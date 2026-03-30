Mit der großen Osteraktion 2026 können Sie sich, im Zeitraum vom 30.03. bis 06.04.2026, auf tolle Preise in der Osterzeit freuen. Hinter jedem Osterei versteckt sich ein großartiger Gewinn der Riem Arcaden im Wert von bis zu 250 Euro. Jetzt kostenlos mitmachen!

30. März 2026 - 05:27 Uhr

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Hinter jedem Osterei versteckt sich ein großartiger Gewinn der Riem Arcaden im Wert von bis zu 250 Euro. Jetzt kostenlos mitmachen!

Verpassen Sie nicht die Chance, Ihre Osterzeit mit exklusiven Gewinnen zu verschönern. Nehmen Sie am kostenlosen Oster-Gewinnspiel teil. Registrierte Nutzer haben eine einfache Gewinnchance, während AZ-Abonnentinnen und Abonnenten sogar eine dreifache Gewinnchance genießen!

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So funktioniert das digitale Osternest 2026

Die Osteraktion startet am 30. März und begleitet Sie bis zum 06. April. Jeden Tag öffnet sich ein neues Osterei mit tollen Preisen – Geschenkkarten der Riem Arcaden im Wert von 150 bis 250 Euro! Die Geschenkkarten können in den teilnehmenden Shops eingelöst werden.

Mit etwas Glück sichern Sie sich eine Geschenkkarte der Riem Arcaden im Wert von bis zu 250 Euro. © Riem Arcaden

So nehmen Sie am großen Oster-Gewinnspiel teil

Sie haben die Wahl, ob Sie die einfache Gewinnchance als registrierter Leser nutzen oder ob Sie als Abonnent von einer dreifachen Gewinnchance profitieren möchten. Neben der dreifachen Gewinnchance warten viele weitere Vorteile als Abonnentin oder Abonnent auf Sie. Alle Vorteile können Sie bereits im Probeabo nutzen. Dieses ist für kurze Zeit im ersten Monat kostenlos.

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Öffnen Sie ab dem 30. März täglich das entsprechende Osterei

Klicken Sie im Osterei auf "Jetzt teilnehmen", um am Gewinnspiel des Tages teilzunehmen

Tipp: Als AZ-Abonnentin oder Abonnent erhöhen Sie Ihre Gewinnchance um das Dreifache! Jetzt hier das kostenlose Osterabo abschließen und Gewinnchance verdreifachen.

Die Riem Arcaden lassen mit mehr als 145 Shops und Restaurants keine Wünsche offen. © Riem Arcaden

So werden die Gewinner benachrichtigt

Sofern Sie als glücklicher Gewinner ausgelost werden, kontaktieren wir Sie direkt per E-Mail und/oder telefonisch. Ab diesem Zeitpunkt haben Sie 48 Stunden, um Ihren Gewinn zu bestätigen.

Alle Teilnahme- und Datenschutzbestimmungen finden Sie hier.

Viel Glück und frohe Ostern wünschen Ihnen die Abendzeitung und die Riem Arcaden.