Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 12.06.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Eine zweite Meinung kann ein wichtiges Entscheidungskriterium zutage fördern. Es ist sehr gut, dass Sie andere zurate ziehen.
STIER
Sie finden für Ihr Anliegen Gehör. Wenn Sie zusätzliche Aufgaben übernehmen, kann ein neuer Vertrag Ihre Hoffnungen erfüllen.
ZWILLINGE
Sie blühen so richtig auf, sobald Sie sich in Gesellschaft der Menschen befinden, mit denen Sie auf einer Wellenlänge liegen.
KREBS
Starten Sie mit sanftem Bauchmuskeltraining in den Tag. Danach fühlen Sie sich topfit und können ohne Gewissensbisse naschen.
LÖWE
Sie regen sich derzeit schnell über Kleinigkeiten auf. Ist eine Sache den ganzen Wirbel, den Sie darum machen, wirklich wert?
JUNGFRAU
Heute können Sie mit kreativen Lösungen Punkte für Ihr Karrierekonto sammeln. Beim Chef haben Sie jetzt einen Stein im Brett.
WAAGE
Mit Ihrer feinfühligen Art erkennen Sie heute sofort, wo Ihre Unterstützung benötigt wird. Man wird Ihnen dafür dankbar sein.
SKORPION
Der Blick ist klar. Sie sehen jetzt genau, wo und wie Sie den Hebel ansetzen müssen, um einige Dinge zum Positiven zu wenden.
SCHÜTZE
Erwarten Sie bitte nicht, dass immer alles Gewinn bringt. Doch heute wird Sie der Erfolg einmal den ganzen Tag über begleiten.
STEINBOCK
Jetzt müssen noch einmal die Ärmel hochgekrempelt werden. Zu allem Übel setzt man Ihnen Termine, die Sie in Zeitdruck bringen.
WASSERMANN
Mit Ihrem selbstsicheren Auftreten könnten Sie einen Teil Ihrer Mitmenschen stark verunsichern. Achten Sie auf die Reaktionen.
FISCHE
Ein Anruf genügt, um ein klärendes Gespräch in die Wege zu leiten. Es fällt Ihnen heute leicht, die richtigen Worte zu finden.
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