Wandern in unberührter Natur: Dieses exotische Juwel sollten Sie kennenlernen

Unverfälschte Landschaften und authentische Kultur: das ist Zhejiang – Chinas bezauberndes Naturparadies vor den Toren Shanghais.

06. Oktober 2025 - 07:51 Uhr

Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.

Traditionsreiche Kultur, unberührte Natur und atemberaubende Fotomotive abseits ausgetretener Touristenpfade? Lernen Sie die Provinz Zhejiang kennen – Chinas grünes Juwel, das selbst erfahrene Reisende in Staunen versetzt.

Viele Besucher kennen nur Megacities wie Peking oder Shanghai, doch in Zhejiang erwartet Sie eine stillere, ebenso faszinierende Seite Chinas. Verbinden Sie Ihre Städtereise mit einem unvergesslichen Abstecher zu malerischen Flusslandschaften, traditionellen Dörfern und duftenden Teeplantagen.

Hangzhou und der Westsee - die Hauptstadt, die Marco Polo einst "schönste Stadt der Welt" nannte. © Ministerium für Kultur, Radio, Fernsehen und Tourismus der Provinz Zhejiang, VR China

Kultur und Genuss: Hangzhou und der Westsee

Besuchen Sie , die Hauptstadt, die Marco Polo einst als "schönste Stadt der Welt" nannte. Begeistern Sie sich von der archäologischen Stätte der 5000 Jahre alten Stadt Liangzhu - einem UNESCO-Weltkulturerbe. Schlendern Sie um den , lassen Sie sich von Seeninseln und Brücken verzaubern, kosten Sie Longjing-Tee in einem Teehaus am Ufer und erleben Sie die perfekte Harmonie aus alter Geschichte, natürlicher Schönheit und genussvollem Lebensgefühl – was Hangzhou zu einem unvergesslichen Reiseziel macht.

Shenxianju – wörtlich "der Wohnort der Götter" lädt mit seinen schroffen Felsen, wolkenverhangenen Spitzen und windigen Wanderwegen zu erholsamen Spaziergängen mit atemberaubenden Ausblicken ein. © Ministerium für Kultur, Radio, Fernsehen und Tourismus der Provinz Zhejiang, VR China

Ihre Reisehighlights: Shenxianju und Yandang Berg

Ein absolutes Highlight ist – wörtlich der "Wohnort der Götter" Mit schroffen Felsen, wolkenverhangenen Spitzen und windigen Wanderwegen lädt diese natürliche Oase zu erholsamen Spaziergängen und atemberaubenden Ausblicken ein. Besonders im Frühling (blühende Pflanzen) oder Herbst (bunte Laubfarben) entfaltet Shenxianju seine volle Pracht - ideal für Naturfotografen und alle, die Chinas versteckte Magie suchen.

Der Yandang Berg bietet bei Sonnenuntergang ein unvergessliches Erlebnis, denn dann sehen die beleuchteten Felsen aus, als ob sie lebendig wären – wie Figuren oder Tiere. © Ministerium für Kultur, Radio, Fernsehen und Tourismus der Provinz Zhejiang, VR China

Nicht zu verpassen ist zudem der , ein bekannter UNESCO Global Geopark. Besonders beeindruckend sind die Sandsteingipfel, die lauten Wasserfälle, zum Beispiel der Dalongqiu-Wasserfall, und die besonderen Ausblicke in der Nacht. Bei Sonnenuntergang sehen die beleuchteten Felsen aus, als ob sie lebendig wären – wie Figuren oder Tiere. Ein unvergessliches Erlebnis.

Zeitreise in die Vergangenheit: Die alten Wasserstädte

Schlendern Sie durch oder kanalförmige Gassen - hier scheint die Zeit stillzustehen. Genießen Sie Ruhe abseits von Menschenmassen und erleben Sie, wie Tradition und chinesische Gelassenheit heute noch lebendig sind. Ein nächtlicher Besuch ist empfehlenswert: Laternenlichter spiegeln sich im Wasser und schaffen eine magische Atmosphäre.

In den alten Wasserstädten Wuzhen oder Xitang scheint die Zeit stillzustehen. © Ministerium für Kultur, Radio, Fernsehen und Tourismus der Provinz Zhejiang, VR China

Die feinste Küche und Spezialitäten

Zhejiang begeistert nicht nur mit Landschaften, sondern auch mit reicher kulinarischer Tradition. Probieren Sie unbedingt:

Dongpo-Schweinebauch, ein zartes, saftiges Fleisch mit traditioneller Sauce, Westsee-Fisch in Essigsauce, eine frische, aromatische Hangzhou-Delikatesse oder Longjing-Tee-Kuchen, ein feines Gebäck mit einzigartigem Teearoma.

Ideal für nachhaltigen und erholsamen Tourismus

Zhejiang setzt auf sanften Tourismus und bietet nachhaltige Erlebnisse: Ökologische Resorts, Wanderpfade durch Teeterrassen oder Treffen mit lokalen Handwerkern - Sie erleben China authentisch, ohne die Umwelt zu belasten. Planen Sie Ihre Reise durch Zhejiang Provinz ganz leicht mit - dem intelligenten Reiseassistenten.

Mehr Infos zu Zhejiang finden Sie .