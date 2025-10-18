Sechs Tage im exklusiven Alma Resort (auf einer Halbinsel) in Südvietnam gewinnen
Hier mitmachen und gewinnen
Stellen Sie sich das mal vor: Während es daheim nasskaltes Wetter hat, relaxen Sie im Liegestuhl unter Palmen im Süden Vietnams. Bei herrlichen 30 Grad nippen Sie an einem Kaltgetränk, schauen weit raus aufs Meer. Am Horizont eine feine Bergkette.
Schöne Vorstellung? Und Vietnam erleben wollten Sie ohnehin längst mal? Hier kommt Ihre Chance, einen sechstägigen Aufenthalt in einer Pavillon-Suite mit Privatpool am Meer zu gewinnen. Denn unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche führt ins Alma Resort am Long Beach auf der Halbinsel Cam Ranh (eigene Fluganreise).
Urlaubsparadies mit festlicher Note
Das Resort, das vom Flughafen schnell zu erreichen ist, liegt an einem der schönsten Strände Südvietnams in einer Gartenanlage mit Palmen und hat einen eigenen Strandabschnitt. Auch ein Wellnessareal, ein Fitnesscenter, ein Spielplatz und die drei Signature Restaurants Asiana, Atlantis und La Casa gehören dazu.
Falls Sie die Weihnachtszeit in Vietnam verbringen möchten – da geht es im Resort festlich zu. Die Küche bietet ein Festmenü, es gibt ein Lebkuchendorf, ein Weihnachtsmann schaut vorbei, im hauseigenen Markt kann man sogar einen Christbaum fürs Zimmer kaufen. Auch schön: Die Alma Show, die ein vietnamesisches Wasserpuppenspiel zeigt.
Tiefenentspannen können Sie im "Le Spa", wo die Anwendungen vietnamesischer Tradition folgen – und zwischen Meeresbrise und dem Zwitschern exotischer Vögel Körper, Geist und Umwelt in ein harmonisches Gleichgewicht finden sollen.
