Mehr als ein Jahrzehnt Bella Italia bei Häusler

11. Oktober 2021 - 07:37 Uhr

Benjamin Huth, Fiat & Abarth-Markenverantwortlicher und Gebrauchtwagenleiter mit li. Aramis Sacanell (Verkaufsberater Fiat + Abarth) sowie re. Holger Rischmüller (Verkausberater Fiat Professional) in der Zentrale in der Landsberger Straße, München.

Im März 2010 hat die Einzug bei der Häusler Automobil GmbH & Co. KG gehalten – und mit ihr das „Dolce Vita“ der Fahrzeugwelt.

Aller guten Dinge sind Drei, dachte sich die Häusler Automobil GmbH im März 2010 und holte mit Fiat nach Opel und Honda die seinerzeit dritte Fahrzeugmarke ins Unternehmen. Mittlerweile wurde das Markenportfolio des Autohauses zusätzlich um die Marken Mazda und Citroën erweitert – das hat dem „Dolce Vita“ bei Häusler jedoch keinen Abbruch getan. Im Gegenteil: Heute ist Häusler an 6 von insgesamt 13 Standorten mit der vertreten und sorgt dafür, dass das „süße Leben“ Italiens erfolgreich bei seinen Kunden Einzug gehalten hat. „Die Entscheidung für die Marke Fiat war ein weiterer großer Schritt in der Erweiterung unseres Fahrzeugangebots“, berichtet Häusler-Geschäftsführer Michael Rappl.

50 Fiat 500 und 20 Panda kurzfristig lieferbar. Jetzt schon Ihr Wunschfahrzeug reservieren!

Im Mittelpunkt steht bei Häusler nun ein großer Abverkauf: 50 Fahrzeuge in verschiedenen Farben und Ausstattungen sind bestellt und werden demnächst an das Autohaus ausgeliefert. Es lohnt sich, jetzt schon sein persönliches Wunschmodell zu reservieren. Dabei winkt eine Ersparnis von bis zu 4.642 Euro. Und nicht nur das: Zusätzlich sind 20 Fiat Panda vorbestellt. Mehr zur Aktion gibt es unter

Pkw, Nutzfahrzeuge und professioneller Service

Während es in der Niederlassung Neuaubing Pkw-Neuwagen der Marke gibt, haben sich die Standorte München und Freising zusätzlich auf den Verkauf von (Fiat Professional) spezialisiert. „In unserer Zentrale in der Landsberger Straße bieten wir unseren Kunden zusätzlich verschiedene Abarth-Modelle und damit den wohl sportlichsten Kleinwagen von Fiat an“, so Rappl. Kunden, die ihren Fiat in die Werkstatt bringen müssen, steht Häusler an den Standorten München, Freising, Neuaubing, Erding, Stockdorf und Harlaching (hier nur Pkw) außerdem mit professionellem Service für Fiat Pkw und Nutzfahrzeuge zur Seite.

Das Jahr 2020 sollte bei Häusler eigentlich im Zeichen des großen Fiat-Jubiläums stehen – doch die Corona-Pandemie hatte andere Pläne. Stattdessen gab es ein großes Gewinnspiel, bei dem man einen für ein Jahr gewinnen und das Fahrzeug für 12 Monate lang kostenlos fahren konnte. „Es war natürlich sehr schade, dass wir unsere 10-jährige Partnerschaft nicht gebührend feiern konnten, aber die Gesundheit unserer Kunden und Mitarbeiter stand für uns an erster Stelle“, erklärt Rappl, der sich dafür umso mehr freut, allen Fiat-Fans derzeit ein ganz besonders attraktives Angebot machen zu können.

