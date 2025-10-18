Gewinnen Sie sechs Tage zu zweit in einem Oceanfront Pavillon inklusive Halbpension im exklusiven Alma Resort auf der Halbinsel Cam Ranh.

Die Oceanfront Pavillons mit privatem Pool und Blick auf den Long Beach.

Sie hätten gern ein Kaltgetränk am Pool? Einfach an der Beachbar bestellen.

Palmen, Pool und ein zauberhafter Blick aufs Meer: So sieht es am Strand des Alma Resorts in Cam Ranh aus.

Die Abendzeitung verlost sechs Tage (fünf Nächte) zu zweit in einem Oceanfront Pavillon inklusive Halbpension (eigene Fluganreise). Dazu gibt es die Transfers vom und zum Flughafen Cam Ranh (9 km), zwei Spa-Treatments (je 60 Minuten), einen Kochkurs und die Teilnahme an der Alma Show. Der Gutschein gilt für ein Jahr außerhalb der Hauptferienzeiten.

Stellen Sie sich das mal vor: Während es daheim nasskaltes Wetter hat, relaxen Sie im Liegestuhl unter Palmen im Süden Vietnams. Bei herrlichen 30 Grad nippen Sie an einem Kaltgetränk, schauen weit raus aufs Meer. Am Horizont eine feine Bergkette.

Der Sandstrand zählt zu den schönsten in Südvietnam. © Alma Resort

Schöne Vorstellung? Und Vietnam erleben wollten Sie ohnehin längst mal? Hier kommt Ihre Chance, einen sechstägigen Aufenthalt in einer Pavillon-Suite mit Privatpool am Meer zu gewinnen. Denn unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche führt ins am Long Beach auf der Halbinsel Cam Ranh (eigene Fluganreise).

Urlaubsparadies mit festlicher Note

Das Resort, das vom Flughafen schnell zu erreichen ist, liegt an einem der schönsten Strände Südvietnams in einer Gartenanlage mit Palmen und hat einen eigenen Strandabschnitt. Auch ein , ein Fitnesscenter, ein Spielplatz und die drei Signature Restaurants Asiana, Atlantis und La Casa gehören dazu.

Sie hätten gern ein Kaltgetränk am Pool? Einfach an der Beachbar bestellen. © Alma Resort

Falls Sie die Weihnachtszeit in Vietnam verbringen möchten – da geht es im Resort festlich zu. Die Küche bietet ein Festmenü, es gibt ein Lebkuchendorf, ein Weihnachtsmann schaut vorbei, im hauseigenen Markt kann man sogar einen Christbaum fürs Zimmer kaufen. Auch schön: Die Alma Show, die ein vietnamesisches Wasserpuppenspiel zeigt.

Tiefenentspannen können Sie im "Le Spa", wo die Anwendungen vietnamesischer Tradition folgen – und zwischen Meeresbrise und dem Zwitschern exotischer Vögel Körper, Geist und Umwelt in ein harmonisches Gleichgewicht finden sollen.