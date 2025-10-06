Wandern in unberührter Natur: Dieses exotische Juwel sollten Sie kennenlernen
Traditionsreiche Kultur, unberührte Natur und atemberaubende Fotomotive abseits ausgetretener Touristenpfade? Lernen Sie die Provinz Zhejiang kennen – Chinas grünes Juwel, das selbst erfahrene Reisende in Staunen versetzt.
Viele Besucher kennen nur Megacities wie Peking oder Shanghai, doch in Zhejiang erwartet Sie eine stillere, ebenso faszinierende Seite Chinas. Verbinden Sie Ihre Städtereise mit einem unvergesslichen Abstecher zu malerischen Flusslandschaften, traditionellen Dörfern und duftenden Teeplantagen.
Kultur und Genuss: Hangzhou und der Westsee
Besuchen Sie Hangzhou, die Hauptstadt, die Marco Polo einst als "schönste Stadt der Welt" nannte. Begeistern Sie sich von der archäologischen Stätte der 5000 Jahre alten Stadt Liangzhu - einem UNESCO-Weltkulturerbe. Schlendern Sie um den Westsee, lassen Sie sich von Seeninseln und Brücken verzaubern, kosten Sie Longjing-Tee in einem Teehaus am Ufer und erleben Sie die perfekte Harmonie aus alter Geschichte, natürlicher Schönheit und genussvollem Lebensgefühl – was Hangzhou zu einem unvergesslichen Reiseziel macht.
Ihre Reisehighlights: Shenxianju und Yandang Berg
Ein absolutes Highlight ist Shenxianju – wörtlich der "Wohnort der Götter" Mit schroffen Felsen, wolkenverhangenen Spitzen und windigen Wanderwegen lädt diese natürliche Oase zu erholsamen Spaziergängen und atemberaubenden Ausblicken ein. Besonders im Frühling (blühende Pflanzen) oder Herbst (bunte Laubfarben) entfaltet Shenxianju seine volle Pracht - ideal für Naturfotografen und alle, die Chinas versteckte Magie suchen.
Nicht zu verpassen ist zudem der Yandang Berg, ein bekannter UNESCO Global Geopark. Besonders beeindruckend sind die Sandsteingipfel, die lauten Wasserfälle, zum Beispiel der Dalongqiu-Wasserfall, und die besonderen Ausblicke in der Nacht. Bei Sonnenuntergang sehen die beleuchteten Felsen aus, als ob sie lebendig wären – wie Figuren oder Tiere. Ein unvergessliches Erlebnis.
Zeitreise in die Vergangenheit: Die alten Wasserstädte
Schlendern Sie durch Wuzhens oder Xitangs kanalförmige Gassen - hier scheint die Zeit stillzustehen. Genießen Sie Ruhe abseits von Menschenmassen und erleben Sie, wie Tradition und chinesische Gelassenheit heute noch lebendig sind. Ein nächtlicher Besuch ist empfehlenswert: Laternenlichter spiegeln sich im Wasser und schaffen eine magische Atmosphäre.
Die feinste Küche und Spezialitäten
Zhejiang begeistert nicht nur mit Landschaften, sondern auch mit reicher kulinarischer Tradition. Probieren Sie unbedingt:
Dongpo-Schweinebauch, ein zartes, saftiges Fleisch mit traditioneller Sauce, Westsee-Fisch in Essigsauce, eine frische, aromatische Hangzhou-Delikatesse oder Longjing-Tee-Kuchen, ein feines Gebäck mit einzigartigem Teearoma.
Ideal für nachhaltigen und erholsamen Tourismus
Zhejiang setzt auf sanften Tourismus und bietet nachhaltige Erlebnisse: Ökologische Resorts, Wanderpfade durch Teeterrassen oder Treffen mit lokalen Handwerkern - Sie erleben China authentisch, ohne die Umwelt zu belasten. Planen Sie Ihre Reise durch Zhejiang Provinz ganz leicht mit "Hiyou-Zhejiang Travel"- dem intelligenten Reiseassistenten.
Mehr Infos zu Zhejiang finden Sie hier.
