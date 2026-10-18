Gewinnen Sie den City-Test: Shopping, Show und BYD erleben
Hier für den City-Test bewerben
Beim City-Test geht es zunächst in die Pasing Arcaden. Dort gibt es eine Geschenkkarte im Wert von 500 Euro zu gewinnen, einlösbar in teilnehmenden Shops. Ob Mode, Beauty, Technik oder Lifestyle – rund 140 Geschäfte machen den Shopping Stopp zum vielseitigen Erlebnis.
Anschließend führt der Abend weiter ins GOP Varieté-Theater München. Auf der Bühne verbinden sich Artistik, Musik, Comedy und Varieté zu einem besonderen Showerlebnis. Zu gewinnen gibt es zwei Eintrittskarten für eine GOP Show Ihrer Wahl im Wert von insgesamt 128 Euro sowie einen 50-Euro-Verzehrgutschein.
Das passende Fahrzeug für diesen Test kommt von Häusler: der BYD DOLPHIN G DM-i. Der Plug-in-Hybrid im Kleinwagenformat passt besonders gut zum urbanen Alltag. Er ist kompakt, bietet dennoch Platz für Personen und Gepäck und verbindet elektrisches Fahren im Alltag mit hoher Flexibilität auf längeren Strecken. Je nach Variante sind bis zu 105 Kilometer elektrische Reichweite möglich, die kombinierte Reichweite liegt bei bis zu 1.040 Kilometern – ideal für alle, die in der Stadt flexibel unterwegs sein möchten, aber auch darüber hinaus Spielraum brauchen.
Vor dem Start gibt es bei Häusler eine kurze Einweisung, damit die Gewinnerinnen und Gewinner das Fahrzeug entspannt kennenlernen können.
Wer den City-Test gewinnen möchte, kann sich bis 08. November 2026 direkt über das Formular auf dieser Seite bewerben. Einfach kurz begründen: Warum möchten Sie den BYD-City-Test gewinnen und den DOLPHIN G DM-i kennenlernen?
BYD DOLPHIN G DM-i: Energieverbrauch gewichtet kombiniert: 11,1–6,3 kWh/100 km plus 2,6–1,4 l/100 km; Kraftstoffverbrauch kombiniert bei entladener Batterie: 4,5 l/100 km; CO₂-Emissionen gewichtet kombiniert: 60–32 g/km; CO₂-Emissionen kombiniert bei entladener Batterie: 114 g/km; CO₂-Klasse gewichtet kombiniert: B; CO₂-Klasse bei entladener Batterie: C. Elektrische Reichweite (WLTP): 40 bis 105 km; kombinierte Reichweite (WLTP): 1.020 bis 1.040 km. (Werte nach WLTP*)
*Die Informationen erfolgen gemäß der Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung. Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP (Worldwide harmonized Light-duty vehicles Test Procedure) ermittelt. Der Kraftstoffverbrauch und der CO₂-Ausstoß eines Pkw sind nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch den Pkw, sondern auch vom Fahrstil und anderen nichttechnischen Faktoren abhängig. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Ein Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen aller in Deutschland angebotenen neuen Pkw-Modelle ist unentgeltlich in elektronischer Form einsehbar an jedem Verkaufsort in Deutschland, an dem neue Personenkraftfahrzeuge ausgestellt oder angeboten werden. Der Leitfaden ist auch abrufbar unter der Internetadresse www.dat.de/co2
- Themen:
- Mode
- Teste deinen BYD
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen