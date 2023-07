Audi München Trudering – Urban. Nachhaltig. Innovativ.

Für die Anforderungen der Zukunft: Ein Standort der nächsten Generation. Nach rund 20-monatiger Bauzeit öffnete damals der neue Audi Standort in Trudering seine Türen für die Kunden.

03. Juli 2023 - 07:02 Uhr

Mit dem fünftem Standort in München hat Audi München für Sie die Netzstruktur der Audi Exklusiv Standorte ausgebaut und bietet Ihnen neben Audi Neuwagen, Audi Service, Audi Gebrauchtwagen :plus und Audi Gebrauchtwagen auch ein eimaliges und innovatives Kundenerlebnis, welches Sie in dieser Form vielleicht noch nicht kennen.

Nachhaltig handeln

Was wir heute tun, wirkt sich morgen aus! ist sich seiner Verantwortung bewusst. Mit diesem CO₂-neutralen Neubau werden auf insgesamt 11.000 m² Modernität, Innovation und Nachhaltigkeit vereint. Audi München bietet alternative Ersatzmobilität, E-Ladeinfrastruktur und viele weitere Services um Ihnen die mobile Nachhaltigkeit so angenehm wie möglich zu machen.

Gebrauchtwagen :plus Ausstellung Audi München Trudering. © Audi München GmbH

Innovation leben. Zukunft gestalten

Einen Schritt weiter! denkt und handelt zukunftsorientiert. Sie auch! Durch Fast Lane, unseren Audi Home Check (E-Mobilität), Fachvorträge zur E-Mobilität, die digitale Audi Mappe und die Audi Live Beratung wird gemeinsam einen Schritt weiter in die Zukunft gegangen.

Durch innovative Maßnahmen, wie beispielsweise eine flächendeckende Photovoltaik-Anlage auf der gesamten Dachfläche mit rund 1.400 m², einer intelligenten Lichtsteuerung und Stromspeicher kann das Gebäude ohne fossile Brennstoffe versorgt werden und erreicht damit einen "Nullenergiestandard". Konkret bedeutet das ein über den Jahresverlauf bilanziell CO₂-neutrales Autohaus.

Service Counter Audi München Trudering. © Audi München GmbH

Einen Beitrag leistet dabei auch die markante Fassade des Autohauses, die aus Bio-Kohlenstoff-Composit besteht und während der Herstellung signifikante Mengen an atmosphärischem CO₂ permanent gebunden hat.

Für mehr Eindrücke

Am besten gleich an dem SUV Summer Day, am Samstag, den 8. Juli ’23, von 9 bis 16 Uhr. Audi München freut sich auf Sie!

