California Dreamin': Lucid Air startet in München

Lucid 7 Das Lucid-Studio am Odeonsplatz bringt den kalifornischen Traum-Stromer mitten in die Stadt.

Der Odeonsplatz ist eine beliebte Meile für hochwertige Mobilität: Hier geben sich die Premium-Hersteller in noblen Showrooms die Ehre. Jetzt kommt ein neuer Name dazu: Lucid aus dem sonnigen Kalifornien startet vom Odeonsplatz aus seinen europäischen Vertrieb. Mit einem vollelektrischen Reichweiten-König zum wirklich stolzen Preis.

Noble Innenstadt-Lage: Das Lucid-Studio residiert am Odeonsplatz 2. © Lucid

Konkret geht es um 218.000 Euro, die Käufer des Lucid Air Dream Edition ausgeben müssen. Dafür gibt es eine Limousine in etwa im Format einer Mercedes E-Klasse oder eines 5er BMW, die innendrin laut Chefingenieur Eric Bach mehr Platz als eine lange S-Klasse oder ein langer 7er bieten soll.

Weshalb der exorbitante Preis?

Aber das erklärt noch nicht den exorbitanten Preis. Der ergibt sich aus der Tatsache, dass die Dream Edition in der Version P wie Power 1.126 PS liefern und in 2,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h sprinten soll. In der gleich teuren Variante R wie Reichweite sind es immer noch 946 PS und 2,9 Sekunden. Das maximale Drehmoment aus den zwei an den Achsen angeordeneten, bei Lucid entwickelten und gebauten E-Motoren liegt bei jeweils 1.390 Nm, die Höchstgeschwindigkeit bei 270 km/h.

Beeindruckende 900 Kilometer Reichweite

Das klingt schon ziemlich beeindruckend, aber das Beste kommt erst noch: Die R-Version schafft laut Hersteller beeindruckende 900 Kilometer Reichweite, zudem geht das Laden extrem fix. Weil Lucid auf eine – selbst entwickelte und gebaute – 924-Volt-Architekur baut (Porsche, Audi, Hyundai und Kia nutzen 800, Mercedes, Tesla und Co. nur 400 Volt), lassen sich laut ersten Tests 480 Kilometer Reichweite in nur 22 Minuten in die selbst entwickelten und selbst gebauten 118-kWh-Akkus nachladen.

Den Normverbrauch beziffert Lucid mit sehr geringen 13,1 kWh je 100 Kilometer. Was wirklich Sache ist, müssen erste Testfahrten zeigen. Effizienz ist das Geheimnis hinter den Fabelwerten für Leistung, Reichweite und Verbrauch.

Optimale Raumausnutzung

Die Karosse ist auf optimale Raumausnutzung und gleichzeitig mit diversen Kniffen auf eine sehr gute Aerodynamik ausgelegt. Der Antriebsstrang ist so klein, dass er in einen Bordtrolley passen würde, das sorgt für einen niedrigen Resourcen- und Energieverbrauch.

Durchblick: Die Frontscheibe ist bis über die Köpfe der vorne Sitzenden hochgezogen. © Lucid

Hochwertiges Interieur

Das Interieur des Air wirkt bei der ersten Sitzprobe hochwertig, reihenweise Assistenzsysteme mit einer Phalanx von elektroinischen Wächtern, eine Top-of-the-Line-Audioanlage und angenehm anzufassende Materialen entsprechen dem angesichts der Preise zu erwartetendem Ausstattungs- und Qualitätsniveau.

Dazu kommen bequeme Massage-Sitze vorne, sehr viel Beinfreiheit auch hinten und ein weitgehend verglastes Dach. Die beiden großen Kofferräume vorne und hinten machen die Lucid-Limousine fast schon zum luxuriösen Kleintransporter.

Online konfigurieren, am Odeonsplatz real erleben

Ende 2022 sollen die ersten Exemplare der 4,97-Meter-Limousine in Europa ausgeliefert werden, nach Deutschland will der Newcomer zunächst die Schweiz, die Niederlande und Norwegen erschließen. Das Studio am Odeonsplatz ist dabei als dauerhafte Anlaufstelle für alle gedacht, die ihren Lucid Air mangels Händlernetz schon online konfiguriert haben, die das Ganze aber auch nochmal in echter und in virtueller Realität erleben wollen – von den Rädern über die Innenausstattung bis hin zu den Lackierungen.

In einem zweiten Schritt will Lucid dann auch noch erschwinglichere Modelle des Air nachlegen, und zwar mit den Versionen Air Pure, Touring, and Grand Touring. Dann sollen die Preislisten bei etwa 100.000 Euro starten. Und Schritt drei ist dann die Einführung eines Nobel-SUV namens Gravity.