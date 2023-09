Achtung, Kalorienfalle! So geht gesunde Ernährung auf der Wiesn

Bier, Hendl und zahlreiche Essensstände laden auf dem Oktoberfest zum Schlemmen ein. Wer den Wiesn-Besuch gesünder gestalten möchte, sollte diese Tipps beachten.

Seit dem 16. September wird auf der Münchener Theresienwiese wieder feuchtfröhlich gefeiert - die Wiesn ist da! Zahlreiche Zelte, Biergärten und Hunderte Imbissstände laden zum Schlemmen ein. Dabei stehen Bier, Hendl und Süßes an der Tagesordnung - eine ziemliche Kalorienfalle. Wer auf dem Oktoberfest gesund essen möchte, steht vor einer Herausforderung. Mit diesen Tipps wird der Wiesn-Besuch etwas kalorienärmer und gesünder, aber ohne beim Genuss Abstriche zu machen.

Vorher essen

Die Wiesn mit leerem Magen aufzusuchen, ist keine gute Idee. Denn wer viel trinkt, muss auch viel essen. Und dann ist man schnell versucht, nach dem Hendl oder den Käsespätzle im Zelt noch einen Abstecher zu einem der zahlreichen Stände zu machen, wo Crêpes oder Schokofrüchte locken. Um nicht von irrationalem Hunger getrieben zu werden, empfiehlt es sich, vor dem Wiesn-Besuch eine gesunde Mahlzeit zu essen, die lange satt hält - etwa ein reichhaltiges Frühstück oder Mittagessen. Dann wirkt auch die erste Maß nicht allzu schnell.

Gesunde Alternativen wählen

Neben Hendl, Bratwurst und Co. gibt es auf dem Oktoberfest auch zahlreiche gesündere Alternativen. Die meisten Bierzelte bieten mehrere vegane oder vegetarische Gerichte an. Zudem wird zu vielen Gerichten Salat oder Sauerkraut als Beilage serviert - eine gute Vitaminquelle. Sogar auf dem fleischlastigen Brotzeitbrettl sind Vitamine zu finden, zum Beispiel in Form von Radieschen oder Rettich. Eine weitere gesunde Option ist der traditionelle Steckerlfisch. Im Gegensatz zu vielen anderen Gerichten ist er fettarm und macht trotzdem satt.

Bei Süßspeisen bietet ein Crêpe mit Apfelmus eine gute Alternative zu dem mit Schokolade, bei Schokofrüchten darf man auch mal zur dunklen Zartbitterschokolade statt Vollmilch greifen.

Essen teilen

Die meisten Gerichte auf der Wiesn kommen mit vielen Kalorien daher. Oft sind es große Portionen, die man allein sowieso kaum schafft. Daher kann es durchaus von Vorteil sein, ein Gericht mit Freunden zu teilen. So überisst man sich nicht zu schnell, nimmt weniger Kalorien zu sich und hat danach vielleicht sogar noch Hunger, ein weiteres Gericht gemeinsam auszuprobieren.

Beim Bier sparen

Neben dem Essen werden auf der Wiesn natürlich auch durch Alkohol viele Kalorien konsumiert, und das meist durch Bier. Denn leider hat das Traditionsgetränk ziemlich viele Kalorien: ca. 50 Kalorien auf nur 100 Milliliter. Eine Maß hat dementsprechend etwa 500 Kalorien - ganz schön viel.

Es kann nicht schaden, zwischen den einzelnen Maß auf Wasser umzusteigen und so den Konsum etwas zu verringern. Eine etwas kalorienärmere Alternative ist zudem Radler - es hat rund 100 Kalorien weniger als eine Maß Bier. In einigen Zelten wird auch saures Radler angeboten, also mit Sprudelwasser statt Limo.