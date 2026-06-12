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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 12.06.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Eine zweite Meinung kann ein wichtiges Entscheidungskriterium zutage fördern. Es ist sehr gut, dass Sie andere zurate ziehen.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Sie finden für Ihr Anliegen Gehör. Wenn Sie zusätzliche Aufgaben übernehmen, kann ein neuer Vertrag Ihre Hoffnungen erfüllen.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Sie blühen so richtig auf, sobald Sie sich in Gesellschaft der Menschen befinden, mit denen Sie auf einer Wellenlänge liegen.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Starten Sie mit sanftem Bauchmuskeltraining in den Tag. Danach fühlen Sie sich topfit und können ohne Gewissensbisse naschen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Sie regen sich derzeit schnell über Kleinigkeiten auf. Ist eine Sache den ganzen Wirbel, den Sie darum machen, wirklich wert?

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Heute können Sie mit kreativen Lösungen Punkte für Ihr Karrierekonto sammeln. Beim Chef haben Sie jetzt einen Stein im Brett.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Mit Ihrer feinfühligen Art erkennen Sie heute sofort, wo Ihre Unterstützung benötigt wird. Man wird Ihnen dafür dankbar sein.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Der Blick ist klar. Sie sehen jetzt genau, wo und wie Sie den Hebel ansetzen müssen, um einige Dinge zum Positiven zu wenden.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Erwarten Sie bitte nicht, dass immer alles Gewinn bringt. Doch heute wird Sie der Erfolg einmal den ganzen Tag über begleiten.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Jetzt müssen noch einmal die Ärmel hochgekrempelt werden. Zu allem Übel setzt man Ihnen Termine, die Sie in Zeitdruck bringen.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Mit Ihrem selbstsicheren Auftreten könnten Sie einen Teil Ihrer Mitmenschen stark verunsichern. Achten Sie auf die Reaktionen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Ein Anruf genügt, um ein klärendes Gespräch in die Wege zu leiten. Es fällt Ihnen heute leicht, die richtigen Worte zu finden.

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