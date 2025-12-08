Ohne lange Reise und ganz unkompliziert – dieses Urlaubsziel sprengt alle Erwartungen

In der Therme Erding, der größten Therme der Welt, erleben die Gäste Entspannung, Spaß und Action für alle Altersklassen und Ansprüche.

Auf 185.000 Quadratmetern eröffnet Ihnen die eine außergewöhnliche Vielfalt: Gleich fünf unterschiedliche Urlaubsparadiese – inklusive eigenem Thermenhotel – bieten Ihnen großzügigen Raum zum Entspannen, Abschalten und Genießen.

In insgesamt 40 Pools und Wasserbecken mit wohltuendem Thermalheilwasser finden Sie pure Entspannung unter majestätischen Großpalmen. Das türkis glitzernde Wellenbad lässt echtes Meeresfeeling aufkommen, während im , Europas größter Rutschenwelt, Action und Spaß für jedes Alter garantiert sind.

Spaß pur auf der Reifenrutsche Big Bang. © Therme Erding Sportbad GmbH

VitalTherme & Saunen: Exklusive Saunawelt mit 20 Themen-Saunen

Wer neue Kraft für die kalte Jahreszeit tanken möchte, findet in der VitalOase (ab 16 J.) den idealen Rückzugsort. Hier erleben Sie textilfreundliches Saunieren sowie ein abwechslungsreiches Gesundheits- und Aktivprogramm, das das Verwöhnangebot perfekt ergänzt.

Eine eindrucksvolle Wohlfühlreise rund um den Globus erwartet Sie in der textilfreien VitalTherme & Saunen (ab 16 J.). In 20 liebevoll gestalteten Saunen ab 60 °C und mit rund 150 täglichen Aktionen genießen Sie Erholung auf höchstem Niveau und besondere Urlaubsmomente.

© Therme Erding Sportbad GmbH Bild 1 von 8 Baden wie im alten Rom. © Therme Erding Sportbad GmbH Bild 2 von 8 Textiles Saunieren in der Textilsauna Regenwald. © Therme Erding Sportbad GmbH Bild 3 von 8 Textilfreies Saunieren in der Backstube. © Therme Erding Sportbad GmbH Bild 4 von 8 Textiles Saunieren in der Dschungel-Lodge. © Therme Erding Sportbad GmbH Bild 5 von 8 Gesundes Heilbaden in den Vital-Quellen. © Therme Erding Sportbad GmbH Bild 6 von 8 Erlebnis-Aufguss in der Russischen Banja. © Therme Erding Sportbad GmbH Bild 7 von 8 Fruchtiger Aufguss in der Citrussauna. © Therme Erding Sportbad GmbH Bild 8 von 8 Seesauna mit traumhaftem Ausblick.

Hotel Victory Therme Erding: Stilvoll übernachten mit direktem Thermenzugang

Und wenn Sie Ihren Aufenthalt verlängern möchten, lädt das zu stilvollen Übernachtungen ein. Die maritim gestalteten Zimmer versprühen Großsegler-, Yacht- oder venezianisches Flair. Direkt an der Palmenlagune des Wellenbads gelegen, genießen Sie zudem einen exklusiven Zugang zur gesamten Therme.

Baden wie im echten Meer im Wellenbad. © Therme Erding Sportbad GmbH

Das perfekte Weihnachtsgeschenk: Unvergessliche Erlebnisse in der Therme Erding

Was gibt es Schöneres, als an Weihnachten endlich wieder Zeit mit seinen Liebsten zu verbringen und gemeinsame Erlebnisse zu verschenken? Ob klassische Eintrittskarten, Übernachtungs-Specials oder Verwöhn-Packages – bei 50 verschiedenen Gutscheinvarianten findet jeder Himmelsbote das passende Weihnachtsgeschenk. Gutscheine sind am Empfang der Therme Erding sowie jederzeit im unter erhältlich.

Kids Pool für kleine Entdecker. © Therme Erding Sportbad GmbH

Die Black Week und Cyber Week im Online Shop der Therme Erding

Von Montag, den 24. November bis Freitag, den 5. Dezember warten im der Therme Erding zahlreiche Rabatte! Und zum Black Friday am Freitag, den 28. November dürfen sich alle Sparfüchse auf zwei MEGA Deals freuen! Nicht verpassen!