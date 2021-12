Skifahren in Bayern doch ohne Test möglich

Eigentlich gilt in bayerischen Skigebieten die Regel 2G plus, geimpfte Besucher müssen vor der Nutzung der Gondel einen Test vorweisen. Doch nun rudert die Regierung nach heftiger Kritik zurück und setzt auf reines 2G.

Skifahren ist in Bayern bald wieder einfacher.

Die bayerische Regierung rudert in Sachen Testpflicht für Skifahrer zurück. Künftig gilt in den Skigebieten Bayerns die 2G-Regel. Die Besucher müssen geimpft oder genesen sein, müssen aber keinen aktuellen Test mehr vorweisen. Dies gab der stellvertretende bayerische Ministerpräsident Hubert Aiwanger (50) bei einer Pressekonferenz bekannt, wie unter anderem .

Seit dem 24. November galt an Bayerns Pisten, wie bei anderen Freizeiteinrichtungen auch, noch 2G plus. Skifahrer mussten neben einer Impfung oder einem Nachweis über eine Genesung einen negativen Corona-Test vorweisen können, um den Skilift oder eine Gondel nutzen zu können.

Eine Maskenpflicht in Gondeln und eine Auslastung von nur 25 Prozent gelten allerdings auch weiterhin.

Seilbahn-Verband hatte protestiert

Der Verband deutscher Seilbahnen war gegen diese Entscheidung Sturm gelaufen, hatte vor der Abwanderung von Skitouristen und vor Schließungen gewarnt.

Die Kurskorrektur begründete Aiwanger dann auch mit einer drohenden Flucht der Touristen in andere Bundesländer oder ins Nachbarland Österreich. Dort gilt schließlich schon länger reines 2G. In der Schweiz gilt in den Gondeln sogar nur die Maskenpflicht.

Im bayerischen Nachbarbundesland Baden-Württemberg gilt derweil seit dem 4. Dezember ebenfalls 2G plus. In Sachsen sind die Skigebiete ganz geschlossen.