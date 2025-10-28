Warum das Raurisertal der Geheimtipp für entspannte Winterabenteuer ist

Slow Travel im Nationalpark Hohe Tauern: sanfte Pisten, stille Täler und Wintererlebnisse, die Zeit schenken – das ist das Raurisertal.

Hier finden Sie traumhafte Panoramen auf die Dreitausender der Goldgruppe.

Im , mitten im Herzen des Nationalpark Hohe Tauern, ticken die Uhren langsamer. Hier steht nicht höher, schneller, weiter im Mittelpunkt – sondern die Kunst, bewusst zu genießen. Wer Winterurlaub mit Ruhe, Natur und Ursprünglichkeit sucht, findet in diesem alpinen Hochtal den idealen Rückzugsort.

Sanfte Hänge und breite Abfahrten - ideal für Familien. © Hochbahnalmen AG

Skifahren mit Weitblick

Das Skigebiet Rauriser Hochalmbahnen ist klein, fein und überschaubar. Anstatt Hektik und überfüllter Pisten warten hier breite Abfahrten, sanfte Hänge für Familien und traumhafte Panoramen auf die Dreitausender der Goldberggruppe. Gerade für alle, die Stress hinter sich lassen wollen, bietet das Skigebiet die perfekte Balance: Aktiv sein, ohne sich zu überfordern – genießen, ohne sich zu verlieren.

Das Skigebiet Rauriser Hochbahnalm bietet die perfekte Balance, um aktiv zu sein und dennoch entspannt. © Hochbahnalmen AG

Das Tal der Skitouren

Bekannt ist das auch als Skitourenparadies. Zahlreiche Routen führen durch stille Winterlandschaften hinauf zu aussichtsreichen Gipfeln. Ob Einsteigerin oder Einsteiger oder erfahrene Tourengeher – hier findet jeder seine Spur. Besonders eindrucksvoll sind die Touren im Talschluss Kolm Saigurn, wo die Natur ihre ganze Kraft und Ursprünglichkeit zeigt.

© Hochbahnalmen AG Bild 1 von 7 Abfahrten ohne Stress - das Skigebiet ist klein, fein und überschaubar. © TVB Rauris/Stefan Eder Bild 2 von 7 Zahlreiche Touren führen zu aussichtsreichen Gipfeln, und für jedes Level gibt es Routen. © Ferienregion_Natioanalpark_Hohe_Tauern_Bransislav Rohal Bild 3 von 7 Schneeschuhwandern durch verschneite Wälder - aktiv sein, ohne sich zu überfordern. © TVB Rauris/Florian Bachmaier Bild 4 von 7 Langlaufen im Raurisertal- hier ist der Winter vielseitig. © Hochbahnalmen AG Bild 5 von 7 Winter im Raurisertal ist eine bewußte Entscheidung für Entschleunigung. © Hochbahnalmen AG Bild 6 von 7 Kinder toben sich aus, Erwachsene genießen den Ausblick. Familienzeit im Raurisertal. © TVB Rauris/Magdalena Huber Bild 7 von 7 Das Raurisertal - ursprünglich, ruhig: hier findet jeder seine "Spur".

Wintererlebnisse in aller Ruhe

Slow Travel bedeutet auch, die kleinen Dinge wertzuschätzen: eine Winterwanderung durch verschneite Wälder, eine Fahrt mit der Pferdekutsche oder eine gemütliche Hütteneinkehr mit regionalen Schmankerln. Kinder toben beim Rodeln, Erwachsene finden beim Langlaufen oder Schneeschuhwandern neue Leichtigkeit. Im Raurisertal ist der Winter vielseitig – aber immer entspannt.

Eine gemütliche Einkehr in einer Hütte - auch das gehört zur entspannten Winterzeit. © Hochbahnalmen AG

Gastfreundschaft, die von Herzen kommt

Die Unterkünfte im – von familiären Pensionen bis hin zu charmanten Hotels – spiegeln die Werte der Region wider: persönlich, herzlich und echt. Hier wirst du nicht nur Gast sein, sondern Teil einer Gemeinschaft, die den Winter bewusst lebt und teilt.

Talschluss Kolm Saigurn - hier zeigt sich auf eindrucksvolle Weise die Schönheit des Winters. © TVB Rauris/Lukas Pilz

Winter im Raurisertal

Wer im Winter ins Raurisertal reist, entscheidet sich bewusst für Entschleunigung. Statt großer Inszenierungen erwartet einen hier das Gefühl, wirklich angekommen zu sein – in der Natur, bei sich selbst und in einem Tal, das seine Ursprünglichkeit bewahrt hat.

