Drei Erlebnisse, drei Modelle, ein neues Fahrgefühl

Die neue AZ-Aktion "Teste deinen BYD – dein Erlebnis wartet" mit Auto Häusler: Jetzt mitmachen und gewinnen!

18. Oktober 2026 - 16:51 Uhr

Ein Auto erlebt man am besten dort, wo es im Alltag wirklich gebraucht wird: auf dem Weg durch die Stadt, bei einer Fahrt in die Berge oder beim Ausflug mit der Familie. Genau darum geht es bei der neuen AZ-Aktion "Teste deinen BYD – dein Erlebnis wartet". Gemeinsam mit Häusler und BYD verlost die Abendzeitung drei besondere Erlebnisse, bei denen Leserinnen und Leser ein BYD-Modell nicht nur kennenlernen, sondern direkt ausprobieren können. Zur Wahl stehen drei Tests: der City-Test mit Shopping und Show, der Berge-Test mit Wellness- Auszeit im Allgäu und der Familien-Test mit einem magischen Ausflug nach Tirol. Zu jedem Erlebnis gehört ein passendes BYD-Modell, das von Häusler bereitgestellt wird.

Der City-Test

Das passende Fahrzeug für diesen Test kommt von Häusler: der BYD DOLPHIN G DM-i. © Häusler/BYD

Gewinnaktion "City-Test" Beim City-Test geht es mitten hinein ins Münchner Leben: Erst steht Shopping in den Pasing Arcaden auf dem Programm, danach wartet ein Abend im GOP Varieté-Theater München. Passend dazu kommt der BYD DOLPHIN G DM-i zum Einsatz. Der Plug-in-Hybrid im Kleinwagenformat eignet sich besonders für Stadt und Alltag: kompakt, flexibel und dennoch mit viel Platz für Passagiere und Gepäck. Je nach Variante sind bis zu 105 Kilometer rein elektrisch möglich. Die kombinierte Reichweite liegt bei bis zu 1040 Kilometern. Jetzt mitmachen und gewinnen

Der Berge-Test

Für die Fahrt stellt Häusler den passenden BYD bereit: den BYD ATTO 3 EVO. © Häusler/BYD

Gewinnaktion "Berge-Test" Der Berge-Test führt raus aus München und rein in die Erholung. Ziel ist das Wellnesshotel Prinz-Luitpold-Bad in Bad Hindelang im Allgäu. Für diese Auszeit ist der BYD ATTO 3 EVO vorgesehen. Der vollelektrische Kompakt-SUV bietet bis zu 510 Kilometer elektrische Reichweite, viel Platz für Freizeit und Gepäck sowie komfortable Ausstattung für längere Strecken. Damit passt er gut zu einem Kurzurlaub, bei dem schon die Fahrt Teil der Auszeit ist. Jetzt mitmachen und gewinnen

Der Familien-Test

Das passende Fahrzeug für den Familien-Test kommt von Häusler: der BYD SEAL U DM-i. © Swarovski/Häusler/BYD

Gewinnaktion "Familien-Test" Beim Familien-Test geht es mit dem BYD in die Swarovski Kristallwelten nach Tirol. Hier ist der BYD SEAL U DM-i der passende Begleiter. Der geräumige SUV bietet viel Platz für Personen und Gepäck und verbindet elektrisches Fahren im Alltag mit Flexibilität auf längeren Strecken. Bis zu 125 Kilometer elektrische Reichweite und bis zu 1125 Kilometer kombinierte Reichweite machen ihn besonders interessant für Familien, die im Alltag und auf Ausflügen vielseitig unterwegs sind. Die Fahrzeuge werden von Häusler bereitgestellt. Vor dem Start gibt es eine kurze Einweisung, damit jeder Gewinner sein jeweiliges BYD-Modell entspannt kennenlernen kann. Jetzt mitmachen und gewinnen

BYD DOLPHIN G DM-i: Energieverbrauch gewichtet kombiniert: 11,1–6,3 kWh/100 km plus 2,6–1,4 l/100 km; Kraftstoffverbrauch kombiniert bei entladener Batterie: 4,5 l/100 km; CO₂-Emissionen gewichtet kombiniert: 60–32 g/km; CO₂-Emissionen kombiniert bei entladener Batterie: 114 g/km; CO₂-Klasse gewichtet kombiniert: B; CO₂-Klasse bei entladener Batterie: C. Elektrische Reichweite (WLTP): 40 bis 105 km; kombinierte Reichweite (WLTP): 1.020 bis 1.040 km. (Alle Werte nach WLTP*)

BYD ATTO 3 EVO: Stromverbrauch kombiniert: 17,8 - 16,4 kWh/100km. CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km. CO₂-Klasse: A. Elektrische Reichweite: bis 510 km. Pro Variante: BYD ATTO 3 Evo Design: Stromverbrauch kombiniert: 16,4 kWh/100km, CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km. CO₂-Klasse: A., Elektrische Reichweite: bis 510 km. BYD ATTO 3 Evo Excellence: Stromverbrauch kombiniert: 17,8 kWh/100km, CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km. CO₂-Klasse: A., Elektrische Reichweite: bis 470 km. (Alle Werte nach WLTP*)

BYD SEAL U DM-i: Energieverbrauch gewichtet kombiniert: 14,4 - 12,1 kWh/100 km plus 3,2-1,5 l/100 km; Kraftstoffverbrauch kombiniert bei entladener Batterie: 7,1-5,6 l/100 km; CO₂-Emissionen gewichtet kombiniert: 71-35 g/km; CO₂-Emissionen kombiniert bei entladener Batterie: 161-126 g/km; CO₂-Klasse gewichtet kombiniert: B; CO₂-Klasse bei entladener Batterie: F-D. Elektrische Reichweite (WLTP): 70 bis 125 km; kombinierte Reichweite (WLTP): 870 bis 1.125 km. (Alle Werte nach WLTP*)