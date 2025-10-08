10 Prozent sparen bei der Therme Erding
Jetzt 10 Prozent Rabatt sichern
Wer auf lange Flugreisen verzichten möchte, findet in der Therme Erding, der größten Therme der Welt, die perfekte Alternative. Auf 185.000 Quadratmeter vereinen sich tropisches Ambiente, erholsame Wellnessmomente und actiongeladene Attraktionen – und das direkt vor den Toren Münchens!
Erholung und Wellness für die ganze Familie
In der tropischen Therme lässt sich die natürliche Wirkung des wohltuenden Thermalheilwassers in verschiedensten Pools und Gesundheitsbecken genießen. Neben den unzähligen Wasser- und Wärmeattraktionen bereichern abwechslungsreiche Beauty- und Aktivprogramme den Thermenbesuch.
Jede Menge gute Laune erleben alle Abenteurer auf den 28 spektakulären Bahnen des Galaxy Erding, Europas größter Rutschenwelt. Hier lassen 3 Schwierigkeitslevels für Groß und Klein keine Wünsche offen. Im gigantischen Wellenbad erleben Meeresliebhaber echtes Südseefeeling. Von sanften Wogen bis zu 2 m hohen Wellen ist in der türkisglitzernden Wellenlagune für jeden Geschmack etwas dabei.
Sauna und Relaxen ab 16 Jahren
Erholungssuchende freuen sich im textilen Wellness- & Gesundheitsbereich der VitalOase auf verschieden thematisierte Textilsaunen und Dampfbäder. Neben dem Meditationshaus und der Kugulus-Sauna schwitzen Saunaliebhaber in der 65 Grad warmen Dschungel-Lodge oder erleben ein stilechtes Tropengewitter im innovativen Regenwald-Dampfbad.
Bei einem Bad im Jungbrunnen, im Schwefeltopf oder in den heilsamen Vital-Quellen erleben Gäste die natürliche Wirkung des 34 bis 40 Grad warmen, staatlich anerkannten Thermalheilwassers hautnah und rücken körperlichen Beschwerden effektiv zu Leibe.
In der größten Saunalandschaft der Welt, der textilfreien VitalTherme und Saunen, gehen Besucher auf eine Entdeckungsreise um die Welt: Ob im Alpenstadl, der Finnenstube oder der Villa Toskana – verschiedene Saunaattraktionen und abwechslungsreiche Aufgüsse begeistern sowohl Saunafans als auch Einsteiger. Ein wagemutiger Sprung in das eiskalte Naturtauchbecken rundet den Tag perfekt ab.
