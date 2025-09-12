Wiesn-Gutscheine für die Boandlkramerei gewinnen
Himmlisch guad, teuflisch zünftig
Zum zweiten Mal öffnet die Boandlkramerei ihre Pforten auf der Oidn Wiesn und lädt zu einem einzigartigen Erlebnis ein. Das Festzelt begeistert mit großer Tanzfläche, Live-Musik und einem abwechslungsreichen Programm für Jung und Alt. Ob Tanzen, Schunkeln oder gemütlich zusammensitzen – hier fühlt sich jeder willkommen. Kulinarisch setzt Wirte-Ehepaar Schöniger auf regionale Bio-Produkte und eine enge Kooperation mit "Unser Land". Von deftigen Schmankerln bis zum Kaiserschmarrn mit graviertem Souvenirlöffel – hier schmeckt man die Liebe zum Detail. Ein Blick in die Speisekarte lohnt sich definitiv.
Musik und Unterhaltung den ganzen Tag
Prominenter Anzapfer in diesem Jahr ist Alexander Duda, bekannt aus der "Löwengrube" und als Chef Achziger bei den "Rosenheim-Cops". Als Darsteller des Brandner Kaspar im Münchner Volkstheater passt er perfekt zur Boandlkramerei. Das Programm reicht von Blaskapellen am Vormittag über Theater-Szenen aus dem Brandner Kaspar am Nachmittag bis zu bekannten Bands wie DeschoWieda, Kapelle Kaiserschmarrn oder CubaBoarisch 2.0 am Abend. Im Biergarten sorgen kleinere Gruppen für entspannte Stimmung. Ob zum Tanzen, Schunkeln oder gemütlichen Zusammensitzen – in der Boandlkramerei verschmelzen Tradition, Musik und Geselligkeit zu einem "himmlisch guad’n" Wiesnerlebnis.
