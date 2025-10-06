Stress raus, rein ins Allgäu: Dieses Hotel ist der perfekte Wohlfühlort

Genießen Sie kulinarische Highlights und pure Entspannung: Wellness mit Sauna und Pools, Naturgenuss und moderner Komfort inklusive im Hotel Sommer in Füssen.

06. Oktober 2025 - 09:01 Uhr

Im in Füssen erleben Sie die perfekte Kombination aus entspannender Wellness, kulinarischem Genuss und beeindruckender Natur- und Kulturlandschaft. Umgeben von den majestätischen Allgäuer Alpen ist das Hotel Ihr Rückzugsort, an dem Körper und Geist neue Kraft tanken können. Hier finden Sie eine Oase der Ruhe und Erholung, die Sie mit einem ganzheitlichen Wohlfühlangebot verwöhnt.

Romantische Auszeit im beleuchteten Spa-Pool. © Lerch Genusswelten

Wellness für Körper und Seele

Der lichtdurchflutete Innenpool mit raumhohen Glasfronten eröffnet Ihnen einen traumhaften Blick auf die umliegende Bergwelt und den Forggensee. Das Schwimmen hier wird zum besonderen Erlebnis, bei dem Sie sich ganz mit der Natur verbunden fühlen. Ganzjährig steht Ihnen zudem der beheizte Außenpool zur Verfügung, der auch an kühleren Tagen zum entspannten Schwimmen unter freiem Himmel einlädt. Die Kombination aus warmem Wasser und frischer Bergluft schafft ein unvergleichliches Gefühl von Leichtigkeit und Wohlbefinden.

Saunagenuss mit Alpenblick und Bergpanorama. © Lerch Genusswelten

Für eine umfassende Erholung sorgt die großzügige Saunawelt mit vier verschiedenen Saunen. Ob Sie die intensive Hitze der Finnischen Sauna bevorzugen, die feuchte Wärme des Dampfbads genießen oder in der Infrarotkabine sanfte Wärme tanken – hier finden Sie die passende Wellnessoase. In den gemütlichen Ruheräumen mit Panoramablick können Sie anschließend die Seele baumeln lassen, Kraft schöpfen und den Alltag ganz weit hinter sich lassen.

Kulinarik auf höchstem Niveau

Auch kulinarisch setzt das Maßstäbe. Die Küche begeistert mit frischen, regionalen Zutaten und kreativen Rezepten, die Tradition und Innovation harmonisch verbinden. Starten Sie den Tag mit einem vitalen Frühstück, das eine vielfältige Auswahl an gesunden und leckeren Speisen bereithält – von frisch gebackenem Brot über knackiges Obst bis zu herzhaften Spezialitäten aus der Region.

Am Abend erwartet Sie ein raffiniertes Gourmet-Menü, bei dem Sie sowohl klassische als auch moderne Geschmackserlebnisse genießen können. Die Küche legt dabei großen Wert auf Nachhaltigkeit und saisonale Frische, sodass jedes Gericht ein Fest für die Sinne ist.

Aktiv -Angebote für jeden Geschmack

Für Aktivurlauber ist das der ideale Ausgangspunkt, um die abwechslungsreiche Natur rund um Füssen zu erkunden. Ob bei Wanderungen auf gut ausgeschilderten Wegen durch die Alpen, bei Mountainbike-Touren oder entspannten Radtouren entlang idyllischer Pfade – die Region bietet zahlreiche Möglichkeiten, aktiv zu sein und gleichzeitig die atemberaubende Landschaft zu genießen. Der nahe Forggensee lädt zudem zu Wassersportarten wie Segeln, Stand-up-Paddling oder Kanufahren ein und sorgt für abwechslungsreiche Erlebnisse im Sommer.

Kulturelle Highlights

Kulturell wartet in der Umgebung ein echtes Highlight auf Sie: Die berühmten Schlösser Neuschwanstein und Hohenschwangau, Wahrzeichen Bayerns und seit Juli 2025 Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Diese majestätischen Bauwerke ziehen Besucher aus aller Welt an und erzählen Geschichten aus der Zeit König Ludwigs II., eingebettet in eine faszinierende Landschaft.

Darüber hinaus prägt die traditionelle Bauernkultur der Region die Umgebung mit jahrhundertealten Bräuchen und Handwerkskünsten, die als immaterielles Welterbe anerkannt sind. Authentische Bauernhöfe bieten Besuchern einen Einblick in das ländliche Leben und die wertvolle Kulturlandschaft des Allgäus.

Auszeit und Erholung mit Blick auf die Alpen. © Lerch Genusswelten

Unvergessliche Momente

Das verbindet somit auf einzigartige Weise Wellness, Kulinarik und Kultur zu einem unvergesslichen Urlaubserlebnis. Ob Sie Ruhe und Entspannung suchen, die alpine Natur aktiv erkunden oder sich von der reichen Geschichte der Region inspirieren lassen möchten – hier finden Sie den idealen Ort für Ihre persönliche Auszeit. Lassen Sie sich verwöhnen, genießen Sie kulinarische Höhepunkte und tauchen Sie ein in die Schönheit und Vielfalt des Allgäus.

