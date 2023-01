Single? Aber sicher! Welche Versicherungen für Alleinstehende sinnvoll sind – und welche nicht

Der Markt an Versicherungen ist riesig. Wer alleinstehend ist, für den sind manche Policen sinnlos – und beim Auto gilt: Vorsicht!

Für den Ernstfall vorsorgen – das sollte eigentlich jeder. Aber gibt es auch Situationen, die speziell Singles im Auge haben sollten, wenn sie ihren Versicherungsschutz planen? Viele Dinge müssen tatsächlich unabhängig vom Familienstand berücksichtigt werden, sagt Sascha Straub, Leiter des Referats Finanzdienstleistungen bei der Verbraucherzentrale Bayern, der AZ.

Haftpflichtversicherung ist ein Muss

"Krankenversicherung, private Haftpflichtversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung" – die sollte jeder haben. Auch eine Hausratversicherung, die etwa bei Wasserschäden nützlich sein könne, ist sowohl für Alleinstehende als auch Paare sinnvoll. Die Experten der Redaktion von "Finanztip" nennen ebenfalls die private Haftpflichtversicherung und eine Krankenversicherung – die ohnehin gesetzlich vorgeschrieben ist – als absolutes Muss.

Kaum Tarifunterschiede bei Singles und Familien

Für den Bund der Versicherten sind Privathaftpflicht, Krankenversicherung, Berufsunfähigkeit, Hausrat- und Wohngebäude und Kfz-Haftpflicht "die fünf wichtigsten Policen für Singles".

Unterschiedlich sind in diesen Bereichen allein die Tarife, die gelten. So gebe es etwa bei einer privaten Haftpflichtversicherung schon Preisunterschiede, sagt Straub. Dabei fällt auf: Groß sind die nicht. Zehn bis 20 Euro mehr pro Jahr zahle man etwa für einen Familientarif: "Die Familie wird weniger stark belastet."

Ähnliches gelte auch beispielsweise bei einer Reisekrankenversicherung, für die ebenfalls etwa zehn Euro mehr für eine Familie als für einen Single gezahlt werden müsse. Straub: "Grundsätzlich gilt bei Versicherungen: Je mehr Leute man mitversichert, desto günstiger wird es."

Single-Tarif: immer bei individuellem Risiko

Bei der Hausratversicherung sei es erst einmal auch nicht relevant, ob man sich als Familie, Paar oder Single versichert. Hier kommt es vor allem auf den Wert der Einrichtung an, wie die Experten von "Finanztip" angeben: Ist die Einrichtung eher teuer oder eine gegebenenfalls nötige Neuausstattung nicht aus eigener Tasche bezahlbar, lohnt sich der Abschluss. Bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung handele es sich per se immer um einen Single-Tarif, sagt Straub, schließlich wird hier das persönliche Risiko versichert. "Und immer, wo es um das individuelle Risiko geht, gilt ein Single-Tarif", erläutert der Experte.

Anders ist es beim Rechtsschutz: Hier gibt es sowohl Abschlüsse für Einzelpersonen als auch für Familien. Dafür ist bei der Berufsunfähigkeitsversicherung eher das Lebensalter zum Zeitpunkt des Abschlusses relevant. Es gilt hierbei die Regel: je früher, desto besser. Denn in aller Regel gilt auch: je jünger, desto gesünder.

Bei Kfz-Versicherungen: Vergünstigungen als Single

Vorsicht sollte man bei der Kfz-Versicherung walten lassen, rät Finanzexperte Straub. Wer sich hier als Single versichert, gilt damit als Alleinfahrer und bekommt dafür einen gewissen Rabatt. "Dann darf man aber auch keinen anderen fahren lassen." Daher sollte man sich vorher gut überlegen, ob man dies wirklich ausschließen kann oder nicht doch gelegentlich ein anderer am Steuer sitzt.

Wer als Einziger fährt, kann einen Single-Tarif nutzen. © Joko/imago

Unter den Versicherungen gibt es aber auch einige Angebote, die ein Single explizit nicht braucht, sagt Straub. Dazu zählt er die Risiko-Lebensversicherung. Damit sollen Hinterbliebene im Ernstfall nicht in finanzieller Not zurückbleiben – eine Sorge, die der Single in der Regel nicht hat. "Es sei denn, der Single kauft sich eine Wohnung und die Bank verlangt eine Sicherheit", nennt Straub als eine mögliche Ausnahme. Gibt es im Gegenzug Versicherungen, die man wirklich nur als Single braucht? Nein, sagt Straub. Tendenziell seien Alleinstehende im Vergleich etwas höher abgesichert als Menschen in einer anderen Konstellation.

Regelmäßig aktualisieren und überprüfen

Generell gilt: Der Versicherungsschutz sollte immer aktuell gehalten und von Zeit zu Zeit überprüft werden. "Wer die Policen genau auf seine individuellen Bedürfnisse anpasst, kann bares Geld sparen", raten die Experten des Onlineportals FinanceScout24. Schließlich kann sich der Beziehungsstatus ändern. Wenn beide Partner eine private Haftpflichtversicherung haben, "sticht" der ältere Tarif, sagt Straub – der Partner mit dem später abgeschlossenen Vertrag kann dann beitreten. "Das ist gesetzlich so geregelt."

"Finanztip" rät zudem dazu, sich vor Abschluss einer Versicherung zu überlegen, ob man mögliche Kosten im Fall der Fälle nicht doch aus der eigenen Tasche bezahlen könnte: Dann brauche man die Versicherung nämlich nicht. Abzuraten ist etwa laut Bund der Versicherten von Handy- und Reisegepäckversicherungen. Auch Versicherungen gegen Glasbruch sowie gesonderte Fahrradversicherungen und Wohnungsschutzbriefe seien unnötig für Singles.