Erleben Sie einzigartige Momente: Wellness im Wald-Spa
Das inhabergeführte Hotel liegt im anerkannten Luftkurort Sankt Englmar, dem bekannten ganzjährigen Ferienziel im Bayerischen Wald auf 900 m Höhe. Die naturnahe Südhanglage eröffnet einen Endlosblick über das Donautal bis zur Alpenkette.
Einzigartige Wellnessmomente
Der "Angerhof" präsentiert sich mittlerweile mit 160 Betten in Einzel- und Doppelzimmern, Suiten und Familienzimmern. Auf 6.500 Quadratmetern genießen die Hotelgäste eine einzigartige Wellness-Welt.
Natürliche Bodenschätze, Handwerkskunst, Natur und Kultur aus der Region prägen das Ambiente dieser einzigartigen Wellness-Landschaft "Wald-SPA": Eine Oase mit insgesamt sieben Pools, davon zwei Infinity-Pools in- und outdoor, jeweils 20 mal fünf Meter, mit dem vielleicht ersten Poolkino Deutschlands, sowie Naturpool, Solebecken in- und outdoor.
Dazu genießen Gäste insgesamt sieben verschiedene Saunen und Wärmequellen, neun Themen-Ruhe-Bereiche, Sky-Terrasse, 30.000 Quadratmeter Gartenanlage mit Fitnessparcours, 500 Meter Barfußweg, Boulderanlage, Leih-MTB’s und E-Bikes mit Routenplan und ein wöchentlich begleitetes Sport- und Aktivprogramm.
Erlebnis-Gastronomie
Ein erfahrenes Küchenteam verwöhnt Sie mit regionalen und internationalen Spezialitäten. Unsere Dreiviertel-Pension enthält Frühstücksbüffet, Nachmittags-Snackbüffet inklusive Soft- und Heißgetränke, Abendessen als Menü oder Themenbüffet, regelmäßig mit Livemusik.
Bereits im Gründungsjahr 1985 baute man auf "Erlebnis-Gastronomie", allerdings in kleineren Schritten. Nach einigen Wanderjahren in der Spitzen-Hotellerie im In- und Ausland gründete der Österreicher Franz Wagnermayr mit seiner Frau Maria in deren Heimatgemeinde das Hotel "Angerhof" mit Restaurant, Café, Bar und 30 Betten. Damals standen bereits Aktivitäten wie Themen-Gastronomie und geführte Wanderungen oder MTB-Touren auf dem Programm.
Geprüfte Wellness-Oase seit 40 Jahren
Durch persönlichen Einsatz folgten rasch mehrere Baumaßnahmen bis zur heutigen Größe. Im Jahr 2003 wurde sogar das Magazin "Stiftung Warentest" auf den Wellness-Markt aufmerksam. Unter mehr als 300 Bewerbern erzielte der "Angerhof" Platz Nr. 1 unter den vier-Sterne-Hotels in Deutschland und gilt seither als Pionier in der Wellnessbranche in Deutschland. Im Jahr 2025 kann der "Angerhof" auf erfolgreiche 40 Jahre zurückblicken.
Herbstangebote:
"Herbstzauber" buchbar ab 14.09. bis 29.10.25 und ab 09.11. bis 26.11.25 (letzte Anreise)
Anreise: Sonntag, Montag, Dienstag und Mittwoch
- 2 Übernachtungen inkl. 3/4-Pension im Wohlfühl-Zimmer
- Spätabreise bis 19:00 Uhr (Zimmernutzung bis 11:00 Uhr, anschl. Umkleide) und Nachmittags-Snack
- täglich Sport- und Aktivprogramm
- persönlicher Wellnesskorb mit kuscheligem Leih-Bademantel und Saunatuch
- EUR 325,00 pro Person im Wohlfühl-Doppelzimmer
- EUR 385,00 im Wohlfühl-Einzelzimmer
(Kategorie und Lage je nach Verfügbarkeit)
in der Reisezeit A (Sonntag-Freitag) 2025
"Wellnesstraum" buchbar ab 14.09. bis 26.10.25 und ab 09.11. bis 23.11.25 (letzte Anreise)
Anreise: Sonntag
- 5 Übernachtungen inkl. 3/4-Pension im Wohlfühl-Zimmer
- EUR 40,00 Jubiläumsgutschein einlösbar auf Nebenkosten im "WaldSpa"*
- täglich Sport- und Aktivprogramm
- persönlicher Wellnesskorb mit kuscheligem Leih-Bademantel und Saunatuch
- EUR 805,00 pro Person im Wohlfühl-Doppelzimmer
- EUR 945,00 im Wohlfühl-Einzelzimmer
(Kategorie und Lage je nach Verfügbarkeit)
in der Reisezeit A (Sonntag-Freitag) 2025
*nicht kombinierbar mit Wiederholer- und Stammgastrabatt
Weitere Informationen unter: www.angerhof.de
