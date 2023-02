Anzeige Der Frühling kann kommen - Große Autoschau bei Auto Schmid

Autos! Autos! Autos! Der Frühling kann kommen - Große Autoschau bei Auto Schmid in Höhenkirchen am 25.03. & 26.03. von 9 - 17 Uhr und in München am 25.03. von 9 bis 15 Uhr.

27. Februar 2023 - 06:33 Uhr

Bei Auto Schmid findet jeder das passende Auto. © Auto Schmid

Der Frühling ist da – somit ist es an der Zeit ihre Fahrzeuge wieder Sommerfit zu machen! Oder darf es für den nächsten Urlaub vielleicht doch noch ein neues Fahrzeug sein? Dann nichts wie hin zur großen . Erleben Sie alle KIA und SUZUKI Modelle und viele Innovationen. Zudem erwartet Sie eine riesige Auswahl an sofort verfügbaren Neu-, Jahres- und Gebrauchtfahrzeugen zu Top-Konditionen – ganz ohne Wartezeit! So wird Camping zum Kinderspiel. © Auto Schmid Der Suzuki S-Cross und Vitara Hybrid - sofort verfügbar! Jetzt bei in Höhenkirchen und München Pasing. Oder doch lieber einen vollelektrische Kia in neuem Design live bei Auto Schmid erleben – dann sagen wir: Herzlich Willkommen bei Ihrem Elektro-Spezialisten Ihr Interesse ist geweckt? Dann entdecken Sie unsere innovativen, dynamischen und verlässlichen E-Modelle in Höhenkirchen-Siegertsbrunn oder München Pasing. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Auto Schmid lässt die Herzen der Outdoorfans höher schlagen In der Niederlassung Höhenkirchen kommen zudem Outdoorfans ganz auf ihre Kosten: Hier befindet sich die Basis des Teams der , Ihr Spezialist für Dachzelte, Markisen und Outdoor-Zubehör und die Suzuki Jimny-Kompetenz für Serienfertigung und Sonderlösungen! Das Abenteuer, von (fast) jedem Fahrzeugdach aus in den Sternenhimmel blicken und mitten in der Natur zu schlafen, wird nur durch das Dachzelt-Camping erfüllt. Vielleicht zum neuen Wagen auch gleich das passende Dachzelte mit Rundum-Service – sowohl zum Kauf als auch zur Miete. Bei Auto Schmid finden Sie ein große Auswahl an Dachzelten. © Auto Schmid Werfen Sie jetzt einen Blick in das Dachzelt und erleben Sie das AUTOHOME Airtop 360° interaktiv und von allen Seiten. Neben dem Verkauf und der Vermietung von Dachzelten haben wir uns ganz speziell den besonderen Anforderungen von Offroading, Jagd und Forst und dem Facility Management verschrieben. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert Dafür stellen wir unter der Marke Sonderausstattungen, Arbeits-Equipment und Innenausbauten für die persönlichen Bedürfnisse her. Das selbst entwickelte Zubehör ist durchdacht, sicherheitsgeprüft und in der Praxis erprobt. Wir denken einen Schritt weiter, denn wir leben, was wir fertigen. WILD LAND DRIVERS – Suzuki Jimny-Kompetenz für Lifestyle, Spezialumbauten und Zubehör. Hier finden Sie nicht nur das perfekte Auto, sondern auch tolle Wohnideen Wer nach den ganzen Eindrücken etwas Ruhe und Entspannung sucht, findet dies im hauseigenen Kunden Cafe: Hier locken nicht nur Kaffee- und Kuchenspezialitäten, sondern auch eine exklusive Auswahl an schicken Wohn- und Dekorationsaccessoires von " ". Mit einzigartigen Angeboten und außergewöhnliche Inspirationen für Geschenke, Wohnideen, Accessoires und Schmuck u.v.m.. Hier werden Sie bestimmt fündig! Stöbern Sie durch die Frühling-, Oster- und Sommerdekoration, mit vielen netten Geschenken und kleinen Schnäppchen die zur sonnigen Jahreszeit Freude machen. Perfekt ausgerüstet für Ihr Outdoor-Erlebnis mit WILD LAND DRIVERS. © Auto Schmid Individuelle und personalisierte Umbauten Nutzen Sie die Gelegenheit und schauen Sie sich unsere neu entwickelten vor Ort an! Die WILD LAND DRIVERS haben sich ganz speziell den besonderen Anforderungen von Jägern und Outdoor verschrieben und bieten individuelles Zubehör, Sonderausstattungen, Arbeits-Equipment und Innenausbauten, um im Wald und bei der Jagd Material und Jagdutensilien gut zu transportieren und sicher zu verstauen. Daher, jetzt ganz neu und nur bei Auto Schmid: Jimny-Zubehör (Made in Europe) und personalisierter Umbau für alle Fabrikate. Angefangen vom Fahrwerk über durchdachten Schubladen- und Stausystemen bis hin zur Kühl- und Gefrierboxen gibt es nahezu nichts, was für den Kunden nicht erfüllt werden kann. Haben Sie schon mal daran gedacht in einem Dachzelt zu übernachten? Ein Dachzelt passt auf fast jedes Auto. Wir sind Vertriebspartner für AUTOHOME Dachzelte & Zubehör. Sie können diese bei uns kaufen oder mieten. Vorbei kommen und Probe liegen. Das Team der freut sich auf Ihren Besuch! *Kia Sportage 1.6 T-GDI 48V AWD DCT (Benzin/Automatik); 132 kW (180 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 6,0 l/100 km; CO₂-Emission kombiniert 137 g/km. Effizienzklasse A.

