Erleben Sie einzigartige Momente: Wellness im Wald-Spa

Goldene Auszeit: Entspannung nach der Herbstwanderung im 6.500 Quadratmeter großen Wald-Spa im Vier-Sterne-Superior Hotel Angerhof im Bayerischen Wald.

Dem (Wellness-)Himmel so nah mit einem Endlosblick über das Donautal bis zur Alpenkette.

Das inhabergeführte Hotel liegt im anerkannten Luftkurort Sankt Englmar, dem bekannten ganzjährigen Ferienziel im Bayerischen Wald auf 900 m Höhe. Die naturnahe Südhanglage eröffnet einen Endlosblick über das Donautal bis zur Alpenkette.

Luftansicht der großzügigen Hotelanlage mit Pools. © Angerhof Sport- & Wellnesshotel

Einzigartige Wellnessmomente

Der präsentiert sich mittlerweile mit 160 Betten in Einzel- und Doppelzimmern, Suiten und Familienzimmern. Auf 6.500 Quadratmetern genießen die Hotelgäste eine einzigartige Wellness-Welt.

Sie können wählen zwischen einem komfortablen Einzelzimmer oder Doppelzimmer bis zur exklusiven Familien- oder Panoramasuite. In einigen der Zimmer (Standard-Doppelzimmer) sind Haustiere/Hunde erlaubt. © Angerhof Sport- & Wellnesshotel

Natürliche Bodenschätze, Handwerkskunst, Natur und Kultur aus der Region prägen das Ambiente dieser einzigartigen : Eine Oase mit insgesamt sieben Pools, davon zwei Infinity-Pools in- und outdoor, jeweils 20 mal fünf Meter, mit dem vielleicht ersten Poolkino Deutschlands, sowie Naturpool, Solebecken in- und outdoor.

© Angerhof Sport- & Wellnesshotel Bild 1 von 9 Im neuen Sky-Infinitypool, schwimmen Sie bei 32 Grad im Außenbecken bis zu den Wolken mit Blick über das Donautal zu den Alpen. © Angerhof Sport- & Wellnesshotel Bild 2 von 9 Das im römischen Stil gestaltete Felsenbad verfügt über eine Gegenstromanlage - hier können Sie Ihre Bahnen ziehen oder sich bei wechselnden Aktivprogrammen mit Aqua-Fitness auspowern. © Angerhof Sport- & Wellnesshotel Bild 3 von 9 Eigenes Quellwasser und ein hochmodernes biologisches Filtersystem sorgen für ein kristallklares Wasser in dem neuen 30 x 10 Meter großen solarbeheizten Naturpool mit einem einzigartigen Ausblick in das Donautal bis zur Alpenkette. © Angerhof Sport- & Wellnesshotel Bild 4 von 9 Mit Blick in den Gäuboden bis nach Straubing entführt die Agnes-Bernauer Sauna bei 70 Grad Celcius in eine der sagenumwobenen Geschichten des bayerischen Herzogtums. © Angerhof Sport- & Wellnesshotel Bild 5 von 9 Tanken Sie Wärme in der mit Holz beheizten Wärmestube - durch die niedrigeren Temperaturen ist sie eine trockene, kreislaufschonende Sauna, die auch als sanfte finnische Sauna bezeichnet wird. © Angerhof Sport- & Wellnesshotel Bild 6 von 9 90 Grad Celsicus und ein Ausblick bis zu den Alpen, hinweg über das Donautal - neben dem unbeschreiblichen Panorama gibt es jede Menge zu erleben – Eventaufgüsse begleitet von toller Lichtstimmung, Sound oder künstlichem Nebel. © Angerhof Sport- & Wellnesshotel Bild 7 von 9 In der Schneekabine wartet die perfekte Abkühlung nach einem ausgiebigen Saunagang mit einer "coolen" Schneedusche oder Indoor-Schneeballschlacht. © Angerhof Sport- & Wellnesshotel Bild 8 von 9 Auch eine Boulderwand steht den Gästen neben einem gut ausgestatteten Fitnessareal zur Verfügung. © Angerhof Sport- & Wellnesshotel Bild 9 von 9 Der Fitnessraum ist mit hochwertigen Geräten von Matrix ausgestattet. Täglich bietet sich die Möglichkeit, sich im Gymnastikraum bei verschiedenen geleiteten Kursen auszupowern. Im Sommer stehen Ihnen unzählige Rad- und Wanderwege rund um Sankt Englmar zur Verfügung.

