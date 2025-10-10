AZ-Plus
Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 10.10.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03.–20.04.

Einen wohlwollenden Ratschlag sollten Sie befolgen. In einer beruflichen Angelegenheit könnten Sie dadurch mehr erreichen.

Element: Erde

STIER

21.04.–20.05.

Fest Liierte erleben ein tiefes Gefühl der Vertrautheit zu ihrem Partner. Bei Singles kommt es zu prickelnden Begegnungen.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05.–21.06.

Ein sehr kreativer Tag. Lassen Sie Ihre guten Ideen Wirklichkeit werden. Halten Sie aber bei größeren Plänen Rücksprachen.

Element: Wasser

KREBS

22.06.–22.07.

Reservieren Sie diesen Tag für wichtige Vorhaben. Schaffen Sie die Voraussetzungen für eine Stabilisierung Ihrer Position.

Element: Feuer

LÖWE

23.07.–23.08.

Auch wenn es jetzt noch einmal so richtig hektisch wird, sollten Sie die Ruhe bewahren und alles auf sich zukommen lassen.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08.–23.09.

Es eröffnen sich neue Perspektiven auf den unterschiedlichsten Gebieten. Ein Zufall wird Ihnen dabei sehr zu Hilfe kommen.

Element: Luft

WAAGE

24.09.–23.10.

Eingefahrene Denkmuster machen es Ihnen schwer, von Ihrer Meinung abzurücken. Dabei wäre Veränderung gar nicht so schlimm.

Element: Wasser

SKORPION

24.10.–22.11.

Es ist nicht immer leicht, überzeugende Worte zu finden. Heute jedoch gelingt Ihnen das mit bewundernswerter Leichtigkeit.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11.–21.12.

Stecken Sie kein Geld in zweifelhafte Geschäfte. Der Tag ist für Finanzierungsangelegenheiten nicht gerade der allerbeste.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12.–20.01.

Von schnellen Urteilen halten Sie nichts und reagieren gereizt, wenn Ihnen jemand immer mit den gleichen Argumenten kommt.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01.–19.02.

Nachdem sich Ihre Lage verbessert hat, ist es nicht vorteilhaft, an alten Vorhaben festzuhalten. Orientieren Sie sich neu.

Element: Wasser

FISCHE

20.02.–20.03.

Wenn Wunsch und Wirklichkeit auch weit auseinanderklaffen, sollten Sie jetzt doch mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben.

