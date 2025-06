Das traditionsreiche Autohaus Häusler bietet aktuell attraktive neue Opel Modelle, zu sehen auch auf dem Afterwork-Renntag von Häusler am 23. Juni in Riem.

13. Juni 2025 - 09:37 Uhr

Bereits 1905 wurde der Grundstein für die langjährige Partnerschaft von Häusler und Opel gelegt – und sie ist bis heute lebendig. Auch, wenn das Unternehmen mit Mazda, Fiat, Honda und Citroën seinen Kundinnen und Kunden mittlerweile ein breites Markenportfolio bietet, ist die enge Verbindung zu Opel nicht von der Hand zu weisen. Schließlich ist Opel die einzige von den insgesamt fünf Hersteller-Marken, die an allen 12 Häusler-Niederlassungen sowohl im Verkauf als auch im Servicebereich vertreten ist. Eine Präsenz, die sich auch in der Angebotsbreite des Unternehmens widerspiegelt.

Astra Premium Deal schon ab 199.-¹ Euro monatlich

Aktuell haben wir für viele unserer Top Opel-Modelle attraktive Angebotskonditionen. Da ist alles dabei: Vom schicken Kombi bis hin zum geräumigen SUV. Beispielsweise ist der Opel Astra Sports Tourer als Astra Premium-Deal in den Varianten GS und Ultimate aktuell ab einer monatlichen Leasingrate von 199,- Euro1 ohne Anzahlung erhältlich. Damit gibt es großen Luxus zum vergleichsweise kleinen Preis, verrät Opel Verkaufsleiter Michael Kranz.

Beide Modelle verfügen über und sind die perfekten Begleiter für alle, die sportlichen Look, Komfort, Funktionalität und Fahrspaß unter einen Hut bringen möchten.

Opel Frontera neu aufgelegt

Geräumigkeit ist auch das Stichwort, wenn es um den neuen Opel Frontera geht. Das Modell, das von den 1990er bis Anfang der 2000er Jahre schon einmal existierte, wurde jetzt von Opel neu aufgelegt. Das Ergebnis ist ein SUV, das vielseitiger und moderner ist als je zuvor. Das Modell gibt es in zwei Antriebsvarianten – 100 Prozent elektrisch, mit einer Reichweite von bis zu 305 km (gemäß WLTP2) und als Benzin-Hybrid.

Der Frontera überzeugt durch seinen großzügigen Innenraum mit innovativem Infotainment sowie durch zahlreiche Sicherheits- und Komfortfeatures. Er ist optional auch als Siebensitzer erhältlich und damit ein echtes Raumwunder, so Michael Kranz.

Den gibt es bei Häusler aktuell ebenfalls ab einer monatlichen Leasingrate von nur 199.- Euro1.

Die Häusler-Verkaufsberater David Meßmer, Aramis Sacanell und Yannik Thomsen mit dem neuen Opel Frontera. © Häusler Automobil GmbH & Co. KG

Opel Grandland mit drei Antrieben

Ein weiteres neues SUV-Flaggschiff von Opel ist der neue Opel Grandland. Erhältlich als Elektro-Variante, Benzin-Hybrid und Plug-in-Hybrid, können Interessierte bei diesem Modell sogar zwischen drei Antrieben wählen. Das Modell wurde im vergangenen Jahr mit dem "Goldenen Lenkrad" in der AUTO BILD-Kategorie "Bestes Auto bis 50.000 Euro" ausgezeichnet.3 "Und das nicht ohne Grund", wirft Michael Kranz ein.

Der neue Grandland ist im Vergleich zum Vorgänger-Modell nicht nur größer, sondern durch das neue Design auch wesentlich eleganter. In der 100 Prozent elektrischen Variante überzeugt er außerdem mit einer recht hohen Reichweite von bis zu 582 km. (gemäß WLTP2)

Wer die neuen Opel-Modelle aus nächster Nähe kennenlernen möchte, wird von den Häusler Verkaufsteams in der in der Landsberger Straße sowie in den Niederlassungen Bad Tölz, Berg am Laim, Erding, Feldkirchen, Freising, Fürstenfeldbruck, Gröbenzell, Harlaching, Neuaubing, Neubiberg und Stockdorf auf Wunsch gern persönlich beraten.

© Häusler Automobil GmbH & Co. KG Bild 1 von 4 Mitfiebern von der Tribüne aus und attraktive Fahrzeuge: Das und mehr gibt es auch in diesem Jahr beim Häusler Afterwork-Renntag © Häusler Automobil GmbH & Co. KG Bild 2 von 4 Neben spannenden Pferderennen erwartet die Besucherinnen und Besucher auch wieder ein attraktives Rahmenprogramm: Auch die Kleinsten haben die Möglichkeit, ausgiebig herumzutollen. © Häusler Automobil GmbH & Co. KG Bild 3 von 4 Die Besucherinnen und Besucher des diesjährigen Afterwork-Renntags können sich auf kulinarische Leckereien, erfrischende Getränken und ein Gewinnspiel freuen. © Häusler Automobil GmbH & Co. KG Bild 4 von 4 Vorfreude auf den Afterwork-Renntag am 23. Juni. Häusler hofft auch in diesem Jahr wieder auf schönes Wetter und zahlreiche Gäste.

Afterwork-Renntag am 23. Juni mit 1860-Autogrammstunde

Eine zusätzliche Gelegenheit, sich über von Häusler zu informieren, ist außerdem der diesjährige Afterwork-Renntag, der am Montag, 23. Juni, auf der Galopprennbahn Riem in München stattfindet. Von 16:30 bis 22:00 Uhr (Einlass 16:00 Uhr) können sich die Besucherinnen und Besucher dabei wieder auf spannende Pferderennen sowie ein buntes Rahmenprogramm mit tollen Aktionen für Kinder, kulinarischen Leckereien, erfrischenden Getränken und ein Gewinnspiel freuen.

Ein Highlight wird außerdem eine Autogrammstunde mit den TSV 1860 München-Spielern Jesper Verlaat und Kevin Volland sein, die um 17:30 Uhr4 geplant ist.

Eventpartner ist auch in diesem Jahr wieder Radio TOP FM. Kostenlose Karten für das außergewöhnliche Feierabend-Event, das mittlerweile schon Kultstatus erreicht hat, können über einen Ticket-Shop angefordert werden. Mehr zum Afterwork-Renntag erfahren Interessierte .

