Winterurlaub vom Feinsten in der Region St. Johann in Tirol

Skifahrer, Langläufer, Schneeschuhwanderer und -tourengeher kommen in der Landschaft zwischen Kitzbüheler Horn und Wilder Kaiser auf ihre Kosten.

09. Januar 2023 - 05:04 Uhr

Wer sich für einen Winterurlaub in der Region St. Johann in Tirol, Oberndorf, Kirchdorf und Erpfendorf entscheidet, kann sich auf traumhafte Tage im Schnee einstellen. 40 Pistenkilometer am Kitzbüheler Horn, gemütliche Hütten, zahlreiche Loipen- und Winterwanderkilometer sowie Rodelbahnen und ein Flying Fox sorgen für sportliche und spaßige Abwechslung, egal ob im Familienurlaub oder bei Ferien mit Freunden.

Skifahren mit Blick auf den Wilden Kaiser

Schneesichere und bestens präparierte Pisten sorgen auf den breiten und abwechslungsreichen Abfahrten im Skigebiet für einen gelungenen Aufenthalt. Insgesamt stehen zehn moderne Liftanlagen zur Verfügung.

Für die Stärkung nach den Abfahrten kehrt man ein in eine der zahlreichen Skihütten im Skigebiet. Auf den großzügigen Sonnenterrassen lassen sich die Besucher nach dem Skivergnügen Schmankerl, typische Tiroler Hausmannskost und ein erfrischendes oder wärmendes Getränk schmecken. Dabei ist es selbstverständlich, dass die Speisen an die Tische gebracht werden. Auf den Almen wird der persönliche Service statt Selbstbedienung geschätzt und damit auf Wohlfühl-Garantie gesetzt.

Zahlreiche Schmankerl warten auf die Sportler in den zahlreichen Berghütten. © Mirja Geh

Vom Knödelslalom bis zu den Früh.Ski.Tagen

Die Region St. Johann in Tirol bietet darüber hinaus wechselnde Aktionen, sodass den Besuchern immer etwas Neues geboten wird.

Von 9. bis 31. Januar heißt es: Skifahren und genießen! Denn an allen Wochentagen in diesem Zeitraum spendieren die Bergbahnen in Tirol, in Zusammenarbeit mit den teilnehmenden Hütten und Restaurants, eine Knödel-Kostprobe gratis beim Kauf eines Standard-Tagesskipasses. Ab dem 27. März können Wintersportler die "Früh.Ski.Tage" nutzen. Die Bergbahnen starten den Betrieb bereits ab 7.30 Uhr, um 13 Uhr ist das Sportprogramm beendet. Jetzt kommt die Zeit für ein ausgiebiges Mittagessen und den Sonnengenuss auf den Hütten.

Noch früher geht es los bei "Die erste Spur – Skigenuss und Frühstück“" An allen Samstagen und Sonntagen von 4. bis 26. März sind die 10 EUB, die 6 SB Eichenhof sowie der Jodlalmlift bereits ab 6.59 Uhr in Betrieb. Zwischen 8.30 und 10.30 Uhr kehrt man ein zum Bergfrühstück in eine der teilnehmenden Hütten.

Am 20. für 20 fahren – das ist das Motto am 20. Januar und am 20. März. An diesen Tagen fahren alle skibegeisterten Erwachsenen für 20 Euro die abwechslungsreichen Pisten hinab. Jugendliche zahlen 15 Euro, Kinder nur zehn Euro.

Unterwegs auf Gütesiegel-Loipen

Doppelspurige Loipen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden ermöglichen ein eindrucksvolles Langlauferlebnis. © Mirja Geh

Auch Langlauf-Fans sind in der Region St. Johann richtig. Doppelspurige Loipen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden ermöglichen ein eindrucksvolles Langlauf-Erlebnis. Das weitläufige, sonnige Tal und die herrlichen Bergpanoramen bilden die perfekte Kulisse.

Im Gebiet des Hinterkaisers werden die Loipen mit einigen Anstiegen etwas anspruchsvoller. Außerdem gibt es in St. Johann und Erpfendorf Nachtloipen mit Flutlicht. Für die vielfältigen Langlauf-Möglichkeiten und die auf Langläufer-Bedürfnisse ausgerichteten Hotels ist die Region um St. Johann mit dem Tiroler Loipen-Gütesiegel ausgezeichnet. Wer sich noch einen Schritt weiter traut, kann sich für einen Biathlon-Schnupperkurs im Biathlon-Zentrum in Kirchdorf anmelden.

Winterspaß für jeden Geschmack

Auch für lange Spaziergänge bietet sich die Region St. Johann in Tirol an. © www.MirjaGeh.com

Echten Winterspaß gibt es auch abseits von Pisten und Loipen. Zu Fuß, in Schneeschuhen oder auf Tourenski entdeckt man die ruhige Seite der alpinen Winterlandschaft.

Wöchentlich werden verschiedene geführte Winterwander- und Schneeschuhtouren angeboten, die für Urlauber mit der Gästecard kostenlos sind. Wer Ruhe sucht, aber aufs Skifahren nicht verzichten möchte, sollte eine Skitour machen – am besten mit einem Guide, der die Lawinenlage einschätzen kann. Die Nacht-Skitouren-Strecke im Dynafit Skitourenpark der Bergbahn in Tirol auf den Harschbichl ist mittwochs und freitags bis 22 Uhr geöffnet und auch alleine gut zu machen, da der Aufstieg am Pistenrand erfolgt und die Abfahrt über die Piste geht.

"Und Action!" heißt es beim Rodeln, Eislaufen oder einem Flug mit dem Flying Fox. Zwei Naturrodelbahnen bietet die Region um St. Johann. Von der Rodelbahn Bacheralm in Kirchdorf hat man tagsüber einen tollen Blick auf den Wilden Kaiser. Wem der 45-minütige Aufstieg zur Bacheralm zu anstrengend ist, kann sich mit dem Traktor hinaufziehen lassen. Nur 30 Minuten geht man zum Gasthof Bichlhof, wo die Naturrodelbahn Oberndorf startet.

Die 1.800 Quadratmeter große Kunsteisbahn der Panorama Badewelt in ist beleuchtet, einen Schlittschuhverleih gibt es auch. Spaß für die ganze Familie verspricht auch eine winterliche Segway-Tour auf den geräumten Winterwanderwegen.

Den Winter aus der Vogelperspektive erlebt man beim Flying Fox-Winterparcours im Hornpark in St. Johann. Über 530 Meter und sieben Stationen geht es von der Mittelstation der Harschbichlbahn am Kitzbüheler Horn. Eine ähnliche Perspektive bieten auch ein Tandem-Paragleitflug, ein Fallschirmsprung oder eine Ballonfahrt.

Ideales Revier für Familien

Wer noch etwas jüngere Kinder hat, ist besonders gut in den kleinen Skigebieten in Erpfendorf und Kirchdorf aufgehoben. Hier lernt der Nachwuchs in aller Ruhe das Skifahren. Auch am Kitzbüheler Horn werden Skikurse für die Kleinen angeboten. Für den Spaß nach dem Tag im Schnee geht man am besten in die Panorama Badewelt in in Tirol.

Vielfalt in Perfektion gibt es in der Region St. Johann in Tirol!

Betriebszeiten der Bergbahnen: bis 26. März, täglich von 8.30 bis 16 Uhr. Der reguläre Tagesskipass ist ab 48 Euro erhältlich.