Nur zwei Stunden von München entfernt: Ihr Rückzugsort vom Alltag

Raus aus der Stadt, rein ins Verwöhnprogramm: Allgäuer Herbstzauber erleben im 3.000 Quadratmeter Alpin SPA, feine regionale Küche und pure Entspannung im Panoramahotel Oberjoch.

06. Oktober 2025 - 07:29 Uhr

Wenn Ruhe und Luxus sich vereinen beginnt Ihr Urlaub im . Hoch oben im Allgäu, in Deutschlands höchstgelegenem Bergdorf, liegt ein Rückzugsort, der Wellness und Kulinarik auf besondere Weise verbindet.

Entspannung zu zweit – Wellness mit Ausblick. © Lerch Genusswelten

Echte Entspannung

Bereits bei der Ankunft spüren Sie, wie der Alltag leiser wird. In unseren großzügigen, stilvoll eingerichteten Zimmern und Suiten mit Panoramablick auf die Allgäuer Alpen findet man Raum zum Durchatmen – und zum Ankommen bei sich selbst. Der 3.000 Quadratmeter große Alpin-SPA ist das Herzstück für alle, die echte Entspannung suchen.

Aktiv und erholt

Verschiedene Saunen, beheizte Innen- und Außenpools, Erlebnisduschen, Ruheoasen mit Bergblick und wohltuende Anwendungen machen den SPA-Bereich zu einem Ort, an dem Körper und Geist zur Ruhe kommen dürfen. Wer Bewegung sucht, findet sie in unserem täglichen Aktivprogramm oder draußen in der beeindruckenden Natur beim Wandern, Biken oder Spazieren.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Hauseigene Restaurants

Ein besonderes Highlight für Feinschmecker erwartet Sie im hauseigenen Steakrestaurant Zwölfhundert NN. Hier treffen alpine Lässigkeit auf höchste Handwerkskunst und beste Fleischqualität. Serviert werden erlesene Cuts aus dem Reifeschrank, auf den Punkt gegrillt, begleitet von raffinierten Beilagen und einem Weinangebot, das keine Wünsche offenlässt. Ein Ort für Genießer, die das Authentische schätzen – ehrlich, hochwertig und mit viel Liebe zum Detail.

Erholung trifft auf kulinarische Verwöhnung. © Lerch Genusswelten

Ergänzt wird das kulinarische Angebot durch zwei weitere Restaurants, ein gemütliches Bistro und die stilvolle Bar, wo Sie den Tag entspannt, ausklingen lassen können – vielleicht mit einem Signature Cocktail oder einem Glas Wein am Kamin.

Gemütliche Stunden zu zweit vor dem knisternden Kamin. © Lerch Genusswelten

Mehr als ein Hotel

Das ist mehr als ein Hotel – es ist ein Ort der Achtsamkeit, des bewussten Genießens und der echten Erholung. Unser Top-Tipp für Ihre Auszeit: Best Price All Inclusive – alles inklusive, ein Preis, voller Genuss – von der Genusspension über Drinks bis hin zum Spa.

hierzu erhalten bei Buchung.