Dazu genießen Gäste insgesamt sieben verschiedene Saunen und Wärmequellen, neun Themen-Ruhe-Bereiche, Sky-Terrasse, 30.000 Quadratmeter Gartenanlage mit Fitnessparcours, 500 Meter Barfußweg, Boulderanlage, Leih-MTB’s und E-Bikes mit Routenplan und ein wöchentlich begleitetes Sport- und Aktivprogramm.

Nach einer erholsamen Nacht starten Sie den Tag mit unserem reichhaltigen Frühstücksbuffet. © Angerhof Sport- & Wellnesshotel

Erlebnis-Gastronomie

Ein erfahrenes Küchenteam verwöhnt Sie mit . Unsere Dreiviertel-Pension enthält Frühstücksbüffet, Nachmittags-Snackbüffet inklusive Soft- und Heißgetränke, Abendessen als Menü oder Themenbüffet, regelmäßig mit Livemusik.

Im neu renovierten Panoramarestaurant genießen Sie Ihr Essen mit Weitblick in das Donautal. © Angerhof Sport- & Wellnesshotel

Bereits im Gründungsjahr 1985 baute man auf "Erlebnis-Gastronomie", allerdings in kleineren Schritten. Nach einigen Wanderjahren in der Spitzen-Hotellerie im In- und Ausland gründete der Österreicher Franz Wagnermayr mit seiner Frau Maria in deren Heimatgemeinde das Hotel mit Restaurant, Café, Bar und 30 Betten. Damals standen bereits Aktivitäten wie Themen-Gastronomie und geführte Wanderungen oder MTB-Touren auf dem Programm.

Zeit zu zweit genießen - gönnen Sie sich Ihre persönlichen Sternstunden im Angerhof, um auszuspannen und die Seele baumeln zu lassen. © Angerhof Sport- & Wellnesshotel

Geprüfte Wellness-Oase seit 40 Jahren

Durch persönlichen Einsatz folgten rasch mehrere Baumaßnahmen bis zur heutigen Größe. Im Jahr 2003 wurde sogar das Magazin auf den Wellness-Markt aufmerksam. Unter mehr als 300 Bewerbern erzielte der "Angerhof" Platz Nr. 1 unter den vier-Sterne-Hotels in Deutschland und gilt seither als Pionier in der Wellnessbranche in Deutschland. Im Jahr 2025 kann der "Angerhof" auf erfolgreiche 40 Jahre zurückblicken.

Herbstangebote:

"Herbstzauber" buchbar ab 14.09. bis 29.10.25 und ab 09.11. bis 26.11.25 (letzte Anreise) Anreise: Sonntag, Montag, Dienstag und Mittwoch 2 Übernachtungen inkl. 3/4-Pension im Wohlfühl-Zimmer

Spätabreise bis 19:00 Uhr (Zimmernutzung bis 11:00 Uhr, anschl. Umkleide) und Nachmittags-Snack

täglich Sport- und Aktivprogramm

persönlicher Wellnesskorb mit kuscheligem Leih-Bademantel und Saunatuch

EUR 325,00 pro Person im Wohlfühl-Doppelzimmer

EUR 385,00 im Wohlfühl-Einzelzimmer

(Kategorie und Lage je nach Verfügbarkeit)

in der Reisezeit A (Sonntag-Freitag) 2025 "Wellnesstraum" buchbar ab 14.09. bis 26.10.25 und ab 09.11. bis 23.11.25 (letzte Anreise) Anreise: Sonntag 5 Übernachtungen inkl. 3/4-Pension im Wohlfühl-Zimmer

EUR 40,00 Jubiläumsgutschein einlösbar auf Nebenkosten im "WaldSpa"*

täglich Sport- und Aktivprogramm

persönlicher Wellnesskorb mit kuscheligem Leih-Bademantel und Saunatuch

EUR 805,00 pro Person im Wohlfühl-Doppelzimmer

EUR 945,00 im Wohlfühl-Einzelzimmer

(Kategorie und Lage je nach Verfügbarkeit)

in der Reisezeit A (Sonntag-Freitag) 2025

*nicht kombinierbar mit Wiederholer- und Stammgastrabatt ­

