Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 10.10.2025

Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

10. Oktober 2025 - 00:01 Uhr

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03.–20.04. Einen wohlwollenden Ratschlag sollten Sie befolgen. In einer beruflichen Angelegenheit könnten Sie dadurch mehr erreichen. Element: Erde STIER 21.04.–20.05. Fest Liierte erleben ein tiefes Gefühl der Vertrautheit zu ihrem Partner. Bei Singles kommt es zu prickelnden Begegnungen. Element: Luft ZWILLINGE 21.05.–21.06. Ein sehr kreativer Tag. Lassen Sie Ihre guten Ideen Wirklichkeit werden. Halten Sie aber bei größeren Plänen Rücksprachen. Element: Wasser KREBS 22.06.–22.07. Reservieren Sie diesen Tag für wichtige Vorhaben. Schaffen Sie die Voraussetzungen für eine Stabilisierung Ihrer Position. Element: Feuer LÖWE 23.07.–23.08. Auch wenn es jetzt noch einmal so richtig hektisch wird, sollten Sie die Ruhe bewahren und alles auf sich zukommen lassen. Element: Erde JUNGFRAU 24.08.–23.09. Es eröffnen sich neue Perspektiven auf den unterschiedlichsten Gebieten. Ein Zufall wird Ihnen dabei sehr zu Hilfe kommen. Element: Luft WAAGE 24.09.–23.10. Eingefahrene Denkmuster machen es Ihnen schwer, von Ihrer Meinung abzurücken. Dabei wäre Veränderung gar nicht so schlimm. Element: Wasser SKORPION 24.10.–22.11. Es ist nicht immer leicht, überzeugende Worte zu finden. Heute jedoch gelingt Ihnen das mit bewundernswerter Leichtigkeit. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11.–21.12. Stecken Sie kein Geld in zweifelhafte Geschäfte. Der Tag ist für Finanzierungsangelegenheiten nicht gerade der allerbeste. Element: Erde STEINBOCK 22.12.–20.01. Von schnellen Urteilen halten Sie nichts und reagieren gereizt, wenn Ihnen jemand immer mit den gleichen Argumenten kommt. Element: Luft WASSERMANN 21.01.–19.02. Nachdem sich Ihre Lage verbessert hat, ist es nicht vorteilhaft, an alten Vorhaben festzuhalten. Orientieren Sie sich neu. Element: Wasser FISCHE 20.02.–20.03. Wenn Wunsch und Wirklichkeit auch weit auseinanderklaffen, sollten Sie jetzt doch mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben.