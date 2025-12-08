Ohne lange Reise und ganz unkompliziert – dieses Urlaubsziel sprengt alle Erwartungen
Auf 185.000 Quadratmetern eröffnet Ihnen die Therme Erding eine außergewöhnliche Vielfalt: Gleich fünf unterschiedliche Urlaubsparadiese – inklusive eigenem Thermenhotel – bieten Ihnen großzügigen Raum zum Entspannen, Abschalten und Genießen.
In insgesamt 40 Pools und Wasserbecken mit wohltuendem Thermalheilwasser finden Sie pure Entspannung unter majestätischen Großpalmen. Das türkis glitzernde Wellenbad lässt echtes Meeresfeeling aufkommen, während im Galaxy Erding, Europas größter Rutschenwelt, Action und Spaß für jedes Alter garantiert sind.
VitalTherme & Saunen: Exklusive Saunawelt mit 20 Themen-Saunen
Wer neue Kraft für die kalte Jahreszeit tanken möchte, findet in der VitalOase (ab 16 J.) den idealen Rückzugsort. Hier erleben Sie textilfreundliches Saunieren sowie ein abwechslungsreiches Gesundheits- und Aktivprogramm, das das Verwöhnangebot perfekt ergänzt.
Eine eindrucksvolle Wohlfühlreise rund um den Globus erwartet Sie in der textilfreien VitalTherme & Saunen (ab 16 J.). In 20 liebevoll gestalteten Saunen ab 60 °C und mit rund 150 täglichen Aktionen genießen Sie Erholung auf höchstem Niveau und besondere Urlaubsmomente.
Hotel Victory Therme Erding: Stilvoll übernachten mit direktem Thermenzugang
Und wenn Sie Ihren Aufenthalt verlängern möchten, lädt das Hotel Victory Therme Erding zu stilvollen Übernachtungen ein. Die maritim gestalteten Zimmer versprühen Großsegler-, Yacht- oder venezianisches Flair. Direkt an der Palmenlagune des Wellenbads gelegen, genießen Sie zudem einen exklusiven Zugang zur gesamten Therme.
Das perfekte Weihnachtsgeschenk: Unvergessliche Erlebnisse in der Therme Erding
Was gibt es Schöneres, als an Weihnachten endlich wieder Zeit mit seinen Liebsten zu verbringen und gemeinsame Erlebnisse zu verschenken? Ob klassische Eintrittskarten, Übernachtungs-Specials oder Verwöhn-Packages – bei 50 verschiedenen Gutscheinvarianten findet jeder Himmelsbote das passende Weihnachtsgeschenk. Gutscheine sind am Empfang der Therme Erding sowie jederzeit im Online Shop unter shop.therme-erding.de erhältlich.
Die Black Week und Cyber Week im Online Shop der Therme Erding
Von Montag, den 24. November bis Freitag, den 5. Dezember warten im Online Shop der Therme Erding zahlreiche Rabatte! Und zum Black Friday am Freitag, den 28. November dürfen sich alle Sparfüchse auf zwei MEGA Deals freuen! Nicht verpassen!
