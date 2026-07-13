Tickets für die Brass Wiesn gewinnen – Mitreißende Brass-Beats, Kapellen und Crossover-Acts

Gewinnen Sie 5 x 2 Vier-Tages-Tickets für die Brass Wiesn 2026 – vier Tage voller Musik, Party und bayerischem Lebensgefühl.

13. Juli 2026 - 00:00 Uhr

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Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Über 70 hochkarätige Brass-Bands, traditionelle Blaskapellen, coole Crossover-Acts aus Pop, Indie und Electro bespielen vom 30. Juli bis 2. August fünf Bühnen vor der idyllischen Open-Air-Kulisse am Echinger See. Familienfreundlich und generationsübergreifend bietet jeder Festivaltag eine spannende Mischung aus Livemusik, Tanz, Party und bayerischem Biergartenflair.

Tracht an, Alltag aus – Brass Wiesn! © Brass Wiesn

Auf der großen Open Air Bühne, dem Herzstück der Brass Wiesn, zeigen wie Menzl XXL - Die Wiesnbesetzung oder MOS aus Japan, wie vielfältig und modern Brass-Musik weltweit interpretiert wird.

Auf und vor der geselligen Bierzeltbühne wird Blasmusik und bayerische Wirtshauskultur gefeiert, mittags schunkelnd, abends zu coolen Brass Sounds Party feiernd. Besondere Highlights: die Frühschoppen-Konzerte mit den „Fexern“, „Tom und Basti“ oder der Sing-Along-Contest mit „Gwasch“.

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Die Rüscherl Alm lädt schon ab vormittags bei Jodel- und Tanzkursen mit lässigen Volkmusikgruppen zum Mitmachen ein. Erst tief in der Nacht lassen DJs mit cooler Mukke rund um Brass die Party ausklingen.

Gemütlicher wird in der Kartoffelalm gefeiert mit Tanzlmusi, Ziach, Soatn und Klarinetten oder Oberkrainer-Sound. Die kultige MeiVereinshütten zelebriert MundArt und ein herzliches Miteinander vor der Bühne und im Biergarte!

Tickets und das gesamte Programm finden Sie .