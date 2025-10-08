10 Prozent sparen bei der Therme Erding

Tropische Wärme, glitzerndes Thermalheilwasser und pure Erholung – genießen Sie Ihre Auszeit in der größten Therme der Welt. Als AZ-Abonnentinnen und Abonnenten sparen Sie 10 Prozent auf die Produkte im Onlineshop.

08. Oktober 2025 - 17:15 Uhr

In der Therme Erding lässt man den Alltag hinter sich.

Wer auf lange Flugreisen verzichten möchte, findet in der , der größten Therme der Welt, die perfekte Alternative. Auf 185.000 Quadratmeter vereinen sich tropisches Ambiente, erholsame Wellnessmomente und actiongeladene Attraktionen – und das direkt vor den Toren Münchens!

Erholung und Wellness für die ganze Familie

In der tropischen Therme lässt sich die natürliche Wirkung des wohltuenden Thermalheilwassers in verschiedensten Pools und Gesundheitsbecken genießen. Neben den unzähligen Wasser- und Wärmeattraktionen bereichern abwechslungsreiche Beauty- und Aktivprogramme den Thermenbesuch.

Im Wellenbad werden Urlaubsträume wahr. © Therme Erding

Jede Menge gute Laune erleben alle Abenteurer auf den 28 spektakulären Bahnen des Galaxy Erding, Europas größter Rutschenwelt. Hier lassen 3 Schwierigkeitslevels für Groß und Klein keine Wünsche offen. Im gigantischen Wellenbad erleben Meeresliebhaber echtes Südseefeeling. Von sanften Wogen bis zu 2 m hohen Wellen ist in der türkisglitzernden Wellenlagune für jeden Geschmack etwas dabei.

In der Galaxy Rutschenwelt sorgen 28 atemberaubende Rutschen für Adrenalin pur. © Therme Erding

Sauna und Relaxen ab 16 Jahren

Erholungssuchende freuen sich im textilen Wellness- & Gesundheitsbereich der VitalOase auf verschieden thematisierte Textilsaunen und Dampfbäder. Neben dem Meditationshaus und der Kugulus-Sauna schwitzen Saunaliebhaber in der 65 Grad warmen Dschungel-Lodge oder erleben ein stilechtes Tropengewitter im innovativen Regenwald-Dampfbad.

35 Saunen und Dampfbäder sorgen für einmalige Wohlfühlmomente. © Therme Erding

Bei einem Bad im Jungbrunnen, im Schwefeltopf oder in den heilsamen Vital-Quellen erleben Gäste die natürliche Wirkung des 34 bis 40 Grad warmen, staatlich anerkannten Thermalheilwassers hautnah und rücken körperlichen Beschwerden effektiv zu Leibe.

In der größten Saunalandschaft der Welt, der textilfreien VitalTherme und Saunen, gehen Besucher auf eine Entdeckungsreise um die Welt: Ob im Alpenstadl, der Finnenstube oder der Villa Toskana – verschiedene Saunaattraktionen und abwechslungsreiche Aufgüsse begeistern sowohl Saunafans als auch Einsteiger. Ein wagemutiger Sprung in das eiskalte Naturtauchbecken rundet den Tag perfekt ab.