfen – auch wenn das Wählerstimmen kostet, persönliche oder freundschaftliche Kontakte belastet.

Auch Kanzler Merz spricht über den wiedererstarkten Antisemitismus, er sei heute "wieder allgegenwärtig". Merz sagt: "Dass es auf der Welt ein Land gibt, in dem Jüdinnen und Juden Schutz finden können, auch das gehört zu unserer historischen Verantwortung." Am Ende seiner Rede wünscht der Kanzler, dass dies der Ort für "ein unbeschwertes jüdisches Leben in unserem Land sein kann, in dem es Hoffnung im Überfluss gibt."

Aigner: Knobloch hat der Stadt "ihre Seele zurückgegeben"

Ilse Aigner sagt, Knobloch habe der Stadt "ihre Seele zurückgegeben", Ministerpräsident Markus Söder nennt Knobloch ein "Vorbild". Er sagt: "Ich stelle mir immer vor, wie es sein muss, wenn man das alles erlebt hat. Dann zu vergeben – ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte."

Auch Ilse Aigner ist zum Jahrestag der Münchner Synagoge gekommen. © Matthias Schrader/AP-Pool/dpa

Viele nachdenkliche, viele stolze, auch hoffnungsfrohe Worte prägen also diesen besonderen Jubiläums-Nachmittag am Jakobsplatz. Besonders eindrücklich sind aber natürlich die Worte von Gastgeberin Charlotte Knobloch. "Wir sind hier und wir bleiben hier", sagt sie in ihrer Rede, "weil wir hier zu Hause sind."