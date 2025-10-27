Von Ponyreiten bis Infinity-Pool: Familienglück im Resort am Achensee

Wandern, Radeln und Genießen in Tirol‘s schönster Herbstkulisse: Wenn sich die Blätter golden färben, wird das Familienresort Buchau am Achensee zum perfekten Familienreiseziel.

27. Oktober 2025 - 16:33 Uhr

Erste Schwimmerfahrungen machen in sicherer Umgebung.

Das F verzaubert mit unvergesslichen Urlaubstagen im Herzen der Alpen – hier strahlen Kinderaugen.

In diesem Hotel erleben Sie ein Indoor-Schwimmparadies mit Wohlfühlfaktor. © Familienresort Buchau

Badespaß in den Bergen: Wellness für Eltern, Abenteuer für Kinder

Mit Blick auf die herbstlich gefärbten Berge laden der traumhafte Infinity Pool und der großzügige Indoor-Pool mit gemütlichen Relaxinseln zum Wohlfühlen ein. Absolute Kinder-Lieblinge: das sprudelnde Wasserwerk, der Zwergenpool und die Triple Slide Rutsche für Kleinkinder.

Hier werden kleine Reiter ganz groß. © Familienresort Buchau

Von Pferdeglück bis Kletterwand: Erlebnisse für kleine Entdecker

warten beim Ponyreiten in der Reithalle "Pferdeglück", beim Schwimmen in FREDS SWIM ACADEMY und in der aufregenden Indoor Erlebniswelt mit Kletter- & Boulderhalle.

© Familienresort Buchau Bild 1 von 5 Wenn kleine Yogis große Posen machen. © Brandnamic Bild 2 von 5 Wo Pool und Bergkulisse eins werden. © Familienresort Buchau Bild 3 von 5 Rutschabenteuer hoch drei für die - nicht nur für die Kleinsten. © Brandnamic Bild 4 von 5 Direkt am See - Urlaub mit Wasserpanorama. © Brandnamic Bild 5 von 5 Unendliche Möglichkeiten für unvergessliche Momente: Das Familienresort Buchau freut sich auf Sie.

Aktivparadies am Achensee: Bikes, Buggys und Wanderausrüstung inklusive

Direkt vor der Hoteltür beginnt das Aktivparadies zum Wandern & Biken. Übrigens können Sie gern mit leichtem Gepäck anreisen, denn Bikes und E-Bikes, Kinderwagen, Buggys und Rückentragen für Ihre Spaziergänge und Wanderungen leihen Sie sich ganz bequem im hoteleigenen Sportshop aus.

Kuschel Suite Deluxe, modern und mit Potential zum Lieblingsplatz. © Familienresort Buchau

Exklusiver Wohnkomfort: Von Deluxe-Zimmern bis zur Penthouse Suite

Im haben viele Ecken und Räume das Potenzial zum Lieblingsplatz, allen voran die modernen Zimmer, zu denen sich nun neu gestaltete Zimmer und Suiten gesellen. Genießen Sie Entspannung und exklusiven Wohnkomfort in den neuen Zimmern und Suiten: Wohlfühlzimmer Deluxe, Kuschel Suite Deluxe, Penthouse Suite & Penthouse Suite Deluxe – Ihre persönlichen Oasen des Wohlbefindens.

Frisch zubereitet und mit Liebe serviert – das Angebot "All Inclusive Superior" gilt vom 18.10.-09.11.2025. © Familienresort Buchau

Kinderbetreuung & Wellness: Entspannung für alle bei All Inclusive Superior

Während die Kleinen bei der liebevollen Kinderbetreuung an sieben Tagen bestens aufgehoben sind, genießen Eltern pure Entspannung in der Wellnessoase mit Saunen und Massage. bedeutet herrliches Schlemmen von 07.30 bis 22.00 Uhr – Genuss pur für die ganze Familie.

3 Übernachtungen

All-Inclusive-Superior mit alkoholfreien und alkoholischen Getränken bis 22.00 Uhr

Großzügig erweiterter Indoor Pool mit bequemen Relaxinseln und -Kojen,

Triple Slide Rutsche & Wasserwerk & Zwergenpool für unsere kleinen Gäste

Infinity Pool (5,5 x 11 m), windgeschütztes Sonnendeck

All-Inclusive Ponyreiten

Fußballschule von Montag -Freitag 10.00 bis 12.00 Uhr

Tägliche Baby- und Kleinkinderbetreuung von 10-20 Uhr

Tolles Eltern-Kinderspielzimmer

Kinderclub für Minis, Midis und Maxis

Teilnahme am Aktiv- und Sportprogramm

Verleih von Kinderwagen und Rückentragen

Hoteleigener Sportshop und Bikeverlei

Softplayanlage, Reithalle & Kletterhalle

ab Euro 1.526,- für 2 Erwachsene und 1 Kind bis 2 Jahre

Herbstzeit ist Familienzeit: Wir verwöhnen Sie und Ihre Liebsten rundum, die Kinder spielen und Sie entspannen. Alles ist bereits für Sie organisiert Sie müssen nur noch ankommen und genießen.

Weitere Informationen unter:

Kinderhotel Buchau GmbH

Buchauer Straße 3

6212 Eben am Achensee

Telefon: +43 (0) 5243 / 5210 , info@buchau.com