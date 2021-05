Blickfang: Herzogin Meghan hüllt ihren Babybauch in florales Kleid

Farbenfroher Auftritt: Herzogin Meghan zog während einer virtuellen Rede anlässlich des "Vax Live"-Konzertes alle Blicke auf sich. Die werdende Mutter hatte ihren Babybauch in ein besonderes Blumenkleid gehüllt.

Ihr ist ein weiterer eindrucksvoller Auftritt gelungen: Die schwangere Herzogin Meghan (39) setzte sich in der Nacht von Samstag (8. Mai) auf Sonntag (9. Mai) in anlässlich des "Vax Live"-Konzertes der Nichtregierungsorganisation Global Citizen für den weltweit gleichberechtigten Zugang zu Impfstoffen ein. Die Ehefrau von Prinz Harry (36) zog die Aufmerksamkeit nicht nur durch ihre Worte, sondern auch durch ihren Look auf sich. Sie trug ein rotes Kleid mit einem rosafarbenen Blumenmuster, unter dem sich deutlich ihr Babybauch wölbte. Während ihrer gesamten Rede hielt sie diesen ganz fest.

Zu dem floralen Seidenhemdkleid von Carolina Herrera trug die Herzogin bedeutungsvollen Schmuck. Dazu gehörte unter anderem eine zarte, goldene Halskette mit Anhänger, die von Awe Inspired stammt, einer Marke, die sich für Frauenrechte einsetzt. Zudem trug Meghan die goldene Cartier-Uhr, die Harrys Mutter, Prinzessin Diana (1961-1997), einst besaß und kombinierte dazu ihr Cartier-Liebesarmband. Ihre Haare hatte sie zum Seitenscheitel und in leichten Wellen über ihre linke Schulter fallend frisiert.

Herzogin Meghan spricht über ihre Tochter

In ihrer Rede kommt die Herzogin von Sussex auch auf ihr Baby zu sprechen. Wie "Millionen anderer Familien weltweit" freue sich das Paar auf die Ankunft einer kleinen Tochter. Bei dem Gedanken an sie "denken wir an all die jungen Frauen und Mädchen rund um den Globus, denen die Möglichkeit und Unterstützung gegeben werden muss, uns weiter vorwärts zu leiten", betonte die 39-jährige US-Amerikanerin. Das zweite Kind des Paares soll im Frühsommer zur Welt kommen.