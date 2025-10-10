Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 10.10.2025
Bedeutung der Icons
WIDDER
Einen wohlwollenden Ratschlag sollten Sie befolgen. In einer beruflichen Angelegenheit könnten Sie dadurch mehr erreichen.
STIER
Fest Liierte erleben ein tiefes Gefühl der Vertrautheit zu ihrem Partner. Bei Singles kommt es zu prickelnden Begegnungen.
ZWILLINGE
Ein sehr kreativer Tag. Lassen Sie Ihre guten Ideen Wirklichkeit werden. Halten Sie aber bei größeren Plänen Rücksprachen.
KREBS
Reservieren Sie diesen Tag für wichtige Vorhaben. Schaffen Sie die Voraussetzungen für eine Stabilisierung Ihrer Position.
LÖWE
Auch wenn es jetzt noch einmal so richtig hektisch wird, sollten Sie die Ruhe bewahren und alles auf sich zukommen lassen.
JUNGFRAU
Es eröffnen sich neue Perspektiven auf den unterschiedlichsten Gebieten. Ein Zufall wird Ihnen dabei sehr zu Hilfe kommen.
WAAGE
Eingefahrene Denkmuster machen es Ihnen schwer, von Ihrer Meinung abzurücken. Dabei wäre Veränderung gar nicht so schlimm.
SKORPION
Es ist nicht immer leicht, überzeugende Worte zu finden. Heute jedoch gelingt Ihnen das mit bewundernswerter Leichtigkeit.
SCHÜTZE
Stecken Sie kein Geld in zweifelhafte Geschäfte. Der Tag ist für Finanzierungsangelegenheiten nicht gerade der allerbeste.
STEINBOCK
Von schnellen Urteilen halten Sie nichts und reagieren gereizt, wenn Ihnen jemand immer mit den gleichen Argumenten kommt.
WASSERMANN
Nachdem sich Ihre Lage verbessert hat, ist es nicht vorteilhaft, an alten Vorhaben festzuhalten. Orientieren Sie sich neu.
FISCHE
Wenn Wunsch und Wirklichkeit auch weit auseinanderklaffen, sollten Sie jetzt doch mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben.
- Themen:
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen