2 Jahre, 3 Standorte  Citroën bei Häusler erfolgreich etabliert!

Der neue Citroën C4 wartet jetzt bei Häusler als Benziner und 100% elektrisch auf Sie! Lassen Sie sich die neue Kompakt-Limousine nicht entgehen!

15. November 2021 - 07:13 Uhr

Sasa Djordjevic, Citroën-Markenverantwortlicher bei Häusler und Häusler-Geschäftsführer Michael Rappl mit dem neuen Citroën C4 in der Zentrale in der Landsberger Straße, München.

Das Autohaus Häusler ist längst nicht mehr nur bekannt durch die Marke Opel. Nach Honda, Fiat und Mazda hat das Unternehmen 2019 mit Citroën ein weiteres Mal Zuwachs bekommen.

Zwei Jahre ist es jetzt her, dass die aus München ihr Markenportfolio erfolgreich erweitert hat. Seit Mai 2019 heißt es nicht nur „Wer Opel, Honda, Fiat oder Mazda sagt, meint Häusler“. Auch, wer nach attraktiven Modellen des französischen Herstellers Citroën sucht, wird bei dem Autohaus, das erfolgreich 13 Standorte in und um München betreibt, fündig.

In der Zentrale in München bietet Häusler neben Opel, Honda, Fiat und Mazda auch Citroën-Neuwagen an. Natürlich gibt es vor Ort auch den professionellen Werkstatt-Service für die genannten Marken. © Häusler Automobil GmbH & Co. KG

„Mit haben wir eine weitere starke Fahrzeugmarke hinzugewonnen, die ähnlich wie unser Autohaus auf eine traditionsreiche Geschichte zurückblickt. Citroën hat 2019 sein 100-jähriges Bestehen gefeiert, Häusler gibt es mittlerweile seit mehr als 150 Jahren. Da kommen einige Jahre an wertvollen Erfahrungen zusammen, von denen unsere Kunden heute profitieren“, erklärt Häusler-Geschäftsführer Michael Rappl.

Kunden, die sich für einen neuen Citroën interessieren, können jederzeit einen Termin für eine Probefahrt in der Landsberger Straße vereinbaren. Viele attraktive Modelle sind sofort ab Lager verfügbar. © Häusler Automobil GmbH & Co. KG

Citroën in München, Bad Tölz und Gröbenzell

Und das nicht nur in der Zentrale in der Landsberger Straße in München, wo Häusler die bunte Modellvielfalt von Citroën seinen Kunden auf einer rund 350 m² großen Ausstellungsfläche präsentiert. Mit Gröbenzell und Bad Tölz haben sich seit der Markeneinführung zwei weitere Häusler-Standorte auf die neue Marke spezialisiert und bieten neben attraktiven auch professionelle Serviceleistungen rund um die Fahrzeuge des Herstellers an.

Als Opel-Standort im Sommer 2017 eröffnet, wurde das Markenportfolio in Gröbenzell erfolgreich um den französischen Hersteller Citroën ergänzt. © Häusler Automobil GmbH & Co. KG

In der Olchinger Straße in Gröbenzell geht man sogar noch einen Schritt weiter und hat sich mit dem „ “ zusätzlich auf den Nutzfahrzeugbereich fokussiert. Ein Angebot, mit dem vor allem Gewerbekunden aus der Region angesprochen und unterstützt werden sollen. „Gewerbetreibende können freitags ihr Nutzfahrzeug bei uns in Gröbenzell zur Reparatur abgeben und es am Samstag wieder abholen, sofern die benötigten Fahrzeugteile verfügbar sind“, so Rappl. So könne sichergestellt werden, dass die Kunden ihrer Tätigkeit nachgehen können, ohne zu lange auf ihr Fahrzeug zu verzichten. Durch den Bosch Car Service im Haus gelte das Angebot auch für Nutzfahrzeuge anderer Hersteller.

Auch am Standort Bad Tölz wurde das Fahrzeugangebot von Häusler mit der Marke Citroën erweitert. In der Sachsenkamer Straße ist Häusler außerdem mit der Marke Opel sowie dem Bosch Car Service vertreten. © Häusler Automobil GmbH & Co. KG

Attraktive Citroën-Angebote für Privatkunden – schnell sein lohnt sich!

Auch für Privatkunden hält das Unternehmen viele attraktive Citroën-Angebote bereit. So ist der neue Citroën C4* als Benziner sowie der Citroën ë-C4* als rein elektrische Variante unter noch bis zum 31.12.2021 zu besonders günstigen Leasingkonditionen erhältlich. Top-Angebote gibt es aktuell außerdem für den neuen Citroën ë-SpaceTourer. Ausgewählte Fahrzeuge sind sofort ab Lager verfügbar unter . Schnell sein lohnt sich!

*(Citroën C-4 – Kraftstoffverbrauch kombiniert: 4,8 l/100 km; innerorts: 5,7 l/100 km, außerorts: 4,2 l/ 100 km, CO2-Emission kombiniert: 108 g/km; CO2-Effizienzklasse A. Citroën ë-C4 – Kraftstoffverbrauch (kombiniert, innerorts und außerorts): 0l/ 100 km, Stromverbrauch kombiniert 15,6 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert: 0 g/km; CO2-Effizienzklasse A+++.)

