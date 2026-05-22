15 schöne Biergärten in München: Öffnungszeiten, Preise und mehr
München – Eine Maß oder einen Spezi im Biergarten genießen – was gibt es Schöneres im Sommer? Die Sonne lacht, und so können wir draußen entspannt die Seele baumeln lassen.
15 schöne Biergärten in München: Alle wichtigen Infos
Der Biergarten und München – das gehört einfach zusammen. Ob die Biergärten am Flaucher, am Hirschgarten oder am Chinesischen Turm – die AZ hat die wichtigsten Infos zu 15 Hotspots für Sie: Öffnungszeiten, Adressen, Sitzplätze sowie aktuelle Bier- und Schmankerl-Preise.
- Augustiner-Keller in der Maxvorstadt
- Biergarten am Chinesischen Turm im Englischen Garten
- Biergarten am Bavariapark
- Hofbräukeller am Wiener Platz in Haidhausen
- Waldwirtschaft in Großhesselohe
- Königlicher Hirschgarten in Nymphenburg
- Paulaner am Nockherberg in der Au
- Seehaus im Englischen Garten
- Löwenbräukeller in der Maxvorstadt
- Biergarten Zum Flaucher in Thalkirchen
- Aumeister Biergarten in Freimann
- Franziskanergarten in Trudering
- Hopfengarten im Westpark
- Leiberheim in Waldperlach
- Augustiner Schützengarten
- Alle Biergärten in der München-Karte
Augustiner-Keller in der Maxvorstadt
- Täglich von 11 Uhr bis 24 Uhr (Küche bis 22 Uhr sowie je nach Wetterlage und Geschäftsaufkommen)
- Arnulfstraße 52, 80335 München
- 5000 Sitzplätze
- Augustiner-Keller
- Maß Dunkles/Edelstoff/Radler: 9 Euro; Maß Weißbier/Russ'n: 9,30 Euro
- Schmankerl: Augustiner-Keller-Schnitzel mit Kartoffelsalat (19,90 Euro), Original Münchner Weißwurst (Stück 3,90 Euro)
Biergarten am Chinesischen Turm im Englischen Garten
- Montag bis Freitag ab 11 Uhr; Samstag und Sonntag ab 10 Uhr
- Englischer Garten 3, 80538 München
- 7000 Sitzplätze
- Chinesischer Turm
- Maß Helles Hofbräu: 10,80 Euro
- Schmankerl: Obazda (9,90 Euro)
Biergarten am Bavariapark
- Bedienter Bereich und Terrassen – Montag bis Sonntag von 12 Uhr bis 24 Uhr (Küche bis 21.30 Uhr); Selbstbedienungsbereich – Montag bis Donnerstag von 17 Uhr bis 23 Uhr; Freitag ab 15 Uhr; Samstag und Sonntag ab 12 Uhr (Küche bis 21.30 Uhr)
- Theresienhöhe 15, 80339 München
- 850 Plätze
- Biergarten am Bavariapark
- Maß Helles/Radler Augustiner: 9 Euro; Maß Edelstoff/Dunkel: 9,20 Euro
- Schmankerl: Ofenfrischer Schweinebraten (17,90 Euro), Bayerischer Wurstsalat (11,90 Euro)
Hofbräukeller am Wiener Platz in Haidhausen
- täglich nach Wetterlage von 11 Uhr bis 23 Uhr bedienter Biergartenbereich bzw. Mo-Do von 12:00 bis 23:00 Uhr und Fr-So/Feiertage von 11:00 bis 23:00 Uhr im Selbstbedienungsbereich (jeweils Küchenschluss und letzter Ausschank um 22 Uhr)
- Innere Wiener Straße 19, 81667 München
- 2100 Sitzplätze
- Hofbräukeller
- Maß Helles Hofbräu: 11,80 Euro; Maß Dunkles: 12 Euro; Maß Weißbier: 12,40 Euro
- Schmankerl: Allgäuer Käsespätzle (14,90 Euro); Apfelstrudel (8,90 Euro)
Waldwirtschaft in Großhesselohe
- täglich von 10 Uhr bis 22.30 Uhr (Küchenschluss 21.30 Uhr)
- Georg-Kalb-Straße 3, 82049 Pullach im Isartal
- 2250 Sitzplätze
- Waldwirtschaft
- Maß Helles Spaten: 11 Euro; Maß Dunkles: 11 Euro; Maß Weißbier Franziskaner: 11 Euro
- Schmankerl: halbes Bauernhendl (12,50 Euro), Spare Ribs (13,50 Euro)
Königlicher Hirschgarten in Nymphenburg
- täglich von 11 Uhr bis 24 Uhr (Küche bis 22 Uhr)
- Hirschgarten 1, 80639 München
- 8000 Sitzplätze
- Königlicher Hirschgarten
- Augustiner Maß Helles/Radler: 8,80 Euro; König Ludwig Weißbier/Dunkles: 10,80 Euro
- Schmankerl: Gulasch vom Hirsch (20,50 Euro), Obazda (12,50 Euro)
Paulaner am Nockherberg in der Au
- Montag bis Freitag ab 16 Uhr; Samstag, Sonn- und Feiertage ab 12 Uhr
- Hochstraße 77, 81541 München
- 4000 Sitzplätze
- Biergarten am Nockherberg
- Maß Helles/Radler Paulaner: 10,50 Euro; Weißbier/Dunkel: 11 Euro (alles Selbstbedienungspreise); Halbe Helles/Radler (mit Bedienung 5,80 Euro)
- Schmankerl: Schweinsbraten mit Krautsalat (mit Bedienung 16,50 Euro)
Seehaus im Englischen Garten
- täglich bei gutem Wetter von 11.30 Uhr bis 24 Uhr (Ausschank bis 23 Uhr)
- Kleinhesselohe 3, 80802 München
- 2500 Sitzplätze
- Seehaus im Englischen Garten
- Maß Paulaner Helles/Radler/Dunkles: 10,90 Euro; Maß Paulaner Weißbier/Russ'n: 11,40 Euro
- Schmankerl: Portion Spareribs (16,90 Euro), Bayerischer Wurstsalat (10,90 Euro), Frisches Obst in Stücken (6,50 Euro)
Löwenbräukeller in der Maxvorstadt
- Montag bis Sonntag von 16 bis 23 Uhr
- Nymphenburger Straße 2 (Stiglmaierplatz), 80335 München
- 2000 Sitzplätze
- Biergarten Löwenbräukeller
- Maß Helles/Radler Löwenbräu: 9,90 Euro; Maß Russ'n oder Weißbier: 10,50 Euro
- Schmankerl: 1/2 Grillhendl (13,90 Euro), Obatzda mit Brezn (9,50 Euro)
Biergarten Zum Flaucher in Thalkirchen
- Montag bis Sonntag ab 12 Uhr (bei gutem Wetter)
- Isarauen 8, 81379 München
- 2500 Sitzplätze
- Biergarten Zum Flaucher
- Franziskaner und Löwenbräu – Maß Helles/Radler: 10,40 Euro; Maß Dunkles/Weißbier 10,50 Euro;
- Schmankerl: Ochsensemmel (9,50 Euro), Ausgezogene (5,80 Euro)
Aumeister Biergarten in Freimann
- aktuelle Öffnungszeiten (wetterabhängig) täglich ab 10.30 Uhr auf der Website
- Sondermeierstraße 1, 80939 München
- 2500 Sitzplätze
- Aumeister Biergarten
- Hofbräu-Biere: Maß Helles/Dunkles/Radler: 10,90 Euro (Selbstbedienungspreis)
- Schmankerl: Schweinshaxe (12,90 Euro), Steckerlfisch (6,10 Euro (Makrele) bzw. 6,40 Euro (Forelle) je 100 Gramm vom Holzkohlengrill)
Franziskanergarten in Trudering
- Dienstag bis Sonntag von 11 Uhr bis 23 Uhr (warme Küche von 11.30 Uhr bis 22 Uhr)
- Friedenspromenade 45, 81827 München
- 2000 Sitzplätze im Biergarten und 180 Sitzplätze im Wirtsgarten
- Franziskanergarten
- Halbe Helles/Radler Spaten: 5,50 Euro; Halbe Dunkles Löwenbräu: 5,60 Euro; Halbe Weißbier Franziskaner: 5,60 Euro
- Schmankerl: Schweinebraten (17,50 Euro), Truderinger Brotzeitbrett´l (21,50 Euro)
Hopfengarten im Westpark
- Montag bis Sonntag ab 12 Uhr
- Siegenburger Str. 43, 81373 München
- 1300 Sitzplätze
- Hopfengarten
- Franziskaner und Löwenbräu – Maß Helles/Radler: 10,30 Euro; Halbe Dunkles/Weißbier 5,60 Euro
- Schmankerl: Ochsensemmel (9,50 Euro)
Leiberheim in Waldperlach
- Montag mit Samstag ab 14.30 Uhr, Sonn- und Feiertage ab 11 Uhr
- Nixenweg 9, 81739 München
- 2200 Plätze
- Leiberheim
- Brauerei Erharting Maß Helles/Radler/Dunkles : 10 Euro; Maß Weißbier: 10,20 Euro;
- Schmankerl: Kässpätzle (16,20 Euro), Apfelstrudel (6,80 Euro)
Augustiner Schützengarten
- Montag mit Donnerstag ab 15 Uhr, Freitag, Samstag, Sonntag und Feiertag ab 11.30 Uhr, (Küche jeweils von 11.30 Uhr bis 21 Uhr)
- Zielstattstraße 6, 81379 München
- 2500 Plätze
- Augustiner Schützengarten
- Maß Helles und Radler: 9 Euro, Maß Dunkles: 9,40 Euro, Maß Weißbier König Ludwig: 10,80 Euro
- Schmankerl: Schweinebraten mit Kartoffelknödel (15,90 Euro)
Alle Biergärten in der München-Karte
- Themen:
- Augustiner-Bräu
- Bavaria
- Biergärten
- Flaucher
- Hirschgarten
- Hofbräu München
- Hofbräukeller
- Löwenbräu
- Löwenbräukeller
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- Nockherberg
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