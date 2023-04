15 schöne Biergärten in München: Hier können Sie die Sonne genießen

Die Temperaturen steigen in München und damit ist die Biergarten-Saison in Bayerns Hauptstadt offiziell eröffnet! Damit Sie für Ihren Ausflug in Münchens schönste Biergärten bestens gerüstet sind, haben wir alle wichtigen Infos für Sie gesammelt. Von den Öffnungszeiten, über die Maßpreise bis hin zu den besten Schmankerln.

22. April 2023 - 11:56 Uhr | AZ

Die wichtigsten Infos zu den Biergärten in München finden Sie hier. © Sven Hoppe/dpa