17-Jähriger schwer verletzt: Schläger vom Marienplatz gefasst

Die Polizei hat den Schläger vom Marienplatz festgenommen. Das Opfer (17) kommt mit schweren Frakturen am Kopf und im Gesicht in ein Krankenhaus.

München - Schneller Fahndungserfolg der Polizei. Eine Gruppe Jugendlicher hat am vergangenen Samstagabend am Bahnsteig des S-Bahnhofs Marienplatz zwei Teenager zusammengeschlagen. Drei der mutmaßlichen Täter wurden am Donnerstag festgenommen.

Opfer von hinten angegriffen: Multiple Frakturen im Kopf- und Gesichtsbereich

Der Haupttäter soll die beiden 17 und 18 Jahre alten Opfer von hinten angegriffen und ins Gesicht geschlagen haben, bis sie zu Boden gingen. Der 17-Jährige verlor das Bewusstsein.

Der 17-Jährige liegt nach der Prügelattacke schwer verletzt am Boden und wird von Rettungskräften versorgt. © Bundespolizei

Ein Notarztteam brachte ihn ins Krankenhaus. Dort stellten die Ärzte fest, dass er durch den Schlag und den anschließenden unkontrollierten Sturz mit dem Kopf auf den Steinfußboden multiple Frakturen im Kopf- und Gesichtsbereich erlitten hatte.

Der Haupttäter war bereits polizeibekannt

Ermittlungen ergaben, dass die Gruppe um den späteren Tatverdächtigen die Jugendlichen und deren Begleiterinnen und Begleiter bereits in der S-Bahn provoziert hatten.

Verletzungen im Gesicht. © Bundespolizei

"Beim Ausstieg folgte dann der hinterlistige Angriff", so Sina Dietsch, Sprecherin der Bundespolizei, "wobei drei weitere Tatbeteiligte von den Kamerasystemen aufgezeichnet werden konnten, die den Schläger unterstützten".

Die Ermittler konnten einen mehrfach polizeibekannten Jugendlichen identifizieren. Es handle sich um einen 17-Jährigen aus München. Bei den anderen beiden Tatverdächtigen handelt es sich um zwei 16 und 17 Jahre alte Jugendliche aus München.

Die mutmaßlichen Täter – aufgenommen von einer Sicherheitskamera in einer S-Bahn. © Bundespolizei

Wohnungsdurchsuchung: Hinweise zu weiteren Straftaten

Am Donnerstagmorgen stürmten Bundespolizisten die Wohnung der drei Verdächtigen. Der 17-jährige Haupttäter zeigte sich laut Bundespolizei bei seiner Festnahme geständig. Auch die beiden anderen Verdächtigen wurden festgenommen.

Zudem haben die Ermittler Hinweise an einen vierten Tatbeteiligten, bei ihm handelt es sich um einen 16-Jährigen aus München. Bei den Durchsuchungen ergaben sich Hinweise bzw. Beweise zu weiteren Straftaten.