Wiesn-Gutscheine für die Boandlkramerei gewinnen

12. September 2025 - 12:15 Uhr

Zum zweiten Mal öffnet die Boandlkramerei ihre Pforten auf der Oidn Wiesn und lädt zu einem einzigartigen Erlebnis ein.

Himmlisch guad, teuflisch zünftig

Zum zweiten Mal öffnet die ihre Pforten auf der Oidn Wiesn und lädt zu einem einzigartigen Erlebnis ein. Das Festzelt begeistert mit großer Tanzfläche, Live-Musik und einem abwechslungsreichen Programm für Jung und Alt. Ob Tanzen, Schunkeln oder gemütlich zusammensitzen – hier fühlt sich jeder willkommen. Kulinarisch setzt Wirte-Ehepaar Schöniger auf regionale Bio-Produkte und eine enge Kooperation mit "Unser Land". Von deftigen Schmankerln bis zum Kaiserschmarrn mit graviertem Souvenirlöffel – hier schmeckt man die Liebe zum Detail. Ein Blick in die lohnt sich definitiv.

Die Wirtsfamilie Peter und Petra Schöniger legt viel Wert auf qualitativ hochwertiges Essen und dessen Herkunft. © Markus Götzfried

Musik und Unterhaltung den ganzen Tag

Prominenter Anzapfer in diesem Jahr ist Alexander Duda, bekannt aus der "Löwengrube" und als Chef Achziger bei den "Rosenheim-Cops". Als Darsteller des Brandner Kaspar im Münchner Volkstheater passt er perfekt zur Das reicht von Blaskapellen am Vormittag über Theater-Szenen aus dem Brandner Kaspar am Nachmittag bis zu bekannten Bands wie DeschoWieda, Kapelle Kaiserschmarrn oder CubaBoarisch 2.0 am Abend. Im Biergarten sorgen kleinere Gruppen für entspannte Stimmung. Ob zum Tanzen, Schunkeln oder gemütlichen Zusammensitzen – in der verschmelzen Tradition, Musik und Geselligkeit zu einem "himmlisch guad’n" Wiesnerlebnis.