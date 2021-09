Häusler und Opel  eine glückliche Ehe

Das Autohaus Häusler ist nicht nur eines der ältesten Autohäuser, sondern auch der älteste Opel-Händler in Bayern. Mehr als 115 Jahre Zusammenarbeit sprechen für sich.

17. September 2021 - 09:29 Uhr

Opel, Mazda, Honda, Citroën und Fiat: In der Landsberger Straße in München sind alle Häusler-Fahrzeugmarken vertreten – sowohl was den Verkauf, als auch den Service betrifft.

Opel-Neufahrzeuge und Werkstatt-Service für Opel, Honda und Fiat – all das erwartet die Kunden am Häusler-Standort Stockdorf.

In der Hauptstraße in Neubiberg hat Häusler sich nicht nur auf die Marke Opel spezialisiert, sondern bietet auch markenübergreifenden Fahrzeugservice mit dem Bosch Car Service an.

In Freising bietet Häusler seinen Kunden neben Neufahrzeugen von Opel, Fiat und Fiat Professional mit dem Bosch Car Service auch markenübergreifende Werkstattleistungen an.

Ob Verkauf und Service der Marken Opel und Mazda, Service für Fiat und Fiat Professional oder markenübergreifender Service mit dem Bosch Car Service: all das gibt es am Häusler-Standort Erding.

In der Kreillerstraße in Berg am Laim steht Häusler seinen Kunden mit den Marken Opel und Honda sowie dem markenübergreifenden Bosch Car Service zur Seite.

Häusler-Geschäftsführer Michael Rappl und Opel-Markenverantwortlicher Sasa Djordjevic mit dem neuen Opel Mokka in der Zentrale in der Landsberger Straße, München.

Mit der und Opel ist es wie mit einer guten Ehe. Respektvoller Umgang miteinander und gegenseitiges Vertrauen ineinander führen zum langfristigen Erfolg. Bereits 1905 wurde der Grundstein für die bis heute erfolgreiche Zusammenarbeit gelegt.

Damals wurde als Großvertragshändler für Pkw-, Ersatzteile- und Serviceverkauf exklusiv die gesamte Vertriebsverantwortung für das Gebiet südlich der Donau übertragen. Aus der Häusler Automobil GmbH & Co. KG wurde im Volksmund schon bald „Opel-Häusler“. Obwohl das Autohaus mit Honda, Fiat, Mazda und Citroën mittlerweile vier weitere starke Marken im Portfolio hat: Der Begriff hat das Unternehmen bis heute geprägt.

Marke Opel an 13 Häusler-Standorten in und um München vertreten

Die enge Zusammenarbeit mit der Opel Automobile GmbH ist auch im Angebot von sichtbar. So ist Opel die einzige Marke, die an jedem der insgesamt 13 Häusler-Standorte durchgehend vertreten ist, sowohl was den Verkauf betrifft, als auch den Service. Mit Niederlassungen in Bad Tölz, Berg am Laim, Erding, Feldkirchen, Freising, Fürstenfeldbruck, Gröbenzell und Harlaching, der Zentrale in der Landsberger Straße in München sowie Standorten in Neuaubing, Neubiberg, Nymphenburg und Stockdorf ist das Unternehmen in und um München für seine Kunden da.

Egal, ob sich die Kunden für einen , Junge Opel oder einen Gebrauchtwagen interessieren oder sie einen Werkstatttermin für ihren Opel vereinbaren wollen: „Unser Häusler-Team an den jeweiligen Standorten hat für jedes Anliegen ein offenes Ohr“, versichert Sasa Djordjevic als Opel-Markenverantwortlicher bei Häusler.

Top-Konditionen für den neuen Mokka als Diesel, Benziner oder 100% elektrisch

„Natürlich beraten wir unsere Kunden vor Ort auch zu unseren aktuellen Angeboten wie zum Beispiel zum neuen , den wir derzeit als Diesel, Benziner und in der rein elektrischen Variante als Mokka-e zu besonders günstigen Leasing- und Barpreiskonditionen anbieten. Das Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht!“ Über 40 Neufahrzeuge und Tageszulassungen sind bei Häusler sofort ab Lager verfügbar und können auf der Website unter angefragt werden.

Schnell sein lohnt sich, denn der beliebte überzeugt neben den derzeit günstigen Konditionen durch klares Design, atemberaubendes Interieur, zahlreiche Ausstattungs-Highlights und High-Tech-Antriebstechnologien, die für ein völlig neues Fahrerlebnis sorgen.

Weitere Informationen finden Sie hier: