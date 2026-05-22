Die Biergarten-Saison ist in vollem Gange! Für alle, die jetzt entspannt in der Sonne genießen wollen, haben wir die wichtigsten Infos zu 15 schönen Biergärten in München gesammelt.

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Endlich lacht die Sonne wieder! Die AZ hat die wichtigsten Infos zu 16 schönen Münchner Biergärten.

München – Eine Maß oder einen Spezi im Biergarten genießen – was gibt es Schöneres im Sommer? Die Sonne lacht, und so können wir draußen entspannt die Seele baumeln lassen.

15 schöne Biergärten in München: Alle wichtigen Infos

Der Biergarten und München – das gehört einfach zusammen. Ob die Biergärten am Flaucher, am Hirschgarten oder am Chinesischen Turm – die AZ hat die wichtigsten Infos zu 15 Hotspots für Sie: Öffnungszeiten, Adressen, Sitzplätze sowie aktuelle Bier- und Schmankerl-Preise.

Der Biergarten vom Augustinerkeller. © imago/argum Augustiner-Keller in der Maxvorstadt Täglich von 11 Uhr bis 24 Uhr (Küche bis 22 Uhr sowie je nach Wetterlage und Geschäftsaufkommen)

Arnulfstraße 52, 80335 München

5000 Sitzplätze



Maß Dunkles/Edelstoff/Radler: 9 Euro; Maß Weißbier/Russ'n: 9,30 Euro

Schmankerl: Augustiner-Keller-Schnitzel mit Kartoffelsalat (19,90 Euro), Original Münchner Weißwurst (Stück 3,90 Euro)

Der Englische Garten mit seinem Biergarten am Chinesischen Turm. © Daniel von Loeper Biergarten am Chinesischen Turm im Englischen Garten Montag bis Freitag ab 11 Uhr; Samstag und Sonntag ab 10 Uhr

Englischer Garten 3, 80538 München

7000 Sitzplätze



Maß Helles Hofbräu: 10,80 Euro

Schmankerl: Obazda (9,90 Euro)

Volle Bänke im Biergarten am Bavariapark. © imago/Michael Westermann Biergarten am Bavariapark Bedienter Bereich und Terrassen – Montag bis Sonntag von 12 Uhr bis 24 Uhr (Küche bis 21.30 Uhr); Selbstbedienungsbereich – Montag bis Donnerstag von 17 Uhr bis 23 Uhr; Freitag ab 15 Uhr; Samstag und Sonntag ab 12 Uhr (Küche bis 21.30 Uhr)

Theresienhöhe 15, 80339 München

850 Plätze



Maß Helles/Radler Augustiner: 9 Euro; Maß Edelstoff/Dunkel: 9,20 Euro

Schmankerl: Ofenfrischer Schweinebraten (17,90 Euro), Bayerischer Wurstsalat (11,90 Euro)

Der Hofbräukeller am Wiener Platz. © Thomas Gaulke Hofbräukeller am Wiener Platz in Haidhausen täglich nach Wetterlage von 11 Uhr bis 23 Uhr bedienter Biergartenbereich bzw. Mo-Do von 12:00 bis 23:00 Uhr und Fr-So/Feiertage von 11:00 bis 23:00 Uhr im Selbstbedienungsbereich (jeweils Küchenschluss und letzter Ausschank um 22 Uhr)

Innere Wiener Straße 19, 81667 München

2100 Sitzplätze



Maß Helles Hofbräu: 11,80 Euro; Maß Dunkles: 12 Euro; Maß Weißbier: 12,40 Euro

Schmankerl: Allgäuer Käsespätzle (14,90 Euro); Apfelstrudel (8,90 Euro)

Die Waldwirtschaft Großhesselohe. © Petra Schramek Waldwirtschaft in Großhesselohe täglich von 10 Uhr bis 22.30 Uhr (Küchenschluss 21.30 Uhr)

Georg-Kalb-Straße 3, 82049 Pullach im Isartal

2250 Sitzplätze



Maß Helles Spaten: 11 Euro; Maß Dunkles: 11 Euro; Maß Weißbier Franziskaner: 11 Euro

Schmankerl: halbes Bauernhendl (12,50 Euro), Spare Ribs (13,50 Euro)

Der Königliche Hirschgarten. © imago images / Ralph Peters Königlicher Hirschgarten in Nymphenburg täglich von 11 Uhr bis 24 Uhr (Küche bis 22 Uhr)

Hirschgarten 1, 80639 München

8000 Sitzplätze



Augustiner Maß Helles/Radler: 8,80 Euro; König Ludwig Weißbier/Dunkles: 10,80 Euro

Schmankerl: Gulasch vom Hirsch (20,50 Euro), Obazda (12,50 Euro)

Idyll unter Kastanien mitten in der Großstadt: der Biergarten vom Paulaner am Nockherberg. © AZ-Archiv Paulaner am Nockherberg in der Au Montag bis Freitag ab 16 Uhr; Samstag, Sonn- und Feiertage ab 12 Uhr

Hochstraße 77, 81541 München

4000 Sitzplätze



Maß Helles/Radler Paulaner: 10,50 Euro; Weißbier/Dunkel: 11 Euro (alles Selbstbedienungspreise); Halbe Helles/Radler (mit Bedienung 5,80 Euro)

Schmankerl: Schweinsbraten mit Krautsalat (mit Bedienung 16,50 Euro)

Blick vom Kleinhesseloher See auf den Seehaus-Biergarten. © Steffi Högl Seehaus im Englischen Garten täglich bei gutem Wetter von 11.30 Uhr bis 24 Uhr (Ausschank bis 23 Uhr)

Kleinhesselohe 3, 80802 München

2500 Sitzplätze



Maß Paulaner Helles/Radler/Dunkles: 10,90 Euro; Maß Paulaner Weißbier/Russ'n: 11,40 Euro

Schmankerl: Portion Spareribs (16,90 Euro), Bayerischer Wurstsalat (10,90 Euro), Frisches Obst in Stücken (6,50 Euro)

© imago/Frank Hoermann/Sven Simon Löwenbräukeller in der Maxvorstadt Montag bis Sonntag von 16 bis 23 Uhr

Nymphenburger Straße 2 (Stiglmaierplatz), 80335 München

2000 Sitzplätze



Maß Helles/Radler Löwenbräu: 9,90 Euro; Maß Russ'n oder Weißbier: 10,50 Euro

Schmankerl: 1/2 Grillhendl (13,90 Euro), Obatzda mit Brezn (9,50 Euro)

Im Traditionsbiergarten "Zum Flaucher" findet jeder sein Platzerl. © Gregor Feindt Biergarten Zum Flaucher in Thalkirchen Montag bis Sonntag ab 12 Uhr (bei gutem Wetter)

Isarauen 8, 81379 München

2500 Sitzplätze



Franziskaner und Löwenbräu – Maß Helles/Radler: 10,40 Euro; Maß Dunkles/Weißbier 10,50 Euro;

Schmankerl: Ochsensemmel (9,50 Euro), Ausgezogene (5,80 Euro)

Beliebter Treffpunkt im Englischen Garten: Willkommen im Aumeister. © imago/Westend61 Aumeister Biergarten in Freimann aktuelle Öffnungszeiten (wetterabhängig) täglich ab 10.30 Uhr auf der

Sondermeierstraße 1, 80939 München

2500 Sitzplätze



Hofbräu-Biere: Maß Helles/Dunkles/Radler: 10,90 Euro (Selbstbedienungspreis)

Schmankerl: Schweinshaxe (12,90 Euro), Steckerlfisch (6,10 Euro (Makrele) bzw. 6,40 Euro (Forelle) je 100 Gramm vom Holzkohlengrill)

Der Franziskanergarten in Trudering ist Nachbarschaftstreff und Familienbiergarten zugleich. © Feindt Franziskanergarten in Trudering Dienstag bis Sonntag von 11 Uhr bis 23 Uhr (warme Küche von 11.30 Uhr bis 22 Uhr)

Friedenspromenade 45, 81827 München

2000 Sitzplätze im Biergarten und 180 Sitzplätze im Wirtsgarten



Halbe Helles/Radler Spaten: 5,50 Euro; Halbe Dunkles Löwenbräu: 5,60 Euro; Halbe Weißbier Franziskaner: 5,60 Euro

Schmankerl: Schweinebraten (17,50 Euro), Truderinger Brotzeitbrett´l (21,50 Euro)

Hopfengarten im Westpark Montag bis Sonntag ab 12 Uhr

Siegenburger Str. 43, 81373 München

1300 Sitzplätze



Franziskaner und Löwenbräu – Maß Helles/Radler: 10,30 Euro; Halbe Dunkles/Weißbier 5,60 Euro

Schmankerl: Ochsensemmel (9,50 Euro)

Leiberheim in Waldperlach Montag mit Samstag ab 14.30 Uhr, Sonn- und Feiertage ab 11 Uhr

Nixenweg 9, 81739 München

2200 Plätze



Brauerei Erharting Maß Helles/Radler/Dunkles : 10 Euro; Maß Weißbier: 10,20 Euro;

Schmankerl: Kässpätzle (16,20 Euro), Apfelstrudel (6,80 Euro)

Der Augustiner Schützengarten ist immer wieder einen Besuch wert. © imago/Michael Westermann Augustiner Schützengarten Montag mit Donnerstag ab 15 Uhr, Freitag, Samstag, Sonntag und Feiertag ab 11.30 Uhr, (Küche jeweils von 11.30 Uhr bis 21 Uhr)

Zielstattstraße 6, 81379 München

2500 Plätze



Maß Helles und Radler: 9 Euro, Maß Dunkles: 9,40 Euro, Maß Weißbier König Ludwig: 10,80 Euro

Schmankerl: Schweinebraten mit Kartoffelknödel (15,90 Euro)

Alle Biergärten in der München-Karte