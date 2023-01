Sportlich unterwegs in der Region St. Johann in Tirol

Der ideale Ausgangspunkt für lange, abwechslungsreiche Skitouren in einer wunderschönen, naturbelassenen Gegend ist die Region St. Johann in Tirol in den Kitzbüheler Alpen. Durch die zentrale Lage direkt am Wilden Kaiser haben die Wintersportler von hier aus Zugang zu den schönsten Gebieten für Skitouren.

16. Januar 2023 - 05:03 Uhr

Ein beliebtes Ziel für Wintersportler

In den Kitzbüheler Alpen sind Skitouren beim ersten Schneefall (Bichlalm), im Hochwinter (Kelchsau und Spertental) und bis weit ins Frühjahr hinein (Wilder Kaiser und Kelchsau) möglich. Auch der Harschbichl am Kitzbüheler Horn im Skigebiet in Tirol ist ein beliebtes Ziel für Skitourengeher.

Im „Dynafit Skitourenpark“ in St. Johann in Tirol können Pistengeher täglich während der Betriebszeiten von 8.30 bis 16.30 Uhr und an den Tourengeher-Abenden auf den ausgeschilderten Routen aufsteigen.

Wer lieber auf der Piste die Berge hinabsausen möchte, für den sind die Tage im Schnee in der Region in Tirol vor allem eines: abwechslungsreich. Dank verschiedener Skipässe können sich die Sportler auf ein Pistenangebot im Ausmaß von zwei bis hin zu mehr als 2 700 Kilometer freuen – je nach Anspruch und Können.

Die ganze Familie findet Skispaß in der Region St. Johann in Tirol. © Mirja Geh

Zudem gibt es in der Region in Tirol viele gemütliche Hütten mit großzügigen Sonnenterrassen. So steht dem Pistengenuss nichts im Wege.

Skifahren zu besten Bedingungen

Bis 31. Januar heißt es: Skifahren und genießen! Denn an allen Wochentagen in diesem Zeitraum spendieren die Bergbahnen in Tirol, in Zusammenarbeit mit den teilnehmenden Hütten und Restaurants, eine Knödel-Kostprobe gratis beim Kauf eines Standard-Tagesskipasses. Wer schon früh wach ist, für den empfehlen sich die "Früh.Ski.Tage". Ab 27. März starten die Bergbahnen ihren Betrieb bereits um 7.30 Uhr. Ab 13 Uhr kommt die Zeit für ein ausgiebiges Mittagessen und den Sonnengenuss auf den Hütten. "Die erste Spur – Skigenuss und Frühstück" beginnt noch etwas eher: An allen Samstagen und Sonntagen von 4. bis 26. März sind die 10 EUB, die 6 SB Eichenhof sowie der Jodlalmlift bereits ab 6.59 Uhr in Betrieb. Zwischen 8.30 und 10.30 Uhr kehrt man ein zum Bergfrühstück in eine der teilnehmenden Hütten.

Am 20. für 20 fahren – das ist das Motto am 20. Januar und am 20. März. An diesen Tagen fahren Erwachsenen für 20 Euro die Pisten hinab. Jugendliche zahlen 15 Euro, Kinder zehn Euro.

Freunde der kühlen Jahreszeit erleben in der Region in Tirol eine einzigartige Winterlandschaft, die viel Platz für Aktivitäten im Schnee bietet!

Betriebszeiten der Bergbahnen: bis 26. März. April, täglich von 8.30 bis 16 Uhr. Tagesskipass regulär: 48 Euro.