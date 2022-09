Erste Beauty–Docs Wiesn 2022

Die Klinik Smoothline München lud zum Auftakt nach der langen Wiesn Pause zur ersten "Schee“-Wiesn 50 Beauty Ärzte und Ärztinnen aus ganz Deutschland ein, um in der Käfer Schänke in gemütlicher Atmosphäre mit Kollegen und Kolleginnen anzustoßen.

30. September 2022 - 16:56 Uhr

Es war ein heiterer Nachmittag, viele Ärzte und Ärztinnen aus ganz Deutschland hatten sich die Ehre gegeben, ein freundschaftlicher kollegialer Austausch in dem sonst so kompetitiven Geschäftsfeld der hatte seine Premiere erlebt. Viele schätzten, dass sie einmal nicht an die Medizin und ihre Praxen denken mussten und mit gleichgesinnten Kollegen und Kolleginnen großartige Gespräche führen konnten. Das Networking stand neben den so lang vermissten Maßkrügen und leckeren Hendln, an erster Stelle.

Kollegen, Kolleginnen, Patienten und Patientinnen auch privat besser kennenlernen, stärkt das familiäre Gefühl. © Mette Photography

Den Teamgeist stärken

Nicht nur Ärzte und Ärztinnen, sondern auch einige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der jeweiligen Kliniken waren an diesem Nachmittag vor Ort, sodass auch die Gelegenheit hatten, einen "Praxisausflug“ daraus zu machen und so den Teamgeist zu fördern.

Gemeinsam den Teamgeist stärken. © Mette Photography

Wie es an der Wiesn so oft ist, sah man in den Gängen und an den Tischen auch immer wieder bekannte Gesichter und so gesellte sich im Verlauf des späten Nachmittags auch mal der eine oder andere Patient bzw. Patientin hinzu, sodass die ideale Mischung entstand und die illustre Runde komplettiert wurde. Die familiäre und persönliche Note wurde dadurch noch mal intensiviert, was jedem Beteiligten auf Nachfrage besonders gefiel.

Smoothline

Die Natürlichkeit bewahren

Die Gespräche handelten meist von der Herausforderung, mit den Patienten und Patientinnen zusammen eine zu entwickeln, damit die bestmögliche Version eines sich selbst entsteht, ohne dabei die Natürlichkeit zu verlieren.

Im Fachgespräch unter Kollegen. © Mette Photography

Die WHO sagt, dass Gesundheit nicht nur die Abwesenheit von Krankheit und Leiden ist, sondern der Zustand völligen Wohlbefindens. Und dieses körperliche und seelische Wohlbefinden in "seiner bzw. ihrer" Haut, da waren sich alle einig, ist das anzustrebende Ziel einer jeden .

Der Austausch in einer lockeren Runde. © Mette Photography

Ausgeruht neue Aufgaben angehen

Der harte Kern ging nach dem Essen natürlich noch an die Käfer Bar, während einige, die am Folgetag wieder arbeiten durften, den Nachhauseweg antraten, um sich ausgeschlafen an die so oft geforderte natürliche und mitunter unsichtbare Verschönerung zu wagen.

