Bund will 400 Millionen Euro für Schifffahrt und Häfen geben

Auch die maritime Wirtschaft soll eines Tages klimaneutral werden. Die Bundesregierung will dies mit Extra-Millionen aus dem Klimafonds unterstützen.

Der Bund will 400 Millionen Euro zusätzlich in den klimaneutralen Umbau von Schifffahrt und Häfen stecken, sagt Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU).

Duisburg/Berlin

Für die Modernisierung von Schifffahrt und Häfen in Richtung Klimaneutralität will der Bund in den nächsten vier Jahren 400 Millionen Euro extra bereitstellen. Das Geld soll aus dem Klima- und Transformationsfonds kommen, wie Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) bei einem Besuch des Duisburger Hafens sagte.

Das Geld soll für den Aufbau von Landstrom- und von Bunkeranlagen für alternative Treibstoffe genutzt werden und in klimaneutrale Schifffahrtskorridore fließen. Auch die Verlagerung von städtischem Wirtschaftsverkehr auf die Wasserstraße soll gefördert werden. "Einzelheiten zu den Fördermöglichkeiten befinden sich in der Erarbeitung und sollen im Laufe des Jahres vorgestellt werden", berichtete das Ministerium.

"Eine moderne Schifffahrt mit entsprechender Infrastruktur ist das Rückgrat des Wirtschaftsstandorts Deutschland", sagte Schnieder. Bund, Länder und Wirtschaft müssten jetzt ihre Kräfte bündeln, um Transformationsdruck auszugleichen. Die Modernisierungsmillionen seien ein wichtiger Schritt.

Regierungskoordinator: Küstenländer werden stärker unterstützt

"Die zusätzlichen Bundesmittel werden die fünf Küstenländer Hamburg, Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern mit den deutschen Seehäfen deutlich stärker unterstützen als bisher", sagte der Koordinator der Bundesregierung für die maritime Wirtschaft und Tourismus, Christoph Ploß (CDU). Für die neue Regierung spielten Häfen und Schifffahrt eine sehr große Rolle.