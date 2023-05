19-Jährige bringt totes Baby ins Krankenhaus: Polizei ermittelt wegen Mordes

Schrecklicher Vorfall in München: Am Montag hat eine junge Frau ein totes Baby in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei geht von einem gewaltsamen Tod des Säuglings aus und ermittelt wegen Mordes. Die 19-jährige Mutter sitzt inzwischen in U-Haft.

05. Mai 2023 - 12:48 Uhr | AZ/dpa

Die junge Frau kam gemeinsam mit ihrer Mutter ins Krankenhaus. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

München - Eine junge Frau aus München soll ihr neugeborenes Kind getötet haben. Sie wurde festgenommen und befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft. Die Polizei ermittelt wegen Mordes. Wie das Polizeipräsidium München am Freitag mitteilte, kam die junge Frau am Montagabend mit ihrer Mutter und dem toten männlichen Säugling in ein Münchner Krankenhaus. Eine Ärztin alarmierte die Beamten. 19-Jährige soll von Schwangerschaft nichts gewusst haben Nach ersten Erkenntnissen soll die 19-Jährige das Kind zuhause ohne ärztliche Hilfe zur Welt gebracht haben. Sie habe von ihrer Schwangerschaft nichts gewusst, gab sie an. Bei der Geburt sei sie allein gewesen, bis ihre Mutter dazukam. Diese habe festgestellt, dass das Baby tot sei. Daraufhin seien sie ins Krankenhaus gefahren. Die Spurensicherung nahm noch in der Nacht die Arbeit am Geburtsort auf. Die am Dienstag durchgeführte Obduktion ergab den Angaben zufolge Hinweise auf eine nicht natürliche Todesursache und insbesondere Anhaltspunkte für einen gewaltsamen Tod des Babys. Die Polizei ermittelt weiter – Schwerpunkt dabei sind vor allem Tathergang und -motiv.