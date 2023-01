Unterwegs im Winterwunderland St. Johann in Tirol

Endlich wieder ab auf den Berg! Die Region St. Johann in Tirol freut sich auf zahlreiche Wintersportler. Für Skifahrer sind die frisch präparierten Pisten ebenso bereit wie die modernen Liftanlagen und die urigen Skihütten. Dort gibt es eine Stärkung mit Schmankerl und typischer Tiroler Hausmannskost.

11. Januar 2023 - 05:07 Uhr

Kinder lernen spielerisch Skifahren

Auch für den Familienurlaub sind in Tirol, Oberndorf, Kirchdorf und Erpfendorf die perfekten Orte. Kinder jeder Altersstufe lernen in den Kinderskischulen spielerisch das Skifahren. Die Eltern erobern die Pisten der Skigebiete, während die Kids optimal betreut sind. Die zwei und fünf Kilometer langen Strecken sind übersichtlich, und man hat immer einen wundervollen Ausblick auf den Wilden Kaiser.

Besonders ausgefallen: In Kirchdorf in Tirol kann man zur Bach-eralm aufsteigen oder sich mit einem Traktor hochziehen lassen. In Oberndorf startet die Rodelbahn beim Gasthof Bichlhof. Beides sind Natur-Rodelbahnen, die Bacheralm wurde mit dem „Tiroler Naturrodelbahn-Gütesiegel“ ausgezeichnet. Für Eisprinzessinnen und -prinzen bietet die beleuchtete Kunsteisbahn bei der Panorama Badewelt in St. Johann in Tirol ein besonderes Erlebnis. Zudem gibt es einen Schlittschuhverleih. Daneben kann man in der Region in Tirol Winter- und Schneeschuhwandern. Wöchentlich werden verschiedene geführte Touren angeboten, die für Urlauber mit der Gästecard kostenlos sind.

Wer Ruhe sucht, aber aufs Skifahren nicht verzichten möchte, sollte eine Skitour machen – am besten mit einem Guide, der die Lawinenlage einschätzen kann. Die Nacht-Skitouren-Strecke im Dynafit Skitourenpark der Bergbahn in Tirol auf den Harschbichl ist mittwochs und freitags bis 22 Uhr geöffnet und auch alleine gut zu machen, da der Aufstieg am Pistenrand erfolgt und die Abfahrt über die Piste geht.

Immer wieder Neues entdecken

Bis 31. Januar heißt es: Skifahren und genießen! Denn an allen Wochentagen in diesem Zeitraum spendieren die Bergbahnen St. Johann in Tirol, in Zusammenarbeit mit den teilnehmenden Hütten und Restaurants, eine Knödel-Kostprobe gratis beim Kauf eines Standard-Tagesskipasses.

Wer schon früh wach ist, kann die "Früh.Ski.Tage" nutzen. Ab 27. März starten die Bergbahnen ihren Betrieb bereits um 7.30 Uhr. Ab 13 Uhr kommt die Zeit für ein ausgiebiges Mittagessen und den Sonnengenuss auf den Hütten.

Die Skiregion St. Johann in Tirol bietet Schneespaß auch für die Kleinsten. © Mirja Geh

"Die erste Spur – Skigenuss und Frühstück" beginnt noch eher: An allen Samstagen und Sonntagen von 4. bis 26. März sind die 10 EUB, die 6 SB Eichenhof sowie der Jodlalmlift bereits ab 6.59 Uhr in Betrieb. Zwischen 8.30 und 10.30 Uhr kehrt man ein zum Bergfrühstück in eine der teilnehmenden Hütten.

Am 20. für 20 fahren – das ist das Motto am 20. Januar und am 20. März. An diesen Tagen fahren alle skibegeisterten Erwachsenen für 20 Euro die Pisten hinab. Jugendliche zahlen 15 Euro, Kinder nur zehn Euro.

Winterfreunde erleben den unverfälschten Tiroler Charme der Region in Tirol!

Betriebszeiten der Bergbahnen: bis 26. März, täglich von 8.30 bis 16 Uhr. Tagesskipass regulär ab 48 Euro.