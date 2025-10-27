Von Ponyreiten bis Infinity-Pool: Familienglück im Resort am Achensee
Das Familienresort Buchau verzaubert mit unvergesslichen Urlaubstagen im Herzen der Alpen – hier strahlen Kinderaugen.
Badespaß in den Bergen: Wellness für Eltern, Abenteuer für Kinder
Mit Blick auf die herbstlich gefärbten Berge laden der traumhafte Infinity Pool und der großzügige Indoor-Pool mit gemütlichen Relaxinseln zum Wohlfühlen ein. Absolute Kinder-Lieblinge: das sprudelnde Wasserwerk, der Zwergenpool und die Triple Slide Rutsche für Kleinkinder.
Von Pferdeglück bis Kletterwand: Erlebnisse für kleine Entdecker
Echte Abenteuer warten beim Ponyreiten in der Reithalle "Pferdeglück", beim Schwimmen in FREDS SWIM ACADEMY und in der aufregenden Indoor Erlebniswelt mit Kletter- & Boulderhalle.
Aktivparadies am Achensee: Bikes, Buggys und Wanderausrüstung inklusive
Direkt vor der Hoteltür beginnt das Aktivparadies zum Wandern & Biken. Übrigens können Sie gern mit leichtem Gepäck anreisen, denn Bikes und E-Bikes, Kinderwagen, Buggys und Rückentragen für Ihre Spaziergänge und Wanderungen leihen Sie sich ganz bequem im hoteleigenen Sportshop aus.
Exklusiver Wohnkomfort: Von Deluxe-Zimmern bis zur Penthouse Suite
Im Familienresort Buchau haben viele Ecken und Räume das Potenzial zum Lieblingsplatz, allen voran die modernen Zimmer, zu denen sich nun neu gestaltete Zimmer und Suiten gesellen. Genießen Sie Entspannung und exklusiven Wohnkomfort in den neuen Zimmern und Suiten: Wohlfühlzimmer Deluxe, Kuschel Suite Deluxe, Penthouse Suite & Penthouse Suite Deluxe – Ihre persönlichen Oasen des Wohlbefindens.
Kinderbetreuung & Wellness: Entspannung für alle bei All Inclusive Superior
Während die Kleinen bei der liebevollen Kinderbetreuung an sieben Tagen bestens aufgehoben sind, genießen Eltern pure Entspannung in der Wellnessoase mit Saunen und Massage. All Inclusive Superior bedeutet herrliches Schlemmen von 07.30 bis 22.00 Uhr – Genuss pur für die ganze Familie.
Familien-Herbstglück vom 18.10.-09.11.2025
- 3 Übernachtungen
- All-Inclusive-Superior mit alkoholfreien und alkoholischen Getränken bis 22.00 Uhr
- Großzügig erweiterter Indoor Pool mit bequemen Relaxinseln und -Kojen,
- Triple Slide Rutsche & Wasserwerk & Zwergenpool für unsere kleinen Gäste
- Infinity Pool (5,5 x 11 m), windgeschütztes Sonnendeck
- All-Inclusive Ponyreiten
- Fußballschule von Montag -Freitag 10.00 bis 12.00 Uhr
- Tägliche Baby- und Kleinkinderbetreuung von 10-20 Uhr
- Tolles Eltern-Kinderspielzimmer
- Kinderclub für Minis, Midis und Maxis
- Teilnahme am Aktiv- und Sportprogramm
- Verleih von Kinderwagen und Rückentragen
- Hoteleigener Sportshop und Bikeverlei
- Softplayanlage, Reithalle & Kletterhalle
- ab Euro 1.526,- für 2 Erwachsene und 1 Kind bis 2 Jahre
Herbstzeit ist Familienzeit: Wir verwöhnen Sie und Ihre Liebsten rundum, die Kinder spielen und Sie entspannen. Alles ist bereits für Sie organisiert Sie müssen nur noch ankommen und genießen.
Weitere Informationen unter:
Kinderhotel Buchau GmbH
Buchauer Straße 3
6212 Eben am Achensee
Telefon: +43 (0) 5243 / 5210 , info@buchau.com
Themen:
- AZ-Reisetipps 2025
