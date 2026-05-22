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15 schöne Biergärten in München: Öffnungszeiten, Preise und mehr

Die Biergarten-Saison ist in vollem Gange! Für alle, die jetzt entspannt in der Sonne genießen wollen, haben wir die wichtigsten Infos zu 15 schönen Biergärten in München gesammelt.
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Endlich lacht die Sonne wieder! Die AZ hat die wichtigsten Infos zu 16 schönen Münchner Biergärten.
Endlich lacht die Sonne wieder! Die AZ hat die wichtigsten Infos zu 16 schönen Münchner Biergärten. © imago/Wolfgang Maria Weber

München – Eine Maß oder einen Spezi im Biergarten genießen – was gibt es Schöneres im Sommer? Die Sonne lacht, und so können wir draußen entspannt die Seele baumeln lassen.

15 schöne Biergärten in München: Alle wichtigen Infos

Der Biergarten und München – das gehört einfach zusammen. Ob die Biergärten am Flaucher, am Hirschgarten oder am Chinesischen Turm – die AZ hat die wichtigsten Infos zu 15 Hotspots für Sie: Öffnungszeiten, Adressen, Sitzplätze sowie aktuelle Bier- und Schmankerl-Preise.

Der Biergarten vom Augustinerkeller.
Der Biergarten vom Augustinerkeller. © imago/argum

Augustiner-Keller in der Maxvorstadt

  • Täglich von 11 Uhr bis 24 Uhr (Küche bis 22 Uhr sowie je nach Wetterlage und Geschäftsaufkommen)
  • Arnulfstraße 52, 80335 München
  • 5000 Sitzplätze
  • Augustiner-Keller
  • Maß Dunkles/Edelstoff/Radler: 9 Euro;  Maß Weißbier/Russ'n: 9,30 Euro
  • Schmankerl: Augustiner-Keller-Schnitzel mit Kartoffelsalat (19,90 Euro), Original Münchner Weißwurst (Stück 3,90 Euro)
Der Englische Garten mit seinem Biergarten am Chinesischen Turm.
Der Englische Garten mit seinem Biergarten am Chinesischen Turm. © Daniel von Loeper

Biergarten am Chinesischen Turm im Englischen Garten

  • Montag bis Freitag ab 11 Uhr; Samstag und Sonntag ab 10 Uhr
  • Englischer Garten 3, 80538 München
  • 7000 Sitzplätze
  • Chinesischer Turm
  • Maß Helles Hofbräu: 10,80 Euro
  • Schmankerl: Obazda (9,90 Euro)
Volle Bänke im Biergarten am Bavariapark.
Volle Bänke im Biergarten am Bavariapark. © imago/Michael Westermann

Biergarten am Bavariapark

  • Bedienter Bereich und Terrassen – Montag bis Sonntag von 12 Uhr bis 24 Uhr (Küche bis 21.30 Uhr); Selbstbedienungsbereich – Montag bis Donnerstag von 17 Uhr bis 23 Uhr; Freitag ab 15 Uhr; Samstag und Sonntag ab 12 Uhr (Küche bis 21.30 Uhr)
  • Theresienhöhe 15, 80339 München
  • 850 Plätze
  • Biergarten am Bavariapark
  • Maß Helles/Radler Augustiner: 9 Euro; Maß Edelstoff/Dunkel: 9,20 Euro
  • Schmankerl: Ofenfrischer Schweinebraten (17,90 Euro), Bayerischer Wurstsalat (11,90 Euro)
Der Hofbräukeller am Wiener Platz.
Der Hofbräukeller am Wiener Platz. © Thomas Gaulke

Hofbräukeller am Wiener Platz in Haidhausen

  • täglich nach Wetterlage von 11 Uhr bis 23 Uhr bedienter Biergartenbereich bzw. Mo-Do von 12:00 bis 23:00 Uhr und Fr-So/Feiertage von 11:00 bis 23:00 Uhr im Selbstbedienungsbereich (jeweils Küchenschluss und letzter Ausschank um 22 Uhr)
  • Innere Wiener Straße 19, 81667 München
  • 2100 Sitzplätze
  • Hofbräukeller
  • Maß Helles Hofbräu: 11,80 Euro; Maß Dunkles: 12 Euro; Maß Weißbier: 12,40 Euro
  • Schmankerl: Allgäuer Käsespätzle (14,90 Euro); Apfelstrudel (8,90 Euro)
Die Waldwirtschaft Großhesselohe.
Die Waldwirtschaft Großhesselohe. © Petra Schramek

