Selbstbewusst und stilvoll – der neue Opel Grandland bei Häusler!

Der neue Opel Grandland setzt Zeichen. Nicht nur durch zahlreiche Highlights, sondern auch mit günstigen Angebotskonditionen bei Häusler.

27. Juni 2022 - 06:17 Uhr

Seit 1905 ist die Häusler Automobil GmbH & Co. KG aus München fest mit Opel verbunden und steht ihren Kunden als "Opel Häusler" rund um die Top-Marke zur Seite. Viele starke Modelle haben seither den Markt erobert, zuletzt neben dem neuen Opel Astra auch der neue Opel Grandland. Erhältlich als Diesel, Benziner oder Plug-in-Hybrid glänzt das Modell nicht nur durch sein mutiges und klares Design, sondern auch durch zahlreiche Innovationen.

Gerade als Plug-in-Hybrid schreibt der Grandland ein neues Kapitel SUV-Geschichte. - Sasa Djordjevic Opel-Verkaufsleiter der Häusler Automobil GmbH & Co. KG

Viele technologische Highlights und Raffinessen

Das Modell überzeugt durch klassenführende Ausstattungs-Highlights und sorgt für ein elektrifizierendes Fahrerlebnis. Der 1.6 Benzin-Direkteinspritzer in Kombination mit der hochmodernen 13,2-kWh-Lithium-Ionen-Batterie unterhalb der Fahrgastzelle macht den Grandland dynamisch und effizient zugleich. Ob mit Frontantrieb oder als Allradvariante: "Sich dieses SUV einmal genauer anzuschauen, lohnt sich, denn der Grandland steckt voller technologischer Highlights und Raffinessen", so Djordjevic. Dazu gehören unter anderem das adaptive IntelliLux LED® Pixel Licht, das für verbesserte Sicht bei Dunkelheit sorgt, das kamerabasierte System "Night Vision", eine automatische Gefahrenbremsung, ein Spurhalte-Assistent mit aktiver Lenkkorrektur und zahlreiche weitere Extras, die das Fahrerlebnis optional bzw. in höheren Ausstattungslinien perfekt abrunden.

Den Grandland persönlich bei einer Probefahrt kennenlernen

Steht zur Probefahrt bereit: Der neue Opel Grandland mit Opel-Verkaufsleiter Sasa Djordjevic und Häusler-Geschäftsführer Michael Rappl. © Häusler Automobil GmbH & Co. KG

Der Opel Grandland Plug-in-Hybrid, den es in den Ausstattungslinien GS Line, Business Elegance und Ultimate gibt, ist aktuell neben der Diesel- und Benziner-Variante bei Häusler zu günstigen monatlichen Leasingkonditionen erhältlich. Alle Angebote gibt es unter . "Natürlich beraten wir alle, die sich für den neuen Opel Grandland interessieren auch gern persönlich an unseren Opel-Standorten. Wer möchte, kann das Modell auch direkt Probe fahren", lädt auch Häusler-Geschäftsführer Michael Rappl dazu ein, sich vom neuen Grandland persönlich zu überzeugen. Neben der Häusler-Zentrale in der Landsberger Straße in München steht das Opel-Verkaufsteam den Kunden während der Öffnungszeiten auch in Bad Tölz, Berg am Laim, Erding, Feldkirchen, Freising, Fürstenfeldbruck, Gröbenzell, Harlaching, Neuaubing, Neubiberg und Stockdorf für eine ausführlichere Beratung zur Verfügung.