Waldwirtschaft in Großhesselohe

  • täglich von 10 Uhr bis 22.30 Uhr (Küchenschluss 21.30 Uhr)
  • Georg-Kalb-Straße 3, 82049 Pullach im Isartal
  • 2250 Sitzplätze
  • Waldwirtschaft
  • Maß Helles Spaten: 11 Euro; Maß Dunkles: 11 Euro; Maß Weißbier Franziskaner: 11 Euro
  • Schmankerl: halbes Bauernhendl (12,50 Euro), Spare Ribs (13,50 Euro)
Der Königliche Hirschgarten.
Der Königliche Hirschgarten. © imago images / Ralph Peters

Königlicher Hirschgarten in Nymphenburg

  • täglich von 11 Uhr bis 24 Uhr (Küche bis 22 Uhr)
  • Hirschgarten 1, 80639 München
  • 8000 Sitzplätze
  • Königlicher Hirschgarten
  • Augustiner Maß Helles/Radler: 8,80 Euro; König Ludwig Weißbier/Dunkles: 10,80 Euro
  • Schmankerl: Gulasch vom Hirsch (20,50 Euro), Obazda (12,50 Euro)
Idyll unter Kastanien mitten in der Großstadt: der Biergarten vom Paulaner am Nockherberg.
Idyll unter Kastanien mitten in der Großstadt: der Biergarten vom Paulaner am Nockherberg. © AZ-Archiv

Paulaner am Nockherberg in der Au

  • Montag bis Freitag ab 16 Uhr; Samstag, Sonn- und Feiertage ab 12 Uhr
  • Hochstraße 77, 81541 München
  • 4000 Sitzplätze
  • Biergarten am Nockherberg
  • Maß Helles/Radler Paulaner: 10,50 Euro; Weißbier/Dunkel: 11 Euro (alles Selbstbedienungspreise); Halbe Helles/Radler (mit Bedienung 5,80 Euro)  
  • Schmankerl: Schweinsbraten mit Krautsalat (mit Bedienung 16,50 Euro)
Blick vom Kleinhesseloher See auf den Seehaus-Biergarten.
Blick vom Kleinhesseloher See auf den Seehaus-Biergarten. © Steffi Högl

Seehaus im Englischen Garten

  • täglich bei gutem Wetter von 11.30 Uhr bis 24 Uhr (Ausschank bis 23 Uhr)
  • Kleinhesselohe 3, 80802 München
  • 2500 Sitzplätze
  • Seehaus im Englischen Garten
  • Maß Paulaner Helles/Radler/Dunkles: 10,90 Euro; Maß Paulaner Weißbier/Russ'n: 11,40 Euro
  • Schmankerl: Portion Spareribs (16,90 Euro), Bayerischer Wurstsalat  (10,90 Euro), Frisches Obst in Stücken (6,50 Euro)
© imago/Frank Hoermann/Sven Simon

Löwenbräukeller in der Maxvorstadt

  • Montag bis Sonntag von 16 bis 23 Uhr
  • Nymphenburger Straße 2 (Stiglmaierplatz), 80335 München
  • 2000 Sitzplätze
  • Biergarten Löwenbräukeller
  • Maß Helles/Radler Löwenbräu: 9,90 Euro; Maß Russ'n oder Weißbier: 10,50 Euro
  • Schmankerl: 1/2 Grillhendl (13,90 Euro), Obatzda mit Brezn (9,50 Euro) 
Im Traditionsbiergarten "Zum Flaucher" findet jeder sein Platzerl.
Im Traditionsbiergarten "Zum Flaucher" findet jeder sein Platzerl. © Gregor Feindt

Biergarten Zum Flaucher in Thalkirchen

  • Montag bis Sonntag ab 12 Uhr (bei gutem Wetter)
  • Isarauen 8, 81379 München 
  • 2500 Sitzplätze
  • Biergarten Zum Flaucher
  • Franziskaner und Löwenbräu – Maß Helles/Radler: 10,40 Euro; Maß Dunkles/Weißbier 10,50 Euro; 
  • Schmankerl: Ochsensemmel (9,50 Euro), Ausgezogene (5,80 Euro)
Beliebter Treffpunkt im Englischen Garten: Willkommen im Aumeister.
Beliebter Treffpunkt im Englischen Garten: Willkommen im Aumeister. © imago/Westend61

Aumeister Biergarten in Freimann

  • aktuelle Öffnungszeiten (wetterabhängig) täglich ab 10.30 Uhr auf der Website
  • Sondermeierstraße 1, 80939 München
  • 2500 Sitzplätze
  • Aumeister Biergarten
  • Hofbräu-Biere: Maß Helles/Dunkles/Radler: 10,90 Euro (Selbstbedienungspreis)
  • Schmankerl: Schweinshaxe (12,90 Euro), Steckerlfisch (6,10 Euro (Makrele) bzw. 6,40 Euro (Forelle) je 100 Gramm vom Holzkohlengrill) 
Der Franziskanergarten in Trudering ist Nachbarschaftstreff und Familienbiergarten zugleich.
Der Franziskanergarten in Trudering ist Nachbarschaftstreff und Familienbiergarten zugleich. © Feindt

Franziskanergarten in Trudering

  • Dienstag bis Sonntag von 11 Uhr bis 23 Uhr (warme Küche von 11.30 Uhr bis 22 Uhr)
  • Friedenspromenade 45, 81827 München
  • 2000 Sitzplätze im Biergarten und 180 Sitzplätze im Wirtsgarten
  • Franziskanergarten
  • Halbe Helles/Radler Spaten: 5,50 Euro; Halbe Dunkles Löwenbräu: 5,60 Euro; Halbe Weißbier Franziskaner: 5,60 Euro
  • Schmankerl: Schweinebraten (17,50 Euro), Truderinger Brotzeitbrett´l (21,50 Euro)

Hopfengarten im Westpark

  • Montag bis Sonntag ab 12 Uhr
  • Siegenburger Str. 43, 81373 München
  • 1300 Sitzplätze
  • Hopfengarten
  • Franziskaner und Löwenbräu – Maß Helles/Radler: 10,30 Euro; Halbe Dunkles/Weißbier 5,60 Euro
  • Schmankerl: Ochsensemmel (9,50 Euro) 

Leiberheim in Waldperlach

  • Montag mit Samstag ab 14.30 Uhr, Sonn- und Feiertage ab 11 Uhr
  • Nixenweg 9, 81739 München
  • 2200 Plätze
  • Leiberheim
  • Brauerei Erharting Maß Helles/Radler/Dunkles : 10 Euro; Maß Weißbier: 10,20 Euro; 
  • Schmankerl: Kässpätzle (16,20 Euro), Apfelstrudel (6,80 Euro)  
Der Augustiner Schützengarten ist immer wieder einen Besuch wert.
Der Augustiner Schützengarten ist immer wieder einen Besuch wert. © imago/Michael Westermann

Augustiner Schützengarten

  • Montag mit Donnerstag ab 15 Uhr, Freitag, Samstag, Sonntag und Feiertag ab 11.30 Uhr,  (Küche jeweils von 11.30 Uhr bis 21 Uhr)
  • Zielstattstraße 6, 81379 München 
  • 2500 Plätze
  • Augustiner Schützengarten
  • Maß Helles und Radler: 9 Euro, Maß Dunkles: 9,40 Euro, Maß Weißbier König Ludwig: 10,80 Euro
  • Schmankerl: Schweinebraten mit Kartoffelknödel (15,90 Euro)

Alle Biergärten in der München-Karte

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100 Kommentare
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  • Gelegenheitsleserin am 07.08.2024 10:40 Uhr / Bewertung:

    Liebe AZ, haben Sie bei diesem uralten Artikel nur das Datum geändert oder auch irgendetwas am Inhalt?

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  • SagI am 30.04.2024 20:06 Uhr / Bewertung:

    Und wo gibt es noch den schönen bayerischen Brauch, im Biergarten das Essen selbst mitzubringen und die Getränke beim Wirt zu kaufen?
    Tipp: Im Biergarten Forsthaus Kasten sind mitgebrachte Speisen erlaubt.

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  • Gelegenheitsleserin am 02.05.2024 14:15 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von SagI

    @SagI:
    "Und wo gibt es noch den schönen bayerischen Brauch, im Biergarten das Essen selbst mitzubringen und die Getränke beim Wirt zu kaufen?"

    Meines Wissens darf man im Artikel aufgelisteten Biergärten seine Brotzeit selber mitbringen.

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